נאמני חברת הנדל"ן שקרסה: "היזם הוביל לנזק של 180 מיליון שקל"

הנאמנים של קבוצת הנדל"ן פרסונל, אשר קרסה ברעש לפני יותר משנה, הגישו השבוע לביהמ"ש מסמך המפנה אצבע מאשימה כלפי דמות שמעורבותה בפרשה טרם נחשפה. לפי הנאמנים עו"ד דורית לוי טילר ורו"ח שלומי פיליבה, מדובר בעו"ד יאיר פנחסי, יזם קבוצת אוורסט, שממנה צמחה פרסונל אחרי שנמכרה לבעלי השליטה הנוכחיים, אלון מורן ואלישי להב.

נגד השניים מתנהלת חקירת רשות ני"ע והמשטרה בחשד לגיוס 700 מיליון שקל למיזמי התחדשות עירונית ללא תשקיף, ותוך הטעיית מאות משקיעים, במטרה לממן באמצעותם הלוואות. הקבוצה חייבת יותר מ־500 מיליון שקל ל־800 משקיעים.

גירעונות של מאות מיליונים

דוח שהגישו הנאמנים מצא, כי פרסונל הפעילה כ־70 חברות במבנה פירמידה וגילגלה מאות מיליונים שגייסה להחזר חובות קודמים ולכיס בעלי השליטה. הנאמנים קבעו, כי פרסונל פעלה במתכונת הונאת פונזי, וכי פנחסי מכר את החברות למורן וללהב כשהוא יודע שהן בחדלות פירעון. לדבריהם, פנחסי אחראי להקמת הקבוצה שצברה גירעונות של מאות מיליוני שקלים. משכך, הנאמנים מבקשים מביהמ"ש להטיל עליו אחריות לחובות של כ־200 מיליון שקל כלפי המלווים. הנזקים שגרם פנחסי לחברות ולנושים מוערכים ב־180 מיליון שקל.

לפי הנאמנים, הקים פנחסי "קונסטרוקציה תאגידית" של חברות להתחדשות עירונית במתכונת תמ"א 38/1 החל מ־2014. ששת הפרויקטים שהובילו חברות אלו הפסידו עשרות מיליוני שקלים. פנחסי ספג עלויות ריבית גבוהות, נטל הלוואות וחלק מהפרויקטים נכנסו לכינוס נכסים ושועבדו לטובת הנושים. נכון ל־2019, חובות אוורסט הגיעו ל־100 מיליון שקל, ופנחסי ערב לכ־70 מיליון שקל מהם אישית.

קודם לכן הכיר פנחסי את מורן ולהב. אלה התחילו לסייע לו בגיוס כספים ממלווים פרטיים, כדי לכסות חלק מהחובות שהיה להם ערב מול קרנות מימון וגופים חוץ־בנקאיים. לפי הנאמנים, בתקופתו צברו החברות חובות של 200 מיליון שקל והיו בפועל בחדלות פירעון. בנוסף, כ־30 מיליון שקל נמשכו מהחברות ללא תיעוד.

ב־2019 מכר פנחסי 50% מאוורסט למורן וללהב בתמורה להתחייבותם לגייס כספים לכיסוי החובות והערבויות. לפי ההסכם, פנחסי היה אחראי לניהול הפרויקטים ומורן ולהב היו אחראים לגיוס המימון. הנאמנים מצאו, כי חלק מהסכומים שגויסו שימשו לכיסוי ההלוואות שלהן היה פנחסי ערב. ב־2021 מורן ולהב הפכו לבעלי השליטה. באותה שנה האמירו חובות הקבוצה ל־300 מיליון שקל.

פנחסי, מורן ולהב נקלעו לסכסוך ובהסכם הפשרה הוחלט כי פנחסי יקבל 5.7 מיליון שקל ושתי דירות מהפרויקטים. הנאמנים מדגישים, כי מורן ולהב לא הביאו הון עצמי לעסקה אלא השתמשו בכספי "אזרחים תמימים" ובדירות הקבוצה. זאת, תוך "שיתוף פעולה" עם פנחסי, וכשהחברות מצויות בחדלות פירעון. לנוכח הממצאים, הנאמנים מבקשים מביהמ"ש לבטל את כל העברות הכספים מקבוצת פרסונל לפנחסי.

רו''ח שלומי פיליבה / צילום: איציק מילשטיין

"מרשנו דוחה את הטענות"

באי כוחו של פנחסי, עוה"ד מיכאל חינצין ותומר ניידיץ, מסרו: "מרשנו דוחה את מלוא הטענות המנויות בבקשה שהוגשה לבית המשפט. התנהלותו של מרשנו לאורך השנים הייתה ללא דופי ורבב והדברים יוגשו וידונו בבימ״ש של חדלות פירעון. מרשנו מכר את אחזקותיו שנים ארוכות לפני קריסת החברות, והחברות נותרו חייבות לו מיליוני שקלים בהתאם לפסקי דין של בתי המשפט. מסמכים אלה ואחרים הועברו לנאמנים של קעבוצת פרסונל במסגרת חקירותיהם".

אלון מורן ואלישי להב לא הואשמו ולא הורשעו ועומדת להם חזקת החפות.