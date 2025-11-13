הערב (ה') מתקיים דיון בלשכת רה"מ נתניהו, בהשתתפות יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון שעוסק בסוגיית סבסוד משכנתאות. מדובר בדיון שבוחן את הדרך להקל על נוטלי משכנתאות, תוך בדיקת מתווה יוביל את הבנקים לממן חלק מההקלות לנוכח רווחי השיא שלהם. יש לציין כי בנק ישראל שהינו הרגולטור האחראי על הבנקים, לא הוזמן לדיון המדובר.

בנק ישראל פרסם נייר עמדה רשמי בנושא מיוזמתו והגיב בחריפות יחסית. "גורמים בבנק ישראל מוסרים כי גם לאחר עיון מעמיק קשה לזהות את היהגיון הכלכלי בהצעה", נמסר מטעם הבנק. לדבריו, הצעה כזו "לא קיימת גם בכלכלות של מדינות בעולם השלישי. עם זאת, קל מאוד להצביע על הנזק הפוטנציאלי לכלכלה הישראלית ולתדמיתה כמשק מפותח".

בבנק ישראל ציינו כי בשנים האחרונות נרשמה עלייה בהחזר החודשי הממוצע של משכנתאות חדשות, הנובעת הן מעליית מחירי הדירות והן משינויים בסביבת המאקרו. "העלייה בהחזר החודשי הייתה משמעותית יותר דווקא בקרב העשירונים העליונים ובקרב נוטלי משכנתאות בשנים 2021-2022, תקופה שבמקביל נרשמה בה עליית מחירים דו־ספרתית בדירות אלו", נמסר שם. "בראיית בנק ישראל ניתן לומר שההצעה נטולת כל הגיון כלכלי. לעומת זאת, הנזק הפוטנציאלי לכלכלת ישראל, לתדמיתה ולמעמדה הבינלאומי, עצום", נמסר במסמך שפרסם בנק ישראל בתגובה.

המשכנתא עלתה, אבל גם השכר

ההצעה מטעם המועצה הלאומית לכלכלה שנדונה במשרד ראש הממשלה, לסבסוד לווי משכנתאות, "לא הועברה לבנק ישראל באופן מסודר ולא נדונה עם מומחי התוכן המקצועיים בבנק". אך מדיונים שערכו בבנק ישראל למדו כי את עיקריה: סבסוד כספי לבעלי משכנתא קיימת. גובה הסבסוד יהיה פונקציה של העלייה הריאלית בהחזר המשכנתאות בין 2022 ל-2025, ושל שווי הנכס. מקור המימון יהיה היטל על רווחי ששת הבנקים הגדולים במשק, והעלות מוערכת ב-3 מיליארד שקל.

ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 4.5%, היא ירדה פעם אחת במהלך המלחמה, בתחילת השנה שעברה. אולם מאז הנגיד, פרופ' אמיר ירון, ממשיך בקו ניצי ובוחן בקפידה את התייצבות האינפלציה עד לביצוע הפחתה שלה. ההחלטה הקרובה צפויה בעוד קצת יותר משבוע, ביום שני ה-24.11. ההערכות הן שהנגיד יבצע הפחתה של הריבית, אך מחר יתפרסם מדד המחירים לחודש אוקטובר שעשוי לשנות שוב את המשוואה. אם יהיה גבוה מדי, הנגיד עשוי לשנות את החלטתו.

סבסוד משכנתאות נועד להקל על היקפי ההחזרים החודשים של נוטליהן. הריבית נמצאת כאמור ברמה גבוהה אך לפי בדיקת בנק ישראל, שיעור החזרי המשכנתאות מסך השכר (PTI) דווקא לא זינק דרמטית. זאת משום שהשכר הממוצע עצמו טיפס בהדרגה. אם בשנת 2017, כשהריבית היתה עדיין בעידן ה"אפסי" ה-PTI במשק עמד על 25.8% הרי שבשנת 2022 שבה טיפסה הריבית, בארץ ובעולם, הוא עלה ל-26.4%. לא עליה דרמטתית. עם זאת ה-PTI המתוקנן, טיפס מ-20.4% ל-27% בשתי התקופות.