מיטב: פשרה משפטית הקפיצה את הרווח ליותר מחצי מיליארד שקל

שוויו של בית ההשקעות מיטב שבשליטת משפחות סטפק וברקת, ובניהולו של אילן רביב, השלים זינוק של 925% תוך שלוש שנים בלבד, ונגע לאחרונה ברף של 9 מיליארד שקל (כיום 8.8 מיליארד שקל). שווי זה הופך את מיטב לחברה ה-38 בשווייה בבורסה, שייתכן אף שיכניס אותה למדד ת"א 35 בעדכון המדדים הבא.

השווי הנוכחי של מיטב הופך אותו לבית ההשקעות הגדול בישראל (מבחינת שווי והיקף ניהול נכסים). הוא גם גבוה יותר מהשווי של חברות הבנייה אשטרום או דמרי, חברת ה-IT מטריקס וחברות רבות נוספות.

הסיבה לזינוק המרשים היא הגידול בנכסים של הבית, יחד עם הגאות בשוקי ההון וכניסת כספים קבועה לפנסיה והגמל. לכך מצטרף הגידול בפעילות החברה הבת מיטב טרייד למשקיעים העצמאיים. כך, היקף הנכסים המנוהלים של מיטב כבר מגיע ל-394 מיליארד שקל, קפיצה של כ-20%, וצמוד להיקף הנכסים של חברות הביטוח כמו כלל ומנורה מבטחים. מתוכם, הגידול המשמעותי ביותר הוא של מגזר החיסכון ארוך הטווח (קופות גמל, השתלמות ופנסיה), שהיקף הכספים המנוהלים בו זינק לכ-197 מיליארד שקל. החברה מרוויחה דמי ניהול גבוהים יותר ככל שהיקף הנכסים צומח, וגם מהעלאת דמי הניהול בחברה.

לצד הצמיחה האורגנית בתוצאות, הכירה מיטב ברבעון השלישי בהכנסה של 375 מיליון שקל, בשל אישור הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית נגד קופת הגמל של מיטב, שהוגשה בשנת 2012 על גביית דמי ניהול מעמיתים שלא כדין. הפשרה הורידה את גובה הפיצויים שתהיה חייבת מיטב לשלם במאות מיליוני שקלים. כתוצאה מההכרה בהכנסה הזו, זינק הרווח הנקי הרבעוני של מיטב בפי 9 כמעט ל-542 מיליון שקל.

אך גם בנטרול הרווח החד פעמי הזה, מיטב בניהולו של אילן רביב רושמת זינוק בתוצאות. כך, ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-515 מיליון שקל, גידול של 25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי קפץ ב-44% לסכום של 184 מיליון שקל והרווח הנקי קפץ ב-51% ל-125 מיליון שקל. בעקבות התוצאות החזקות מיטב החליטה לחלק דיבידנד לבעלי המניות של 79 מיליון שקל.

עם פרסום התוצאות הודיעו במיטב כי תתבצע רוטציה בתפקיד יו"ר הדירקטוריון של בית ההשקעות. במקום אלי ברקת, מבעלי השליטה בחברה, ייכנס לתפקיד אבנר סטפק, גם הוא מבעלי השליטה, ובנו של צבי סטפק, מייסד החברה. ברקת ימשיך לכהן בתפקיד דירקטור פעיל בחברה, ובנוסף יישלח זימון לכינוס אסיפת בעלי המניות.

משפחת סטפק הפכה למיליארדרית בעקבות הזינוק במניית החברה. המשפחה מחזיקה ב-28.3% ממניות החברה בשווי על הנייר של 2.5 מיליארד שקל. משפחת ברקת (אלי ואחיו ניר, שר הכלכלה) מחזיקה ב-25.9% ממניות מיטב, בשווי נוכחי של 2.3 מיליארד שקל.