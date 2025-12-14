פיגוע ירי בחגיגות חנוכה באוסטרליה: שליח חב"ד ו־8 נוספים נרצחו

באוסטרליה מדווחים על לפחות 9 הרוגים לאחר שחמושים פתחו היום (ראשון) בירי באירוע הדלקת נרות של הקהילה היהודית בבונדי ביץ' אוסטרליה. משטרת ניו סאות’ וויילס הכריזה על "אירוע ירי המוני" ומסרה שעצרה שני חשודים בירי, אך הדגישה שהאירוע בעיצומו וקראה לאנשים להתרחק מהאזור.

בתיעודים שפורסמו מהזירה נראה אחד המחבלים עומד על הגשר - ויורה. בתיעוד נוסף שפורסם מהזירה נראה רגע ההשתלטות על אחד המחבלים כשאדם שמתחבא מאחורי מכוניות - מתנפל עליו, חוטף את נשקו ויורה בו.

שגריר ישראל באוסטרליה, אמיר מימון, אמר לחדשות 12 שככל הידוע לו לא הייתה התרעה על הפיגוע. עם זאת הדגיש שבהערכת החירום הלאומית, שמועברת מידי שנה על ידי שירותי הביטחון במדינה, צוין שישנה סכנה לפיגוע טרור כנגד הקהילה היהודית. הוא תקף את ממשלת אוסטרליה: "אני בשוק מאוזלת היד של הממשלה".

שירותי הרפואה במדינה דיווחו ש"אנשים רבים מטופלים במקום". עיתונאית אוסטרלית שנכחה בזירה סיפרה לרשת ABC המקומית: "חשבנו בהתחלה שזה זיקוקים, אבל אז הבנו שזה משהו חמור בהרבה".

אופיר, ישראלי שחי באוסטרליה, אמר ל-N12: "אני לא מופתע כמעט משום דבר פה, אחרי אירועי אנטישמיות שחצו כל גבול, אבל זה חצה גבול שלא היה באוסטרליה במשך עשורים. מה שקרה היום שינה את פני המדינה לעד".

לפי חלק מהדיווחים לפחות 300 איש השתתפו בחגיגה ולפתע שמעו קולות פיצוצים. נעמה ברקוביץ תושבת סידני שהשתתפה באירוע סיפרה לחדשות 12: "היו המון משטרות ואמבולנסים, אמרו שהיו יריות בבית חב"ד באירוע לחנוכה". ברקוביץ סיפרה שהמשטרה מנהלת מרדף אחר היורים: "יש מסוקים באוויר, והבנו שמתנהל כרגע מרדף אחרי היורים בחוף".

לפי הדיווחים, נורו מספר יריות בחוף, ומשתתפים באירוע סיפרו על שמיעת עשרות יריות ועל אנשים שנראו על הקרקע בסביבת מצעד קמפבל. כרגע מדווח על 7 פצועים, והמשטרה מסרה כי תפרסם עדכונים נוספים בהמשך. ברשת הופצה גם ההזמנה לאירוע חנוכה בבית חב"ד שלפי הדיווחים היה היעד לירי.

הביקורת על ממשלת אוסטרליה

ראש ממשלת אוסטרליה פרסם הודעה אחרי הפיגוע: "המראות בבונדי מזעזעים וקשים. כוחות המשטרה והחירום נמצאים בשטח ופועלים להציל חיים, מחשבותיי עם כל מי שנפגע". שר החוץ גדעון סער תקף: בשנתיים האחרונות ממשלת אוסטרליה, קיבלה אינספור סימנים מקדימים, הגיע הזמן להתעשת.

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לפיגוע הטרור ואמר כי ישראל "התריעה שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת במדינתם". הנשיא, שעצר את טקס פרס העלייה והקליטה עם קבלת הידיעה, הוסיף: "בשעות אלה ממש אחינו ואחיותינו בסידני נמצאים תחת מתקפת טרור בזמן הדלקת נר חנוכה", ואמר כי "הלב מחסיר פעימה כשהוא שומע מה עובר על הקהילה היהודית".

סשה רויטמן, מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות, אמר כי מדובר ב"טבח, אירוע טרור רצחני המכוון כלפי הקהילה היהודית". לדבריו, "האירוע הקטלני הזה הוא תוצר מובהק של הגל האנטי-ציוני ששוטף את אוסטרליה ואת העולם, גל שמתבטא בפשעי שנאה ואלימות כלפי יהודים וישראלים" והדגיש כי "האנטישמיות נמצאת כרגע בשיא שלא ראינו מאז ימי טרום-השואה".

