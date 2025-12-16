איחוד האמירויות היא הלקוחה מאחורי עסקת הענק של אלביט מערכות בהיקף של 2.3 מיליארד דולר, כך לפי דיווח באתר "אינטיליג'נס אונליין". בדומה לעסקה קודמת שחתמה באוגוסט עם סרביה, בהיקף של 1.63 מיליארד דולר, אלביט בחרה לשמור על עמימות ביחס לתוכן ההסכם ולמדינה הרוכשת, ובמקרה הנוכחי אף נמנעה מלציין מאיזו יבשת היא מגיעה.

בהודעתה המקורית מסרה החברה כי העסקה תתפרס על פני שמונה שנים, אך לא פירטה באילו מערכות מדובר.

מרחפנים עד יכולות מודיעין

אותו הסכם עם סרביה, שצפוי להתפרס על פני חמש שנים, כולל אספקה של מערכות רקטות ארטילריות מדויקות לטווח ארוך, לצד מגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה - כולל רחפנים אישיים.

בנוסף, אלביט תספק לסרביה יכולות מודיעין מתקדמות (ISTAR), ובהן מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. עוד כולל ההסכם אספקה של מערכות לאיסוף ולעיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו־אופטיות (E/O) מתקדמות, מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה.

העסקה החדשה נחשבת לבעלת היקף היסטורי, והיא מצטרפת לשורה של עסקאות עתק שביצעו בשנים האחרונות החברות הביטחוניות הישראליות. בראש הרשימה עומדת מכירת מערכת חץ 3 של התעשייה האווירית לגרמניה בשנת 2023, תמורת כ־3.5 מיליארד דולר. בנוסף, בסוף יוני האחרון זכתה רפאל במכרז של משרד ההגנה הרומני לרכישת מערכת הגנה אווירית לטווחים קצרים וקצרים במיוחד (V/SHORAD), בעסקה המוערכת בכ־1.9 מיליארד אירו (כ־2.2 מיליארד דולר).

עוד קודם לכן, טרם מכירת חץ 3 לגרמניה, עסקת השיא של התעשייה האווירית הייתה מכירת מערכות ברק 8 (MRSAM) להודו באפריל 2017, תמורת כ־1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן נמכרו טילי ברק 8 בגרסה הימית בעסקה נוספת, בהיקף של כ־630 מיליון דולר.

במקביל לדיווח על העסקה החדשה, פרסמה אלביט את דוחות הרבעון השני של 2025. במהלך הרבעון הגיע צבר ההזמנות של החברה לשיא של 23.8 מיליארד דולר - עלייה של כ־700 מיליון דולר לעומת הרבעון הקודם. את הרבעון סיימה אלביט עם הכנסות של כ־1.97 מיליארד דולר, עלייה של כ־21% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

לפי נתוני החברה, כ־68% מצבר ההזמנות מיוחס להזמנות מחו"ל, וכמעט מחצית ממנו - כ־46% - מתוכננת להתבצע במהלך השנים 2025 ו־2026.

תגובת אלביט תובא לכשתתקבל.