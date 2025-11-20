אודיטי טק העלתה את התחזית, והמניה קפצה במסחר המאוחר

במשך חמישה חודשים, מאז השיא שאליו הגיעה בחודש יוני, מניית אודיטי טק נפלה ביותר מ-50%. אתמול (ד') היא פרסמה דוחות והעלתה את התחזית השנתית שלה, ובתגובה המניה קפצה במסחר המאוחר ביותר מ-20%.

● הפועלים נגד המגמה: מגדיל את ההפרשות ומחלק פחות - הרווח הנקי 2.8 מיליארד שקל

● בגיל 29 הוא עשה את הימור חייו. היום הוא שווה מיליארד וחצי דולר

אודיטי טק היא חברת טכנולוגיה לעולם היופי. החברה, בניהולו של אורן הולצמן, העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-806-809 מיליון דולר מ-799-804 מיליון דולר, עם רווחיות גולמית של 72.5% בהשוואה לתחזית קודמת ל-71%.

ה-EBITDA המתואם השנתי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יסתכם ב-161-163 מיליון דולר, עלייה קלה מהתחזית הקודמת, ובשורה התחתונה יירשם רווח נקי מתואם של 2.1-2.12 דולר למניה, עלייה מ-2.06-2.09 דולר קודם לכן.

בדוחות הרבעון השלישי, אודיטי עקפה את התחזיות שמסרה, כשצמחה ב-24% בהכנסות ל-148 מיליון דולר, רשמה רווח נקי של 18 מיליון דולר בדומה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי המתואם הסתכם ב-25 מיליון דולר, עלייה של 26%. הרווח הנקי המתואם הגיע ל-40 סנט, וה-EBITDA המתואם צמח ב-16% ל-29 מיליון דולר.

מתחילת השנה אודיטי רשמה תזרים חופשי של 90 מיליון דולר, ובסוף הרבעון השלישי היו לה בקופה מזומנים והשקעות בסך 793 מיליון דולר. החברה נסחרת בנאסד"ק בשווי של 2.1 מיליארד דולר (לפני הזינוק במסחר המאוחר).

"מנועי צמיחה מגוונים"

לדברי המנכ"ל והבעלים אורן הולצמן, "אודיטי הציגה תוצאות חזקות ברבעון השלישי, כולל ביצועים פיננסיים שעקפו שוב את התחזיות שלנו בהכנסות, ברווח וברווח למניה. אנחנו ממוצבים היטב לקראת סיום חזק של שנת 2025 עם מנועי צמיחה מגוונים שיניעו את צמיחתנו העתידית, ואנו ממשיכים להשקיע במותגים חדשים, ב-ODDITY Labs ובחדשנות טכנולוגית".

הולצמן התייחס להשקה של מותג חדש השבוע (לצד המותגים הוותיקים יותר, איל מקיאג' ו-Spoiled child) ואמר כי "השגנו אבן-דרך משמעותית עם ההשקה הרשמית של המותג החדש ביותר שלנו, METHODIQ. המטרה שלנו עם METHODIQ היא לשנות מערכת רפואית שאינה מתקדמת באמצעות טיפולים מדויקים, טכנולוגיה פורצת דרך וסטנדרט טיפול מהגבוהים בענף".

אודיטי הונפקה לראשונה בנאסד"ק בקיץ 2023, לפי מחיר מניה של 35 דולר ושווי של 2 מיליארד דולר. בחודש מאי האחרון, הולצמן מכר חלק מההחזקות שלו בחברה לפי מחיר של כ-70 דולר למניה ובתמורה כוללת של כ-385 מיליון דולר. זמן קצר לאחר מכן המניה הגיעה לשיא של מעל 77 דולר, אך מאז איבדה חלק ניכר משוויה והתקרבה שוב למחיר ההנפקה. כאמור, הדוחות הטובים הקפיצו את המניה במסחר המאוחר.

לאחרונה נודע כי קרן ARK של המשקיעה קת'י ווד חזרה להשקיע באודיטי טק, בה השקיעה בעבר. ברבעון הראשון של 2024 היא דיווחה על החזקה בחברה, וברבעון השני של אותה שנה הגדילה את ההחזקה, אך ברבעון השלישי של 2024 היא חיסלה את השקעתה בה. ברבעון השלישי של 2025 היא חזרה ורכשה מניות אודיטי אך בהיקף נמוך.