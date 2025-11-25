בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של חברת יוסי כהן גיאה נדל"ן בע"מ, שבבעלות עו"ד-ד"ר יוסי כהן, נגד חיובה לשלם מע"מ מלא על שירותים שסיפקה לכאורה לרפובליקת קמרון ולחברה רוסית. נקבע כי השירותים לא ניתנו לרפובליקת קמרון אלא לשגירות קמרון בישראל, וכן כי לא הוכח שהשירות לחברה הרוסית ניתן בחו"ל באופן המזכה במע"מ אפס. השופטת ירדנה סרוסי העירה בפסק הדין כי "אף לאחר שמיעת הוכחות, לא ברור מה טיב השירות שניתן, ורב הנסתר על הגלוי".

המערערת היא חברה פרטית הרשומה כעוסק מורשה לצרכי חוק מע"מ, במסגרת תיק עוסק משותף גם לעו"ד יוסי כהן, המוכר לציבור בין היתר בהיותו מקורבה ופרקליטה של משפחת נתניהו, ומעניק שירותים משפטיים באמצעות החברה.

עו"ד כהן מחזיק במלוא מניות החברה, אשר העניקה שירותים לגורמים שונים, ביניהם לקמרון ולחברות זרות. השאלה לאיזה גורם בדיוק בקמרון העניקה החברה את השירותים הייתה בין השאלות המרכזיות שעמדו בבסיס הערעור, כאשר החברה, באמצעות עו"ד יוסי כהן ועו"ד רינה מיוחס, טענה כי העניקה שירותים לרפובליקה של קמרון; ואילו מנהל מס ערך מוסף ת"א והמרכז, טען באמצעות עוה"ד נעה אלשיך מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), כי השירותים ניתנו לשגרירות קמרון בישראל.

כמו כן, העניקה החברה שירותים לחברה רוסית בשם Equipment Telecom Russian company.

"ספק גדול בדבר גרסת המערערת"

השאלה האם שירות המוענק לתושב חוץ זכאי ליהנות ממע"מ אפס מעוררת מחלוקות רבות מול רשות המסים לאורך שנים. על-פי חוק, מתן שירות לתושב חוץ מקנה זכאות למע"מ אפס, אך יש גם סייג להטבה: אם יש ישראלים שנהנים משירותי היצוא, אזי לא תחול ההקלה.

חברת יוסי כהן דיווחה על השירותים שהעניקה לקמרון ולחברה הרוסית כעל שירותים החייבים במס בשיעור אפס. בכל הנוגע לקמרון, טענה החברה כי השירותים ניתנו לרפובליקה של קמרון, שהיא תושבת חוץ, ללא כל זיקה לנכסים המצויים בישראל ולכן, בהתאם לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ השירות חייב במס בשיעור אפס. בכל הנוגע לשירותים לחברה הרוסית, נטען כי השירות ניתן בחו"ל, ועל כן הוא חייב במס בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(7) לחוק.

מנהל מע"מ דחה את הדיווח והוציא לחברת יוסי כהן שומת מס עסקאות. לטענתו, החברה לא הוכיחה כי מתקיימים התנאים להחלת מס בשיעור אפס לגבי אותן העסקאות, שכן השירות הנוגע לקמרון ניתן לשגרירות קמרון בישראל, אשר נמצאת מבחינה פיזית בישראל, והשירות לחברה הרוסית ניתן בארץ.

על קביעות אלה ערערה החברה לביהמ"ש המחוזי בת"א, אך ביהמ"ש דחה את ערעורה.

השופטת סרוסי, ציינה כי "מלבד טענות בעלמא מצד עו"ד כהן, המערערת לא הרימה את הנטל הרובץ עליה להוכיח כי העסקאות עומדות בתנאי הטבת המס. יתרה מזו, מהמסמכים שכן צורפו על ידי הצדדים, ובפרט על ידי המערערת, עולה ספק גדול בדבר גרסתה".

"לא ניתן לתת אמון בגרסת החברה"

לדברי השופטת סרוסי, החברה נמנעה מלהציג מסמכים בסיסיים, דוגמת הסכם ההתקשרות, הנדרשים כדי ליהנות מהטבת המס, והמסמכים שהומצאו מוכיחים כי השירות ניתן לשגרירות קמרון.

לפי סרוסי, החברה מנסה לבסס את זכאותה להטבת המס על עדותו של בעליה בלבד, עו"ד יוסי כהן, וכעת מצפה שרשות המסים תוכיח שאין לחברה זכאות. "נדמה כי המערערת סבורה שמנהל מע"מ הוא שנושא בנטל ובמקום שתגיש ראיות ואסמכתאות כפי הנדרש, היא באה בטענות למנהל מע"מ, שלכאורה לא נבר ולא חיפש אחר המהות ועל כך שאינו מקבל את דבריו של עו"ד כהן ככזה ראה וקדש", העירה השופטת והוסיפה כי "בכל הכבוד, עו"ד כהן הוא בעל דין ככל האדם, שצריך להוכיח את גרסתו באמצעות ראיות ואסמכתאות אובייקטיביות. מדובר בעדות יחידה של בעל דין, ללא סיוע, שבהעדר פירוט של בית המשפט הנסמך על טעם מיוחד כלשהו, לא ניתן לפסוק על פיה".

השופטת הוסיפה ומתחה ביקורת על החברה כאשר ציינה כי מעבר לעובדה שכלל הראיות שצורפו מלמדות שהשירות ניתן לשגרירות קמרון בישראל ולא לרפובליקה, ומעבר לכך שלא צורפה ולו אסמכתא אחת שתומכת בעמדת החברה, גרסת החברה היא גרסה מתפתחת, שלא ניתן לתת בה אמון.

בנוסף נקבע כי החברה כשלה מלהוכיח שהשירותים לחברה הרוסית ניתנו בחו"ל. השופטת ציינה, כי כל שצורף בהקשר זה הוא אישור על הזמנת כרטיס טיסה למינכן וכרטיס ביקור של מנכ"ל בוש. "אין בכך די ואין בכך ללמד כי השירות ניתן כולו בחו"ל", ציינה השופטת והוסיפה כי "באותה המידה, אפשר כי השירות או חלקו ניתן בישראל".

עוד צוין, כי "מניתוח תאריכי החשבוניות וכרטיס הטיסה, עולים סימני שאלה גדולים ביחס לגרסת המערערת". החברה חויבה בהוצאות בסך 60 אלף שקלים לטובת רשות המסים.