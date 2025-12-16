ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בכיר אמריקני: לא נאפשר לנתניהו להרוס את המוניטין של טראמפ בנוגע להסכם בעזה

טראמפ על חיסול ראאד סעד: אנחנו בודקים אם ישראל הפרה את הפסקת האש • בישראל עוקבים בדאגה אחר עסקאות החמקנים שמקדמות מדינות במזרח התיכון מול הממשל האמריקני וחוששים מפגיעה ביתרון האיכותי של חיל האוויר •  טראמפ: מדינות נוספות מצטרפות לכוח הייצוב הבין-לאומי בעזה • דיווחים שוטפים

N12
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

00:09 - טראמפ על חיסול ראאד סעד: אנחנו בודקים אם ישראל הפרה את הפסקת האש

בכיר אמריקני: לא נאפשר לנתניהו להרוס את המוניטין של טראמפ בנוגע להסכם בעזה. לכתבה המלאה

23:07 - טראמפ: מדינות נוספות מצטרפות לכוח הייצוב הבין-לאומי בעזה

22:30 - לא רק סעודיה וטורקיה: קטאר במגעים מתקדמים לרכישת מטוסי F35 מארה"ב

בישראל עוקבים בדאגה אחר עסקאות החמקנים שמקדמות מדינות במזרח התיכון מול הממשל האמריקני וחוששים מפגיעה ביתרון האיכותי של חיל האוויר. במערכת הביטחון מגבשים חבילת דרישות ופיצויים שכוללת בין היתר 2 טייסות חדשות וחימושים מתקדמים. חלון ההזדמנויות של ישראל מצומצם, שכן התמהמהות בקבלת ההחלטות עלולה לעלות בקדימות אצל היצרניות האמריקניות. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12