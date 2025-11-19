בתמיכת באפט וג'מיני: כך חזרה גוגל להוביל את "שבע המופלאות"

לאחר אתגרים שחוותה גוגל השנה, בחודשים האחרונים חלה תפנית חיובית עבורה. בעוד שלפני כמה חודשים היו מי שהגדירו אותה כחברה במשבר, בטח בכל הקשור למודל העסקי שלה - הצליחה גוגל להפוך את המצב.

● לאחר שלוש שנים גיא אזרד עוזב את גוגל

● האקזיט הגדול בתולדות ישראל עולה שלב: עסקת גוגל־וויז קיבלה אור ירוק בארה"ב. התחנה הבאה: אירופה

● "המניות יעלו ב-300%": גל ההונאות הפיננסיות מתפשט במודעות גוגל

מתחילת השנה עלתה מנייתה בכ־50%, וכמעט הוכפלה מאז השפל באפריל. נוסף על כך, באחרונה דווח כי וורן באפט החליט לרכוש מניות של אלפבית. גוגל גם השיקה מודל AI חדש שנחשב לפריצת דרך בשוק הטכנולוגיה. כמו כן, עננת הרגולציה בשל החשש לפגיעה בתחרות התפזרה, וגוגל נהנית ממומנטום חיובי. כך הגיעה החברה לשווי שוק של 3.44 טריליון דולר, והיא ממוקמת במקום הרביעי בשווי החברות הנסחרות בוול סטריט.

מקלישאות וחנופה לתובנות אמיתיות

לפני שלושה חודשים המתחרה הגדולה OpenAI השיקה את המודל המתקדם ביותר שלה - GPT5. גוגל לא נשארה חייבת, השיקה השבוע את הדור הבא שלה ג'מיני 3 (Gemini) והתחייבה לביצועים משופרים. בהכרזה צוין שהמודל יכול להבין לעומק ניואנסים ופירוק בעיות לגורמים.

לפי גוגל, המודל מבין הקשרים טוב יותר, מה שיוביל לתוצאות טובות ומהירות יותר. שיפור משמעותי שהוצג הוא היכולת לטפל בטקסטים בצורה טובה ואף לעבד מידע בכמה מישורים בו זמנית - טקסט, וידאו, אודיו וגם קוד. יתרה מכך, בתגובות המודל יוחלפו קלישאות וחנופה בתובנות אמיתיות, או כפי שנאמר - המודל יגיד למשתמשים את מה שהם צריכים לשמוע, ולא מה שהם רוצים לשמוע.

אחת ההכרזות החשובות שהיו בערב נסובה סביב Gemini Agents. בחודשים האחרונים הוכרז על דפדפנים שונים שלהם שימוש בסוכנים - כך לדוגמה ל־OpenAI הושק הדפדפן Atlas ולסטארט־אפ Perplexity - הדפדפן Comet; בשני הדפדפנים קיים סוכן שיבצע משימות עבור המשתמשים, כמו הרכבת סל קניות באתר הסופר. עם זאת, המשימות שגוגל תאפשר בשלב הראשוני הן רק כאלו הקשורות לאפליקציות שלה - דוגמת בדיקה בלוח השנה או חיפוש טיסה. הפיצ'ר הזה יהיה זמין רק למנויי Ultra, המשלמים מדי חודש 200 דולר.

אורי אליאבייב, יועץ בתחום ה־AI ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel מסביר לגלובס כי גוגל הכריזה על "מודל שמנצח את מרבית המודלים העדכניים של כל החברה. הם מצליחים לקבל תוצאות טובות בהרבה אתרים ובנצ'מרקטים בשוק. מה שמיוחד במודל הזה - וזה הנרטיב שגוגל מנסה ליצור - הוא נושא הבנייה, כמו באופן הצגת מידע בצורה אינפורמטיבית. לצד זה, הם שמים דגש על בניית אפליקציות בעזרת Vibe Coding. אלו יכולות עמוקות מאוד".

לדבריו, "אפליקציות ושירותים מוכרים כמו Base44, מעידים שהכניסו יכולות חדשות לאחרונה, ונראה שהתוצרים קפצו מדרגה. מעבר לזה, נראה שזה נכנס לשירותי גוגל. זה מודל מאוד רובסטי, לפי ההדגמות".

ההכרזה הזו מגיעה על רקע הידיעה שאפל צפויה לחתום על עסקה עם גוגל בסך מיליארד דולר בשנה כדי להטמיע את יכולות ג'מיני בסירי (Siri). בשוק הדבר נתפס כחותמת וכרשת ביטחון אדירה לגוגל.

לפי גוגל, לג'מיני יש 650 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ול־AI Overviews, המוטמע במנוע החיפוש של גוגל, יש שני מיליארד משתמשים חודשיים. לצורך ההשוואה, OpenAI עדכנה באוגוסט ש־ChatGPT הגיע ל־700 מיליון משתמשים שבועיים.

המומנטום החיובי של גוגל משמעותי

השקת המודל החדש הזה חלה בעת התאוששות של גוגל. מניית החברה עלתה בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים, והיא הצליחה למרות שפקפקו בה. זאת לאחר שהמשקיעים והאנליסטים הדהדו בשנים האחרונות כי המודל העסקי של גוגל בבעיה, שכן חששו שה־AI יחליף את מנוע החיפוש.

נדב צלר, שותף מנהל בקרן ספרה ושותף מייסד בקרן ספרה־טק, מתאר לגלובס את המעבר של גוגל. "נקודת המוצא לפני השנה האחרונה הייתה שגוגל נתפסה כחברה מאותגרת, שהמעבר למודלי LLM (Large Language Model, מודלי שפה מבוססי AI) יבוא על חשבון מנוע החיפוש באופן משמעותי. מאז ומתמיד היא הייתה בין הראשונות לפתח יכולות AI בתוך הבית".

צלר סבור כי שנתה הטובה של גוגל הגיעה לשיא השבוע בהכרזת ג'מיני 3. "ראשית, מבחינת יכולות המודל של גוגל - ע"פ כל מדד בשוק, הוא מוסיף שכבה נוספת. יש הסבורים שהם אולי הגיעו לרמת Baby AGI (מודל בינה מלאכותית כללית שהחברות שואפות אליו, נ.ט). שנית, הם שינו את מדיניות התמחור. גוגל אומרת מראש שהמודל חזק ויתומחר אחרת. אפשר לעשות את זה רק מתוך ביטחון במודל, שיקר יותר בעשרות אחוזים מ־GPT5".

לפי ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ בבנק לאומי, הסיפור של גוגל מעניין במיוחד. "כדי להבין אותו צריך להבין את נקודתה הפתיחה והתמחור של גוגל: גוגל הייתה נסחרת בדיסקאונט משמעותי ביחס לענקיות הטק האחרות, בין הסיבות היו הסיכון הרגולטורי והתחרות.

בעבר גוגל נסמכה על מנוע החיפוש והכנסות מגוגל וכרום, מה שהיווה את רוב הרווח התפעולי שלה. לכן, החברה הייתה חשופה לסיכון של שיבוש או תחרות שתצליח לערער את הדומיננטיות שלה. בנוסף היו שינויים שאיימו עליה, מכירה או הסכמים על כרום או אנדרואיד, וכל אלו הובבילו למשפט נגד החברה".

נקודת המוצא להצלחה וגורמי סיכון אפשריים

ומנקודת הפתיחה הזו, החלה החברה לפעול: "העננה שריחפה מעל גוגל התפזרה כשביהמ"ש קבע שהיא לא צריכה למכור את כרום. יתרה מכך, ממכפילי רווח של 18-16 בעוד שבשוק מכפילי הרווח הממוצעים, תלוי בתקופה, עמדו על 27-25. גוגל הייתה בנקודת תמחור נוחה מאוד ביחס לקצב הצמיחה שלה. מתוך זה, המניה זינקה והדוחות היו מעולים ויחידת הענן הפכה לרווחית. הרווחיות הזו הפחיתה את התלות ברווח ממנועי החיפוש ואפשרה למשקיעים להרגיש בנוח להשקיע למרות תמחור גבוה יותר של המניה", מסביר אורגד.

מכפיל הרווח של גוגל לשנת 2026 עומד על 24, עדיין נמוך יותר מענקיות טק אחרות. הכנסות אלפבית צמחו ב־16% ברבעון החולף - קצב צמיחה יפה מאוד. החברה הצליחה להציג חדשנות אמיתית בשווקים שונים; ממחשוב קוונטי, דרך הענן ועד הרכב האוטונומי. בשוק רואים איך הרכישה של Wiz, שאושרה בארה"ב, קריטית לגוגל ותיתן פתרונות טובים בשבילה בתחום הענן. "יש לגוגל הצעת ערך מאוד מעניינת אחרי כל זה", טוען אורגד.

מה מאיים על גוגל? "לגוגל נתח שוק של 90% בשוק החיפוש העולמי. זה עדיין סקטור שהיא יכולה לאבד בו דומיננטיות ולהפסיד כסף, ולכן זהו גורם סיכון".

לדברי צלר, "לגוגל יש עסקים שלא מאוימים כלל. ההצלחה בתחום הרכבים האוטונומיים, Google Cloud וגם יוטיוב. הם עדיין לא חשופים לסיכון המסורתי שקיים על מנוע החיפוש". הוא מוסיף כי, "כיום התמחור השתנה בשל העובדה שמטא ירדה וגוגל עלתה. גוגל יחסית זולה, אבל הדבר שמניע את המניה הזו הוא ההצלחות העסקיות שהשיגה בשנה וחצי האחרונות. השוק נוטה לתגמל את המנצחים".