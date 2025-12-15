החוסכים בקרנות השתלמות והפנסיה יכולים לחייך אחרי עוד חודש מצוין, החוסכים במסלולים הכלליים נהנו מתשואה חיובית של כ-1%, ואלה במסלולי המניות מ-1.4%.

מתחילת שנה התשואות ממשיכות לדהור עם תשואה של 13.9% ו-22.8% בהתאמה. מי ששוב נותרו מאחור הם החוסכים במסלולי ה- S&P 500 עם תשואה של 0.4% בלבד בנובמבר ו-4.7% מתחילת השנה. בהסתכלות ל-3 שנים התשואות דומות (65.8% במסלולי המניות ו-67.5% במסלולים מחקי מדד ה- S&P 500).

אלא שהתשואה היפה של נובמבר הגיעה, לא מיותר להזכיר, למרות שנרשמו ירידות חדות בתחילת נובמבר עם ירידה של יותר מ-4% מהשיאים שהיו, זאת על רקע חששות מבועה בתחום הבינה המלאכותית וכן מהסלמה ביטחונית בגבול הצפון.

המסלולים הכלליים: מנורה וכלל מובילות בנובמבר ומתחילת השנה

כשצוללים לתוצאות גופי החיסכון השונים ניתן לראות בצורה מובהקת כיצד מי שהיו חשופים יותר לישראל בחודש נובמבר נהנו מתשואות חזקות יותר ממי שהיו חשופים יותר לחו"ל. הסיבה היא שהבורסה המקומית זינקה ביותר מ-4% (מדד ת"א 125) מול יציבות (עליה של 0.1% בלבד במדד ה- S&P 500 ). בארץ הרוויחו מי שהיו חשופים יותר לבנקים (תשואה של 7.15%) והביטוח (9.6%) וכן תשתיות אנרגיה (7.8%). בניגוד לכך, מדדי הנדל"ן והנפט והגז ירדו בכ־2%.

כך במסלולים הכלליים של קרנות ההשתלמות, הנהנות הגדולות בחודש נובמבר היו בעיקר חברות הביטוח - מנורה מבטחים (1.42%), כלל (1.38%) ומגדל (1.15%). הראל ומיטב השיגו תוצאה זהה (1.09%). יצוין כי נתוני הפניקס טרם התקבלו במערכת ויתווספו לכשיתקבלו.

את החלק התחתון של הטבלה תפסו בתי ההשקעות, כאשר שוב הגופים שיותר חשופים לחו"ל, ילין לפידות ואלטשולר שחם תפסו את תחתית הטבלה עם תשואה של 0.7% ו-0.6% בלבד.

מתחילת השנה, כלל ממשיכה לשמור על המקום הראשון עם תשואה של 15.4% וצמודה אליה מנורה מבטחים עם תשואה של 15%. במקום השלישי נמצא בית ההשקעות אנליסט, מהמובילים של תחילת השנה, שנחלש לאחרונה והניב מתחילת השנה 14.2%, ואחריו מור, שגם היה חזק בתחילת השנה, עם 14.1%. בתחתית הטבלה גם הפעם נמצאים אלטשולר שחם (12.8%) וילין לפידות (12.7%).

ובכל זאת, בשלוש השנים האחרונות אנליסט ממשיך להוביל עם תשואה של 43%. אחריו נמצאת מיטב עם תשואה של 39.9% ובצמוד אליו ילין לפידות. מי שסוגרים את הטבלה ל-3 שנים הם מגדל עם 36.5%, אלטשולר שחם עם 35.7% והראל עם 33.7%.

גם במסלולי המניות: מנורה וכלל בצמרת

גם במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות התמונה דומה בחודש נובמבר. מנורה מבטחים מובילה את הטבלה עם תשואה של 2.3%, אחריה נמצאת חברת הביטוח כלל עם תשואה של 1.9% והשלישית היא הראל עם 1.8%. מיטב ומגדל סיפקו תשואה דומה של כ-1.5%.

בתחתית נמצאים שוב בתי ההשקעות (למעט מיטב כאמור) עם תשואה של 0.9% אצל אנליסט, שחשוף יותר לחו"ל במסלול המנייתי מאשר במסלול הכללי, מעליו אינפיניטי ואלטשולר שחם עם תשואה של 1% לכל גוף וילין לפידות עם 1.1%.

מתחילת השנה, התמונה דומה כאשר בצמרת הטבלה נמצאות חברות הביטוח מנורה מבטחים עם תשואה של 25.3% ואחריה כלל עם 24.8%. במקום השלישי הראל עם 24%.

בתחתית מתחילת השנה נמצאים אנליסט (19.5%) ואז ילין לפידות עם 20.1% ואלטשולר שחם עם 20.8%.

בתמונה ל-3 השנים האחרונות המובילים מבין הגופים הגדולים הם אנליסט עם תשואה של 72%, אחריו ילין לפידות עם 70% ובמקום השלישי מיטב עם 68.1%.

בתחתית ל-3 שנים נמצאים אלטשולר שחם (62.7%), אחר כך הראל (62.3%) ובתחתית כלל עם 59.4% בלבד.

בתחום הפנסיה: שוב מנורה וכלל בצמרת

על הטריפל אחראיות גם בתחום הפנסיה מנורה מבטחים וכלל כאשר מנורה מבטחים תופסת את המקום הראשון בחודש נובמבר עם תשואה של 1.8%, ואחריה כלל עם 1.7%. במקום השלישי הראל עם 1.4% וכך גם מור. בתחתית נמצאים אלטשולר שחם ואינפיניטי עם תשואה של 0.8% בלבד.

מתחילת השנה המובילים הם שוב מנורה מבטחים עם תשואה של 17.4% ואז כלל עם 16.9%. במקום השלישי מור עם 16.5%.

בהסתכלות ל-3 שנים המובילה מבין הגופים הגדולים היא מיטב עם תשואה של 47.7% ואחריה אלטשולר שחם עם 47.5%. במקום השלישי מנורה מבטחים עם 46.9%.

חודש דצמבר ממשיך את נובמבר

מתחילת חודש דצמבר בשוק נדמה כי העסקים ממשיכים כרגיל. השוק הישראלי ממשיך לזנק ואילו זה האמריקאי שוב דורך במקום. כך, מדד ת"א 35 משלים זינוק של 6.1% ות"א 125 משלים קפיצה של 4.9%, מדד ת"א 90 נותר מעט מאחור עם תשואה של 1%, בעקבות המשקל הגדול בו של מניות הנדל"ן, שנמצאות בתקופה חלשה על רקע העצירה במכירת הדירות של הקבלנים.

מנגד, בוול סטריט מדד ה- S&P 500 רושם תשואה שלילית קלה של 0.3% מתחילת חודש דצמבר ואילו מדד הנאסד"ק יורד בכ-1%.