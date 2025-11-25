הממונה על שוק ההון, עמית גל, הודיע היום (ג') לפרופ' רוני גמזו, המשמש כיו"ר מגדל אחזקות, כי הוא מתנגד למינויו מחדש כדירקטור בחברת הבת, מגדל ביטוח - מינוי אשר נפסל על ידי גל לראשונה ביולי האחרון, ואשר נועד כנראה לסלול את דרכו של גמזו לתפקיד היו"ר בשתי החברות.

מגדל שבשליטת שלמה אליהו, הכריזה בספטמבר כי בכוונתה למנות את גמזו לתפקיד הדירקטור בחברת הביטוח חרף התנגדותו של גל. במכתב ששיגר היום (ד') גל לגמזו, הבהיר הממונה כי אין בכוונתו לאשר את המינוי. לנוכח הודעה זו, גמזו צפוי לעתור לבית המשפט נגד ההחלטה

רוב הסיבות שהובילו כעת את גל להתנגד למינויו מחדש של גמזו עמדו גם ברקע סירובו לאשר את המינוי בקיץ. סיבה מרכזית נעוצה בהחלטת מגדל שלא להאריך את כהונתו של הדירקטור אבי דותן, לשעבר בכיר במשטרה, כחלק מהמהלך למינוי גמזו. ברשות שוק ההון מזכירים, כי בשימוע שנערך לגמזו לפני מספר חודשים העלה האחרון את האפשרות כי אחד הדירקטורים המכהנים במגדל ביטוח לא ימשיך בתפקידו - מהלך שגל הודיע כי יתנגד לו.

לטענת מגדל, לא מדובר בהדחה - אלא בהחלטה שלא להאריך כהונת דירקטור שפקעה, הנתונה לסמכות החברה. אי-הארכת כהונתו של דותן נועדה להבטיח, כי מספר הדירקטורים במגדל ביטוח יוסיף לעמוד על תשעה בסך הכל, מתוכם ארבעה בלתי תלויים, בהתאם להנחיותיו של גל.

אלא, שגל דוחה את הטענה. הוא סבור כי ההחלטה לגבי דותן, לצד התבטאויותיו של אליהו בדבר הכוונה למנות את גמזו ליו"ר הדירקטוריון במגדל ביטוח, נועדו להכשיר את מינויו של גמזו תחילה לדירקטור ובהמשך ליו"ר תוך פגיעה בעצמאות הדירקטוריון.

דרישה להקפדה על ההפרדה בין חברת האחזקות לחברת הביטוח

ברשות שוק ההון אף רואים בחומרה את הימנעותה של מגדל מלהבהיר עד היום מי צפוי להחליף את פרופ' אמיר ברנע, שהודיע בפברואר 2025 על פרישתו מתפקיד יו"ר מגדל ביטוח. זאת, כחלק ממה שברשות מזהים כדפוס פעולה חוזר מצדו של אליהו וכניסיון לקדם בפועל את מינוי גמזו ליו"ר.

למרות שברשות לא מתייחסים עדיין להיעדר הניסיון הרשמי של גמזו בענף הביטוח, ההתנגדות למינויו נובעת גם מכך. גמזו הציע בעבר לכהן כדירקטור עד לסיום תפקידו של ברנע כיו"ר, כדי שכהונתו במהלך התקופה הזו תיחשב לניסיון בביטוח ותאפשר לו להחליף את ברנע, אך גל דחה את המתווה. כעת מבהיר הממונה לגמזו, כי לא יקבל מהלך שנועד לקדם אותו לכיסא היו"ר בעתיד.

גל אף מתעקש, כי מגדל תקפיד על הפרדה בין חברת האחזקות לחברת הביטוח, וזאת כדי להבטיח את עצמאות הדירקטוריון בחברה הבת. הממונה רואה בכך שאליהו הודיע לו מראש על כוונתו לסיים את כהונת ברנע, המחשה לפגיעה הצפויה כתוצאה ממינויו הכפול של גמזו בשתי החברות.

ברשות שוק ההון גם טוענים, כי גמזו סירב לשתף פעולה עם הבירור שביקשו לערוך לגבי תרומה שקיבל בית החולים איכילוב במהלך כהונתו כמנכ"ל ב-2024. לפי פרסום בכלכליסט, איכילוב קיבל אשתקד תרומה בגובה 30 מיליון שקל מלאה דנקנר, המשתייכת למשפחת אנשי העסקים שבהם נוחי ודני דנקנר, ואשר הונה הוערך בעבר ב-400 מיליון שקל. דנקנר מתגוררת בשנים האחרונות במעון טיפולי ובקרוב תחגוג את יום הולדתה ה-100. בפרסום נטען, כי התרומה מצטרפת לשורה של מהלכים פיננסיים שביצעה בשנתיים האחרונות, ואשר עוררו תמיהות בקרב קרוביה.

בעקבות הפרסום, דרש גל ממגדל להעביר הסברים לגבי הקשר האפשרי של גמזו לתרומה ולפרט האם מתנהלים הליכים משפטיים כלשהם בין קרובי משפחתה של לאה דנקנר לבין גמזו או איכילוב. רשות שוק ההון אף הבהירה, כי בחינת מועמדותו של גמזו תושעה עד לקבלת המידע - כמקובל במצבים מעין אלה. עורכת דינו של גמזו, גליה כהן, השיבה כי התרומה הועברה לביה"ח ולא לגמזו, ודחתה את הודעת גל על השעיית הבדיקה לגבי המועמדות. גל רואה בחוסר הנכונות של גמזו לשתף פעולה עם הבדיקה דוגמא נוספת לחוסר שקיפות מצדו.

עו"ד גליה כהן, המייצגת את פרופ' רוני גמזו, מסרה: ״הנימוקים של הממונה על השוק ההון והביטוח אינם עומדים בשום סטנדרט משפטי או אפילו במבחן ההיגיון, ואנו נעתור לבית המשפט על מנת לאפשר למגדל אחזקות למנות את פרופ' גמזו כדירקטור במגדל ביטוח״.