המדינה שרוצה לקנות מל"ט ישראלי דווקא עכשיו

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● אחרי המתקפה הישראלית: באיראן מגייסים בכיר שפרש לפני 20 שנה

● המסילה האיראנית: רשת הרכבות שהפכה למסלול עוקף סנקציות

1למרות החרם העולמי: היפנים בוחנים מל"ט ישראלי תוצרת תע"ש

"מל"ט ישראלי מדגם Heron MK II נצפה בנמל התעופה שירהאמה שביפן במהלך טיסת ניסוי שבוצעה על ידי חברת Kawasaki Heavy Industries", פורסם באתר החדשות הביטחוני Defence Blog.

"הרון הוא מל"ט מתקדם לטווח בינוני ושהייה ממושכת שפותח על ידי התעשייה האווירית לישראל. הוא מיועד למשימות מודיעין, תצפית, איתור מטרות וסיור, וכן למשימות לוחמה אלקטרונית כאשר הוא מצויד במטעני הייעוד המתאימים", נכתב.

העניין של היפנים במל"ט מגיע על אף שהתדמית הבינלאומית של ישראל במגמת ירידה, עקב הלחימה ברצועת עזה. לא מן הנמנע כי מה שהשפיע על ההתעניינות של יפן, אחת ממדינות G-7, היא תצוגת התכלית של המל"טים הישראליים ככלל, והרון בפרט, במהלך הלחימה של ישראל באיראן.

בנוסף, "הופעת המטוס במחוז ואקאיאמה מגיעה על רקע עניין גובר של כוחות ההגנה העצמית היבשתיים של יפן במל"טים גדולים למשימות סיור ותקיפה. יפן בוחנת כיום את ה-Heron MK II לצד המל"ט הטורקי Bayraktar TB2, כחלק ממחקר רחב יותר להרחבת יכולותיה בתחום הכטב"ם", נכתב.

"תמונות ברשת X מציגות את המל"ט, הרשום תחת מספר הזנב 4X-NBB, כשהוא מצויד במערכות סיור אלקטרוני. מתחת לכל כנף מותקנות אנטנות לאמצעי סיוע אלקטרוניים (ESM) המשמשים לריגול אלקטרוני. בגוף המטוס עצמו ניתן לראות שני פאנלים אפורים ארוכים וסימטריים, שעשויים להיות חלק ממערכות לוחמה אלקטרונית או סיור", נכתב.

מתוך ה-Defence Blog, מאת דאייסוקה סאטו. לקריאת הכתבה המלאה.

2הניו יורק טיימס: "לנתניהו יש תוכנית לרצועת עזה, אך לא למי ינהל אותה"

ממשלת ישראל אישרה את התוכנית של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיבוש העיר עזה, "אך השאלה מי ינהל בסופו של דבר את עזה נותרת בלתי פתירה", נכתב בניו יורק טיימס. נתניהו אף אמר כי הוא מעוניין להעביר את השליטה לרצועת עזה "לכוחות ערביים" לאחר שחמאס יובס. אולם, "לא ברור אם יש כיום גורמים שמעוניינים בכך".

"חלק ממדינות ערב הציעו לשקול תפקיד ביציבות הרצועה, למשל באמצעות תמיכה במשימת ביטחון בינלאומית לאחר המלחמה. לעיתים עלתה האפשרות שמדינות ערב ישלחו חיילים משלהן", נכתב. אולם, אנליסטים אמרו לניו יורק טיימס כי מנהיגי מדינות ערב מעוניינים שהשליטה תעבור בסופו של דבר לידי הרשות הפלסטינית, "אותה הם רואים כחלופה הישימה העיקרית לחמאס".

כעת, גם אם צה"ל יתקדם לכיבוש העיר עזה, אנליסטים צבאיים אמרו לניו יורק טיימס כי "המהלך לא ישנה מהותית את מאזן הכוחות במלחמה".

"בטווח הקרוב יותר, ייתכן שמדינות ערב ישנו את עמדתן לגבי ניהול הרצועה כדי למנוע מתקפה גדולה על העיר". אך, "עדיין לא ברור אם מדינות ערב יהיו מוכנות לסכן את חיי חייליהן בעזה או לשלם את העלות המשוערת של למעלה מ-50 מיליארד דולר לשיקום", נכתב.

מיכאל מילשטיין, קצין מודיעין ישראלי לשעבר, אמר לניו יורק טיימס כי "בהיעדר חלופה ישימה אחרת, ישראל מתקרבת בהדרגה לנטילת שליטה מלאה, ההצעות של מדינות ערב ביולי 'לא היו אידיאליות', אך עדיפות בהרבה על פני הקמת ממשל צבאי יקר ומדמם של ישראל. ברגע הזה, כל האפשרויות גרועות, ואנחנו צריכים לבחור את הפחות גרועה. כיבוש כל עזה יהיה קטסטרופה".

מתוך הניו יורק טיימס, מאת אהרון בוקסרמן. לקריאת הכתבה המלאה.

3שר החוץ האוסטרלי מדגיש: "לא מעבירים נשק לישראל, רק רכיבי F-35"

שר ההגנה האוסטרלי ריצ'רד מרלס נשאל בראיון לתוכנית Insiders של רשת ABC האם אוסטרליה תלך בעקבות גרמניה ותשעה את העברת הציוד הצבאי לישראל. בתגובה אמר השר כי "אוסטרליה אינה מספקת נשק לישראל, אך יצוא חלקי רכיבים הוא 'עניין נפרד'", פורסם ברשת SBS האוסטרלית.



בנוסף, מרלס נשאל בראיון האם "אוסטרליה תפסיק לייצא פלדה משוריינת ורכיבים למטוסי F-35 לישראל". השר חזר על טענותיו והתעקש כי "אוסטרליה אינה מספקת נשק לישראל ושיש 'הרבה מידע מטעה' סביב הנושא הזה".

כשנשאל לגבי רכיבי ה-F-35 שאוסטרליה כבר "עשרות שנים חלק משרשרת האספקה שלהם לישראל" אמר "זו הסכמה רב-צדדית עם שרשראות אספקה שמנוהלות על ידי לוקהיד מרטין בארה"ב, ויש להן מקורות אספקה מרובים". עם זאת, הוא ציין כי זו "שאלה שונה מאוד" מהשאלה האם אוסטרליה היא יצואנית נשק. מרלס הבהיר כי רכיבים הם "עניין נפרד, וזה קשור לשאלה אם תהיה לכך השפעה על ישראל".

והוסיף, "לא קיימת שום פעולה שנוכל לנקוט כאן שתשפיע על פעילותה של ישראל. וזו שאלה שונה מאוד מזו שנדונה בגרמניה, שלה יש בבירור אספקה משמעותית לישראל. אנחנו רוצים לעשות כל מה שביכולתנו כדי להביא לסיום הלחימה בעזה. הדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות הוא להשתמש בקולנו בזירה הבינלאומית, וזה מה שאנחנו עושים".

מתוך ה-SBS, מאת אליישה אור. לקריאת הכתבה המלאה.

4המשטר האיראני: "לבנון על סף טעות היסטורית"

"ישראל ממשיכה להפר את הפסקות האש ופוגעת בריבונות הלבנונית" לכן, "תפקידו של חיזבאללה כעמוד התווך המרכזי של ההתנגדות בלתי ניתן להכחשה והינו מכריע", נכתב בניתוח בטהרן טיימס שכותרתו "לבנון על סף חזרה על טעות היסטורית" ונכתב על ידי מינואו ח'לגי, משפטנית ופרשנית פוליטית איראנית. טהרן טיימס הוא עיתון המזוהה עם המשטר האיראני.

בניתוח של ח'לגי מודגשת חשיבותו של ארגון הטרור חיזבאללה להגנה על הלבנונים: "הארגון הצליח, במשך חמישה עשורים, לשנות את משוואת הביטחון האזורית. מלחמת 33 הימים של 2006 היא דוגמה בולטת לכך. על אף שחיזבאללה נפגע קשות, הוא הראה שמכונת המלחמה הישראלית יכולה להיעצר. ההנהגה הכריזמטית של נסראללה, הלכידות הארגונית של התנועה והבסיס העממי הרחב שלה הפכו את חיזבאללה למבצר אסטרטגי לשמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון", נכתב.

חלג'י מזהירה כי ההחלטה של הממשלה הלבנונית לפרק את ארגון הטרור מנשקו "שקולה לפתיחת שערי המדינה לאיומים חיצוניים. ההיסטוריה של האזור הראתה שוב ושוב שהסתמכות על ערבויות ביטחוניות של מעצמות זרות היא אשליה".

חלג'י מדגישה את חולשתה של הממשלה הלבנונית לעמוד בפני האיומים של ישראל, "בשנים האחרונות ישראל הפרה את הפסקות האש המוסכמות באופן חסר תקדים. מהתקפות חוזרות על כפרי הגבול בדרום לבנון ועד חדירות עמוקות של מל"טים לשטחה - פעולות אלו נותרו לעיתים קרובות ללא מענה מצד הממשלה המרכזית שתיקה זו רק עודדה את ישראל, ופגעה במאזן ההרתעה העדין".

"לבנון ניצבת כעת בצומת קריטי בתולדותיה, שבו החלטה שגויה אחת עלולה לגבות מחיר כבד מנשוא", נכתב.

מתוך טהרן טיימס, מאת מינואו ח'לגי. לקריאת הכתבה המלאה.