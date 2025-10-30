חברת התעופה האמריקאית שמחזירה שני יעדים לישראל

חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס מודיעה כי תחזיר את הטיסות הישירות מתל אביב לאטלנטה ולבוסטון בשנה הבאה. נכון להיום החברה מפעילה קו יומי מתל אביב לניו יורק (JFK).

לפי הודעת החברה, הטיסות לאטלנטה יחודשו ב־15 באפריל 2026 ויפעלו שלוש פעמים בשבוע - בימי ראשון, רביעי, שישי. הקו לבוסטון יחודש ב־24 באוקטובר 2026 ויפעל מדי יום.

במהלך המלחמה, חברות התעופה האמריקאיות שמרו על פעילות מצומצמת לישראל והפעילו טיסות לניו יורק בלבד. כעת דלתא מצטרפת למגמת ההתרחבות של מתחרותיה: יונייטד איירליינס הודיעה כי תוסיף טיסות ישירות גם ליעדים וושינגטון ושיקגו, ואמריקן איירליינס הודיעה כי תשוב לפעול בקו תל אביב-ניו יורק במסגרת לוח טיסות הקיץ שלה, שיחל בסוף מרץ הקרוב לראשונה מאז תחילת המלחמה.