האם התסריט הגרוע ביותר עבור ישראל בעזה בדרך להתממש?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● העסקה נסגרה: אלביט עקפה את טורקיה, ותספק נשק לפרו

● חורף ביטקוין? ההיסטוריה מלמדת מה קורה אחרי שהמטבע צולל ב־30%

1היום שאחרי באוסטרליה: תרומות דם, הטרוריסט ששרד וסולידריות עם היהודים

מאות מתושבי סידני עמדו במשך שעות ארוכות ביממה האחרונה כדי לתרום דם, אחרי הפיגוע שכוון נגד הקהילה היהודית בעיר ושגבה את חייהם של 15 בני אדם; כך מדווח הסידני מורנינג הראלד, שכמו כלי התקשורת האחרים באוסטרליה מסקר את ה"אירוע חסר התקדים" מסביב לשעון.

הרשויות קראו לציבור להירתם, והעיתון פירסם את תמונותיהם של תורמים בתוך המרכז לאיסוף דם. "אני מרגישה רע שלא הייתי שם אחרי ההתקפה כדי לעזור", אמרה אחת מהתורמות. עוברי אורח באו לאזור ההתקפה כדי להניח פרחים לזכר הקורבנות. העיתון גם דיווח כי אחד מהיורים אתמול "גירש בידו" את הצופים מהצד של חוף בונדי, ואז חזר לירות לעבר חגיגת החנוכה בצד הנגדי.

העיתון האוסטרלי הציג גם את תמונותיהם של חלק מהקורבנות, ביניהם ילדה בת 10. לפי העיתון, ראש ממשלת אוסטרליה עשוי לכנס את הפרלמנט לפני חופשת חג המולד וראש השנה, כדי להחמיר אפילו יותר את החוקים נגד אחזקת ונשיאת נשק באוסטרליה.

המחבלים שביצעו את הטבח הם אב ובן, סאג'יד ונאביד אכרם. לאב היה רשיון להחזקת רובי ציד. ביחד, הבן והאב לקחו שישה רובים לאירוע, וירו יותר ממאה יריות במהלך זמן רב, ללא הפרעה משמעותית. האב נורה למוות בעוד הבן מאושפז והוא "צפוי לשרוד". הבן היה "מוכר לרשויות", אך לא היה מידע קונקרטי על תוכנית לביצוע מעשה טרור, דווח. האב הגיע לאוסטרליה בעזרת ויזת סטודנט ב-1998, עבר לוויזת בן-זוג שלוש שנים לאחר מכן ועדיין נמצא באוסטרליה בסטטוס זה. הבן הוא אזרח אוסטרלי.

מתוך סיקור הסידני מורנינג הראלד. לקריאת הכתבה המלאה.

2ארה"ב יוזמת: חיילים מאינדונזיה, אזרבייג'ן ואיטליה בדרך לעזה?

הממשל האמריקאי מנסה לגייס כוחות בינלאומיים לטובת פריסה בעזה כחלק מהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, אך בשלב זה אף מדינה לא הודיעה פומבית כי היא מוכנה לבצע את הצעד; כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, שתי מדינות נמצאות גבוה בתוכניות האמריקאיות: אינדונזיה ואזרבייג'ן. עם זאת, בימים האחרונים שתי המדינות הודיעו מאחורי הקלעים כי הן "מעדיפות" למצוא פתרון שלא יערב שליחה פיזית של כוחות, ושיכלול מנדט מוגבל יותר. הן חוששות כי הכוח שייפרס בעזה ייאלץ להתעמת עם חמאס. האמריקאים מקווים לגייס כוח של 5,000 נציגים בתחילת השנה הבאה, שיגדל ל-10,000 נציגים עד סוף 2026.

ארה"ב פנתה למדינות רבות בניסיון לגייס חיילים למשימה, ו-25 מדינות צפויות להיפגש מחר בקטאר כדי לדון בכך. לפי דיווחים נפרדים בתקשורת האיטלקית, רומא הודיעה כי הוא מוכנה לשלוח חיילים לכוח הרב-לאומי. הכוח אמור להבטיח כי מאמצי השיקום יתנהלו ללא עימותים ותלוי בין היתר במוכנות של חמאס להתפרק מנשקו.

מומחה לביטחון לאומי אמריקאי אמר לעיתון כי גם בצד הישראלי ישנו חשש, מכך שהכוח יהפוך ל"מגן בינלאומי" של חמאס. "כוח שמירת שלום שאינו מוכן להשתמש בכוח עשוי ליצור את התסריט הגרוע ביותר עבור ישראל - כוח שלא רק נכשל לפרק את חמאס מנשקו, אלא משמש כמחסה להתעצמות של הארגון ומכשול לחופש הפעולה של ישראל ברצועה", אמר.

מאת אלכסנדר וורד, רובי גראמר ובנואה פאוקון. מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

3הקהילה היהודית באמסטרדם חגגה חנוכה בחשש

באמסטרדם נרשמו אתמול (א') חיכוכים אלימים בין מפגינים פרו-פלסטינים לבין המשטרה, שהגנה על אירוע חנוכה שהתקיים באולם הקונצרטים המרכזי של העיר, הקונצרטחבאו. עשרות מפגינים נעצרו אחרי שניסו לטפס על גדרות שהמשטרה הקימה כדי לחצוץ בינם לקהילה, ורימוני עשן נזרקו לכיוון הבניין. חברי הקהילה שדיברו עם העיתון המקומי טלגרף, אמרו כי "הייתה אווירה מאיימת".

המפגינים ניסו לטרפד את הופעתו של החזן שי אברמסון, המשמש גם כחזן הצבאי הראשי, באירוע. אולם הקונצרטים עצמו ביטל בעבר את האירוע - הדלקת נר ראשון מסורתית של חנוכה - בשל העובדה כי אברמסון הוא אזרח עובד צה"ל - אך לאחר מחאה ציבורית הוסכם כי הוא יופיע בערב, ולא באירוע הצהריים. אחת המשתתפות באירוע אמרה כי נאלצה להשאיר את אביה בבית "מחשש להשפעה של ההפגנות". הנוכחים בטקסים דיווחו כי ניתן היה לשמוע את הצעקות וההפגנות בתוך האולם במהלך הטקס.

מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.