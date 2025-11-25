הפסקת האש ועסקת החטופים הובילו לכך שמספר לינות התיירים במלונות בישראל הכפיל את עצמו ל-347 אלף לינות בחודש, בממוצע של שלושת החודשים האחרונים, לעומת 183 אלף לינות לחודש בממוצע בשלושת החודשים הקודמים. כך על פי הנתונים מנוכי העונתיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

מדובר בכמות התיירים הגבוהה ביותר שהתאכסנה במלונות מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023. נתון זה משתלב גם עם עליה בכניסות תיירים לישראל, שהגיעה באוקטובר למעל 100 אלף כניסות דרך האוויר. חשוב לציין הבדל עקרוני בין המספרים: לינה במלונות היא לילה לאדם. כך למשל, זוג שלן חמישה לילות ייספר כעשר לינות. אך כמובן, הוא ייספר כשתי כניסות לארץ בלבד.

מדובר בנתונים נמוכים באופן משמעותי מאלו שנרשמו לפני המלחמה: באמצע 2023 שטף התיירות שהגיע הביא את מספר הלינות לקרוב למיליון בחודש. אך במהלך חודש אוקטובר 2023, עם תחילת המלחמה, שיעור הלינות של תיירים התרסק לקרוב ל-100 אלף בלבד, והחל לצבור תאוצה באופן משמעותי רק מסוף 2024, ומאז הוא הולך ועולה עד לשיא היום. בתחילת המלחמה, עיקר התפוסה במלונות הייתה של המפונים מיישובי עוטף עזה וגבול הצפון. כעת, המלונות חוזרים לייעודם המקורי כלינה לתיירים. דבר זה מתכתב באופן נרחב עם נתוני כניסות התיירים לארץ, שהגיעו לשיא במרץ-אפריל 2025, ירדו מאז, ועתה עולים שוב.

עם זאת, הישראלים הם עדיין הרוב הגדול של התפוסה במלונות, עם מעל 1.5 מיליון לינות בחודש אוקטובר, ובקיץ האחרון מספר זה אף חצה את גבול ה-2 מיליון.

"רחוקים שנות אור מהשגרה שהייתה"

מבחינת שיעור התפוסה, המלונות באילת מובילים עם 76% תפוסה, אחריהם ים המלח עם 64.7% תפוסה, ולבסוף מלונות טבריה עם 42% תפוסה בלבד. כשליש מהתיירים לארץ מגיעים מארה"ב, 13.4% מצרפת, 8.1% מבריטניה ו-5.5% מרוסיה. מדובר בעיקר בריכוזי יהודים בעולם, כך שנראה שלחזרת התיירות לישראל יידרש עוד זמן, מאמץ ושקט ארוך-טווח.

בהתאחדות המלונות מאשרים ש"ברבעון האחרון של 2025, אחרי הפסקת האש ועל פי הנתונים, ישנה מגמה חיובית בכניסת התיירים לישראל. יחד עם זאת, אנו רחוקים שנות אור מהשגרה שהייתה טרום מגפת הקורונה והמלחמה. שנת השגרה האחרונה שהענף חווה הייתה 2019, אז הגענו לכ-4.55 מיליון כניסות תיירים. לצורך ההשוואה, על פי נתוני משרד התיירות, הצפי ל-2025 הוא כ-1.4 מיליון כניסות תיירים".