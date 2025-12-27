האם הירידות החדות ימשיכו גם במסחר מחר, ומה יעשו הדואליות?

1 תל אביב: מניות הארביטראז' ייתנו רוח גבית בפתח המסחר

שוק ההון התל אביבי מגיע מחר ליום היסטורי - הפעם האחרונה שבה יתקיים מסחר בבורסה ברחוב אחוזת הבית ביום זה. זאת משום שהחל מהשבוע הבא יעבור המסחר לימים שני עד שישי. שאלת השאלות היא האם המשקיעים ימשיכו בגל המימושים בואכה מפולת שפקד את השוק בחמישי. הדולר הרציף בסוף השבוע נתן אינדיקציה קלה אך לא מחייבת של עליה מתונה (0.25%+) לאזור 3.19 שקלים.

מניות הארביטראז', אלה שנסחרות בניו יורק (לרוב) וגם בתל אביב, יתנו פוש ירוק מתון ברגעי פתיחת המסחר. הפערים מסתכמים בהשפעה של כ-0.3%+ על מדד ת"א-35. חברת התוכנה נייס תפתח בפער חיובי של 1.1%+, ואילו מניית ענקית התרופות טבע תפתח בפער חיובי של 1.6%. גם הענקית הביטחונית אלביט מערכות תפתח בפער חיובי של 0.5% ברגעי הפתיחה.

כאמור מדדי המניות בבורסה של תל אביב עברו מפולת ביום חמישי, עם ירידות של מעל ל-3% במדדים המובילים. הפרשנויות לירידות בשוק נעו בין מימושים טבעיים לאחר ראלי מרשים מתחילת השנה, לבין חשש גובר מהתפתחויות ביטחוניות - על רקע הפגישה הצפויה בשבוע הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מדד ת"א־35, שצלל בכ־3%, סיכם את השבוע בירידה של 1.6% - אך עדיין מציג זינוק מרשים של כ־50% מתחילת השנה. המדד שנפל בשיעור החד ביותר בבורסה המקומית ביום חמישי היה מדד ת"א-ביטוח, שצלל ב-6.9%, אך עדיין עלה ב-17% בשבוע שעבר וב-156% מתחילת השנה.

המימושים נרשמו לאחר העליות החדות כאמור, ולא נראה שהיתה סיבה משמעותית לנפילות, מעבר להתנהגות השוק הכללית. ככל שהירידות יימשכו הן עלולות להשליך לא רק על התוצאות והביצועים של שנת 2025, אלא הן עלולות לשבש את מהלכי ההנפקות שמתכננות לא מעט חברות. כרגע פתוחה על המדף הנפקת רמי לוי נדל"ן, המחזיקה בנכסיו של טייקון הקמעונאות המושכרים ברובם לרשת הסופרמרקטים שלו.

ההערכות הן שהמוסדיים רוצים הנחה על השווי המבוקש (3.6 מיליארד שקל) והנושא עדיין תקוע. עוד חברות שבוחנות הנפקה הן מחלבת תנובה, חברת הנדל"ן תדהר, ובתרחיש פחות סביר (בשל אילוצים פוליטיים) גם התעשייה האווירית.

2 הזהב חוזר לבמה - והכסף מפתיע עוד יותר

מעבר לים, וול סטריט חתמה את השבוע בירידות שערים קלות. מדד S&P 500 ירד במעט אך עדיין מצוי סמוך לשיא כל הזמנים, לאחר עלייה של כ־1.4% בשבוע האחרון וכ־18% מתחילת השנה. הנאסד"ק טיפס השבוע ב־1.2% ומשלים זינוק שנתי של כ־22%, ואילו מדד דאו ג'ונס מוטה מניות התעשייה עלה בכ־15% מתחילת השנה.

במקביל, מחיר הזהב חוזר להעסיק את המשקיעים בעולם. הוא זינק בסוף השבוע ב-1.3% למחיר של 4,534 דולר לאונקיה, והוא עומד לסיים עוד שנה חלומית למי שהשקיע בו עם עלייה של 70%. למתעניינים, בארץ ישנן מספר קרנות נאמנות שעוקבות אחרי הזהב.

הסיבה להתייקרות המתכות: החוב העצום של ממשלת ארה"ב שתפח לכ־38.5 טריליון דולר, ועלול לערער את מעמדו של הדולר. השנה ייתקל החוב במחסום אימתני שמכונה הר החוב (maturity wall) - 10 טריליון דולר אמורים להיפרע השנה, וזה עלול להיות אתגר טכני עצום בניהול החוב. בנוסף, מדינות כמו סין, לצד ממשלות אחרות, מגבירות את הביקוש לזהב כדי לייצב את המטבע שלהן מפני חששות מהתפרצות אינפלציונית חדשה.

מי שהיה אמור להיות מעין משענת נגד היחלשות מטבעות הנייר המסורתיים, או בשמם הטכני מטבעות ה־FIAT, הוא הביטקוין. אך לפי שעה הוא לא חווה נהירה שכזאת. לאחר ירידות חדות בחודשים אוקטובר-נובמבר, הוא נסחר סביב 87.5 אלף דולר למטבע בודד. מתחילת השנה העניק תשואה שלילית (דולרית) של 6%-. במונחים שקליים, נוכח התחזקות השקל מול הדולר, הוא נפל ב-18%.

מנגד, גם הנפט מאכזב בתור סחורה. מחיר החבית נע סביב 56 דולר בלבד, לאחר ירידה של כ־27% מתחילת השנה מרמות של 78 דולר לחבית. בין הסיבות: עלייה בתפוקת הנפט של ארה"ב לאורך השנה, הפגת המתיחות באזור המפרץ הפרסי לאחר מבצע "עם כלביא", וההערכה כי רוסיה מצליחה לעקוף חלק מהסנקציות על יצוא הנפט שלה.

בוול סטריט, אנבידיה ממשיכה לבלוט: ענקית השבבים הודיעה על רכישת נכסים מחברת הסטארט-אפ גרוק בתחום הבינה המלאכותית תמורת 20 מיליארד דולר - העסקה הגדולה בתולדותיה.המניה עלתה ביום שישי בכ־1%, ואת השנה האחרונה סיימה בתשואה "צנועה" של 37%. במבט רחב יותר, בחמש השנים האחרונות זינקה מניית אנבידיה ב־1,367% ומשקפת לחברה שווי שוק דמיוני של כ־4.6 טריליון דולר.

3 בורסות אסיה מסכמות שנה חזקה

במזרח הרחוק התפרסם בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן ביפן. המדד עלה ב-2.3% בדצמבר בחישוב שנתי, מעט מתחת לתחזיות המוקדמות (2.5%), אך הוא עדיין שוהה מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי של יפן - נתון המחזק את ההערכה להמשך מסלול העלאות הריבית במדינה.

בנוסף, על רקע המתיחות האזורית הגוברת מול סין, יפן אישרה את תקציב הביטחון לשנה הקרובה בסך 9 טריליון ין (כ־58 מיליארד דולר). התקציב לשנת הכספים 2026 גבוה ב-9.4% מתקציב השנה הנוכחית. למרות המתיחות, ועל רקע נתוני המדד, הבורסה היפנית חייכה למשקיעים בשנת 2025 ועלתה ב־27%. בין המצטיינות בבורסות של המזרח הרחוק. ואולם, מי שעוקפת את כולם היא דווקא דרום קוריאה: מדד הקוספי זינק השנה בכ־72% - הרבה מעל טוקיו ואף תל אביב.