פרשת ההסתדרות: בכיר ברשות מקומית במרכז עוכב לחקירה בנתב״ג

חוקרי להב 433 עיכבו הלילה לחקירה בנמל התעופה בן גוריון בכיר ברשות מקומית במרכז הארץ עם נחיתתו בישראל. הבכיר חשוד, בין היתר, בשוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים ונחקר הבוקר במשטרה.

מעורבותו האפשרית של הבכיר בפרשה שבמרכזה חשדות ליחסי תן וקח בין יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ובכירים נוספים בארגון, לבין סוכן הביטוח ואיש העסקים המקורב לליכוד, עזרא גבאי, עלתה מאז התפוצצות הפרשה. עם זאת, הבכיר שהה בחו״ל ובמשטרה המתינו לחזרתו לישראל כדי לחקור אותו.

בר-דוד וגבאי שוהים בימים אלה במעצר בית. במשטרה הגדירו את התיק כ״אחת מפרשות השחיתות הציבורית הגדולות״ ובית המשפט קבע כי החשדות התחזקו במהלך החקירה אל מעבר לחשד סביר וכי התמונה העולה מהם ״מדאיגה״.

יחסי "תן וקח"

המשטרה חושדת כי בר-דוד וגבאי מעורבים בפרשה מסועפת של יחסי "תן וקח", המערבת ועדי עובדים בהסתדרות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ותאגידים בעבירות שחיתות. סנגורו של בר-דוד, עו"ד מיכה פטמן, וסנגורו של גבאי, עו"ד משה זכות, מכחישים את החשדות. המשטרה מייחסת לחלק מהחשודים בפרשה עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

על-פי החשדות שפורסמו, עזרא גבאי, איש עסקים והבעלים של גבאי סוכנות לביטוח, פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים יפעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח שבשליטתו.

בר-דוד חשוד שקיבל לכאורה כספים וטובות הנאה מגבאי, כאשר האחרון משתמש בקשריו עם יו" ר ההסתדרות כדי להשפיע על מינויים בחברות. עוד חשוד גבאי כי פקד לכאורה חלק מוועדי העובדים לליכוד - מפלגת השלטון שאליה הוא נחשב מקורב.

מאז התפוצצות הפרשה פורסמו הקשרים שבין גבאי לבין בכירים בליכוד, ובהם השר מיקי זוהר - אשר שמו הוזכר בדיון בבית המשפט - והשרה מאי גולן, אשר קשריה עם גבאי נחשפו בחדשות 12.

בדיון שהתקיים בבית המשפט חשפה המשטרה כי בר-דוד הודה בקבלת כספים מגבאי אך סניגורו טען כי מדובר היה בהלוואה בהיקף של 30 אלף שקל שטרם הוחזרה.

בדיון עלו גם הבדלי הגרסאות בין בר-דוד לגבאי, כאשר יו״ר ההסתדרות טוען שסוכן הביטוח נהג להתרברב בקשר ביניהם ולייחס לו השפעה גדולה מכפי שהייתה לו בפועל.

בפרשה נחקרו למעלה מ-160 נחקרים לגבי 13 פרשיות שונות. חשודים נוספים שנעצרו ושוחררו למעצר בית הם הילה קניסטר בר-דוד, רעייתו של יו״ר ההסתדרות, אסף גבאי, בנו של עזרא גבאי וסמנכ״ל בסוכנות הביטוח. עוד נעצרו ושוחררו יו"ר ועד עובדי הרכבת, ליאב אליהו, הנחשב מקורב לשרת התחבורה מירי רגב; ממלא-מקום יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב; ואיש העסקים דניאל זיגרייך.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.