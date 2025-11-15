וורן באפט חושף את ההשקעה החדשה שלו

ברקשייר האת'ווי של וורן באפט חשפה החזקה חדשה במניות אלפאבית, בשווי 4.3 מיליארד דולר. כך לפי דיווח רשמי (F13) שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). כעת, ההשקעה של באפט הפכה את חברת האם של גוגל לעשירית בגודלה מבין החזקות המניות של ברקשייר.

ההשקעה בחברת האם של גוגל מציינת פנייה חדה של באפט לעולם הטכנולוגיה המתקדמת, לאור התנגדותו של האורקל מאומהה בעבר להשקיע במניות צמיחה בתחום הטכנולוגיה.

לפי CNBC, חברת האם של גוגל הייתה השנה בין המניות החזקות בשוק, עם עלייה של 46%. את הזינוק הזה הוביל הביקוש הגובר לפתרונות בינה מלאכותית, שחיזק במיוחד את פעילות הענן של אלפאבית והאיץ את הצמיחה שלה.

באפט ממשיך לצמצם את ההשקעות באפל

במקביל למהלך המפתיע, ברקשייר ממשיכה לצמצם את ההחזקות באפל כשלפי הדוח הרבעוני החברה הקטינה את ההחזקה בעוד 15%, לשווי של 60.7 מיליארד דולר.

בארונ'ס (Barron’s), פרסמה לאחרונה הערכה לפיה וורן באפט הפסיד רווחים שמוערכים בכ-50-52 מיליארד דולר, לאחר שמכר באופן משמעותי מניות אפל בשנים 2024 ו-2025. סכום זה אינו מייצג הפסד של מזומנים אלא את הערך הפוטנציאלי שהיה מושג על ידי החזקת המניות בתיק ההשקעות.

השינויים בתיק ההשקעות של ברקשייר מגיעים על רקע חילופי ההנהגה הצפויים בחברה. באפט, בן ה-95, יפרוש מתפקיד המנכ"ל בסוף השנה, וגרג אייבל עתיד להכנס לנעליו.