הרכיבים של הרחפן האיראני שאפשר למצוא בעלי אקספרס

כלי הטיס הבלתי־מאוישים "מציפים" את השוק הבין־לאומי: במל"טים, בכטב"מים וברחפנים. בחלק מן המקרים, מל"טים אף משגרים כטב"מים. ההצפה הזו גורמת לתחרות עסקית נרחבת בין מדינות, לניסיונות להגביר את העצמאות המקומית, ולרכיבים שאפילו ניתן לקנות באלי אקספרס. על כל זאת, בספיישל כטב"מים בפינת התעשיות הביטחוניות של גלובס.

טכנולוגיות ישראליות וטורקיות במאבק עסקי ביפן

יפן בחנה לאחרונה רכש את מל"ט הרון MK II מתוצרת התעשייה האווירית, כפי שדווח באתר דיפנס בלוג, כחלק מתקציב מיועד של 1 טריליון ין (כ־6.3 מיליארד דולר) לרכש מל"טים. כעת, מדווח בארמי רקוגנישן, כי היפנים גם בוחנים מל"טים מתוצרת טורקית, שאמנם נחשבים פחות איכותיים ברמה הטכנולוגית, אבל זולים יותר. בטוקיו בוחנים, בין השאר, את הרחפן המתאבד (חימוש משוטט) קארגו הטורקי, וכן דגמים מספרד ומאוסטרליה.

יפן אינה יעד יצוא משמעותי של ישראל, בראש ובראשונה בשל תקציב ביטחון נמוך יחסית של טוקיו. תקציב הביטחון היפני צמח ב-2024 ב-21% לכ-55.3 מיליארד דולר, אבל עודנו נמוך ביחס למדינות כמו אוקראינה, ערב הסעודית וגרמניה. בעת שבה ברית נאט"ו העלתה לאחרונה את יעד תקציב הביטחון מתוך התוצר מ-2% ל-5%, שר ההגנה גן נקטאני הודיע השנה כי רק ב-2027, תגיע טוקיו ל-2%.

בכל הנוגע לתחום המל"טים, היפנים הקדישו בתקציב הביטחון 2025 סכום של 261 מיליון דולר לטובת רכש מל"טים אמריקאיים מדגם MQ-9B סיגרדיאן, לצורך משימות איסוף בים. בה בעת, 20 מיליון דולר נועדו לרכש מל"טי תקיפה קטנים, באמצעותם היפנים רוצים להגביר את הביטחון על האיים בדרום־מערב המדינה. האיום הגדול בתפיסה היפנית, בדומה למרבית מדינות מרחב אסיה־פסיפיק, היא סין - ואחריה קוריאה הצפונית.

רכיבי שאהד איראניים מוצעים למכירה באלי אקספרס

מומחה הלוחמה האלקטרונית האוקראיני, סרגיי בשקרצנוב, מצא כי רכיב ניווט משמעותי בחימושים המשוטטים האיראניים, שאהד, מוצעים למכירה לכל מי שמעוניין באתר האי־קומרס הסיני עלי אקספרס. המומחה מסביר כי האנטנה מוגנת השיבושים מתוצרת סינית מהווה נדבך קריטי במערכת הניווט של שאהד.

מחיר האנטנה, לכל מי שמעוניין, עומד על 3,290 דולר, ויש גם אפשרויות למשלוחים ברחבי העולם. "הסינים החליטו שבגלל שכל העולם יודע על האנטנות של השאהדים, אין סיבה להסתיר, והם יכולים למכור אותן באלי אקספרס", אמר בשקרצנוב. אותה אנטנה שמוצעת למכירה מהווה חלק מהותי בסיבה שבגינה מאתגר יותר לשבש שאהדים בעזרת אמצעי לוחמה אלקטרונית.

שאהד 136 יעיל בעיקר נגד מטרות נייחות. הוא נושא ראש קרב של 40 ק"ג - משקל שנחשב גבוה יחסית לקטגוריה, ומשמעותו היא שהוא יכול לפגוע במטרות גדולות. עם זאת, בעולם הביטחוני, בו הבינה המלאכותית תופסת מקום הולך וגדל - הוא נותר מאחור. הכלי האיראני נחשב לחיקוי ירוד של המל"ט המתאבד הארופ מתוצרת התעשייה האווירית, שלפי הערכות מחירו עומד על כ־700 אלף דולר. מחיר שאהד 136 מוערך בכ־30 אלף דולר.

טורקיה מציגה: מל"ט שמשגר כטב"מים מתאבדים

חברת רוקטסאן הטורקית השלימה ניסוי בשיגור של שני חימושים משוטטים מדגמים ארן ואלפגוט מהמל"ט בייראקטר אקינג'י. הניסוי התבצע במהלך יולי ומהמידע שהתפרסם ממנו ניכר כי הותקן על גבי אקינג'י פוד (מכל נתיק שמחובר למל"ט), שתפקידו לקשר בינו לבין הכטב"ם המתאבד.

השימוש בארן ובאלפגוט משקפים תהליך טורקי שבו מעוניינים לשלב יכולות טכנולוגיות מקומיות, במטרה להעשיר את סל היכולות ההתקפיות. קודם לכן, אקינג'י הוכיח בניסוי את יכולתו לשגר כטב"ם מתאבד מדגם אחר, קמאנקש 1. לכל כטב"ם יש יתרונות משלו, והיכולת לשגר מאותו מל"ט סל רחב של אמצעים - מגביר את יכולות הקטלניות שלו.

הכטב"ם ארן הוא בעל מנוע סילוני, נושא ראש נפץ במשקל 35 ק"ג, ומסוגל לפעול בטווח של כ־100 ק"מ לטובת פגיעה במטרות קרקעיות ויבשתיות. ארן נועד לשיגור מכלי טיס או מרכבים. לעומתו, אלפגוט נושא ראש נפץ במשקל 11 ק"ג, ומיועד לטווח של כ־60 ק"מ. הוא יכול לשאת מטענים מסוגים שונים, כולל תרמובריים.

המהלך האפריקני להגברת עצמאות התעשייה המקומית

מל"טים מהווים כלי חשוב בהגברת השפעת מדינות שונות על אפריקה, בעזרת יצוא שלהם בתנאים נוחים. כעת, שתי מדינות מהחזקות ביותר ביבשת, אתיופיה וניגריה, החליטו לשלב זרועות במטרה לפתח מל"טים מתוצרת אפריקאית מלאה. בשבועות האחרונים, הגיעו בכירים אתיופים לבסיסי חיל האוויר הניגרי, כדי לבחון תשתיות ייצור ותחזוקה. המטרה של שתי המדינות היא לבלום את שיטת "דיפלומטיית המל"טים" של מדינות כמו סין, טורקיה ואיראן במדינות שונות באפריקה.

ניגריה אמנם עדיין זעירה בענף, אבל את המל"ט הראשון מתוצרתה, צאיגומי, היא חשפה ב־2018 - והוא נועד למשימות איסוף, צילום וביון. לאחרונה, התווסף החימוש המשוטט בריאץ', תוך שבבירה אבוגה פועל מפעל ייצור המל"טים הגדול ביותר ביבשת, טראהפטיקס, שמייצר כ־10 אלף יחידות מדי שנה. אתיופיה הצטרפה למגמה העולמית והיבשתית במרץ השנה, עם חניכת מפעל סקייווין הממלכתי בבירה אדיס אבבה.

האתיופים החלו להשתמש במל"טים בהיקף נרחב בעת המרידות במחוז טיגראי ב־2022, ומאז הוחלט להעמיק את סל היכולות בתחום. מדינה אפריקאית שלפי פרסומים זרים, משתמשת בידע ישראלי כדי להגביר את היכולות העצמאיות ואת הידע בתחום המל"טים, היא מרוקו, שב־2024 חנכה מפעל לייצור המל"טים הישראליים וואנדר B ות'אנדר B של חברת בלו בירד מעמק חפר.