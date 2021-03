יזם קריפטו סיני מציע 2 מיליון דולר תמורת ציוץ של ג'ק דורסי

ג'ק דורסי, המייסד השותף והמנכ"ל של הרשת החברתית טוויטר, מציע למכירה פומבית את ציוץ הטוויטר הראשון שלו אי פעם, שבו כתב ב-2006 "just setting up my twttr" (בעברית, "אני בדיוק מקים את חשבון הטוויטר שלי"). הציוץ הראשון של דורסי מוצע למכירה באתר Valuables , ונכון להיום (שבת), הצעת המחיר הגבוהה ביותר תמורתו, בסכום של 2 מיליון דולר, ניתנה על ידי יזם הקריפטו הסיני ג'סטין סאן.

סאן, מייסד פלטפורמת הבלוקצ'יין Tron , כנראה מחבב מאוד מכירות פומביות. ביוני 2019 שילם היזם הסיני יותר מ-4.5 מיליון דולר תמורת ארוחת ערב חגיגית עם המשקיע האמריקאי וורן באפט, שמוצעת למכירה פומבית באיביי מדי שנה. לאותה ארוחה עם "האורקל מאומהה", שהתקיימה לבסוף בפברואר 2020, הזמין סאן גם את יוני אסיא, מייסד שותף ומנכ"ל חברת הפינטק הישראלית eToro.

אתר Valuables הוא פלטפורמת NFT (קיצור של non-fungible token) - פלטפורמה של מטבעות דיגיטליים שאינם ברי חליפין, המשמשים להחזקת פריטי אספנות דיגיטליים. הפלטפורמה מבוססת על טכנולוגיית הבלוקצ'יין את'ריום. כל מטבע מסוג NFT , הנסחר בפלטפורמות כמו Valuables , משמש תעודה דיגיטלית להחזקה בתוכן דיגיטלי כלשהו.

באתר Valuables מציינים כי החזקה בכל תוכן דיגיטלי עשויה להיות "השקעה פיננסית, הנושאת ערך סנטימנטלי ויוצרת מערכת יחסים בין האספן ליוצר", בדומה, למשל, לכרטיס של שחקן בייסבול החתום על ידי השחקן. האתר, שהושק לפני כשלושה חודשים, מציע למכירה תעודות דיגיטליות של ציוצי טוויטר, שכל אחת מהן מונפקת פעם אחת בלבד וחתומה על ידי היוצר שלה בטכנולוגיית הצפנה (קריפטוגרפיה), שמונעת העתקה או זיוף שלה. רכישת התעודה אינה משנה את הציוץ שהיא קשורה אליו, שממשיך להיות מוצג בפלטפורמת טוויטר.

דורסי מגדיל את השקעותיו בביטקוין

דורסי, שעומד גם בראש חברת הפינטק האמריקאית Square , ידוע בתמיכתו בביטקוין. אפליקציית התשלומים Cash App של סקוור מאפשרת, בין השאר, לקנות ולמכור ביטקוין. דורסי גם נמנה עם המשקיעים בחברת Lightning Labs , שמפתחת את טכנולוגיית רשת הברק (Lightning network), המיועדת לאפשר מיקרו תשלומים המבוססים על ביטקוין.

לפני כשבועיים, עם פרסום דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2020, דיווחה סקוור בראשותו של דורסי כי היא מגדילה את ההשקעה שלה בביטקוין, עם רכישת מטבעות ביטקוין בסכום של 170 מיליון דולר. רכישה זו נוספת על השקעת ביטקוין בהיקף של 50 מיליון דולר שביצעה החברה באוקטובר האחרון.

מחירו של ביטקוין, המטבע הגדול בשוויו בשוק הקריפטו, נע בשבת סביב 48,200 דולר - גבוה ב-34% ממחירו לפני חודש וב-157% משהיה בתחילת 2021. לפני כשבועיים, ב-21 בפברואר, נסק הביטקוין למחירו הגבוה בכל הזמנים, 58,330 דולר - כך שמחירו כיום נמוך בכ-17% משיא כל הזמנים.