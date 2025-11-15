ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם וורן באפט חושף את ההשקעה החדשה שלו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
וורן באפט

וורן באפט חושף את ההשקעה החדשה שלו

ברקשייר האת'ווי חשפה השקעה חדשה במניות אלפאבית בשווי 4.3 מיליארד דולר • ההשקעה בחברת האם של גוגל מפתיעה לאור התנגדותיו של באפט בעבר להשקיע במניות צמיחה בתחום הטכנולוגיה • במקביל, האורקל מאומהה ממשיך לצמצם את ההחזקה במניית אפל

שירות גלובס 09:47
וורן באפט / צילום: ap, Nati Harnik
וורן באפט / צילום: ap, Nati Harnik

ברקשייר האת'ווי של וורן באפט חשפה החזקה חדשה במניות אלפאבית, בשווי 4.3 מיליארד דולר. כך לפי דיווח רשמי (F13) שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). כעת, ההשקעה של באפט הפכה את חברת האם של גוגל לעשירית בגודלה מבין החזקות המניות של ברקשייר.

ההשקעה בחברת האם של גוגל מציינת פנייה חדה של באפט לעולם הטכנולוגיה המתקדמת, לאור התנגדותו של האורקל מאומהה בעבר להשקיע במניות צמיחה בתחום הטכנולוגיה.

"לא אכתוב עוד את הדוח השנתי": באפט נפרד מהמשקיעים עם הרהורים על מזל וזיקנה
הר המזומנים של וורן באפט צמח לשיא חדש

לפי CNBC, חברת האם של גוגל הייתה השנה בין המניות החזקות בשוק, עם עלייה של 46%. את הזינוק הזה הוביל הביקוש הגובר לפתרונות בינה מלאכותית, שחיזק במיוחד את פעילות הענן של אלפאבית והאיץ את הצמיחה שלה.

באפט ממשיך לצמצם את ההשקעות באפל

במקביל למהלך המפתיע, ברקשייר ממשיכה לצמצם את ההחזקות באפל כשלפי הדוח הרבעוני החברה הקטינה את ההחזקה בעוד 15%, לשווי של 60.7 מיליארד דולר.

בארונ'ס (Barron’s), פרסמה לאחרונה הערכה לפיה וורן באפט הפסיד רווחים שמוערכים בכ-50-52 מיליארד דולר, לאחר שמכר באופן משמעותי מניות אפל בשנים 2024 ו-2025. סכום זה אינו מייצג הפסד של מזומנים אלא את הערך הפוטנציאלי שהיה מושג על ידי החזקת המניות בתיק ההשקעות.

השינויים בתיק ההשקעות של ברקשייר מגיעים על רקע חילופי ההנהגה הצפויים בחברה. באפט, בן ה-95, יפרוש מתפקיד המנכ"ל בסוף השנה, וגרג אייבל עתיד להכנס לנעליו.