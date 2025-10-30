ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות חברת התעופה האמריקאית שמחזירה שני יעדים לישראל
דלתא איירליינס

חברת התעופה האמריקאית שמחזירה שני יעדים לישראל

דלתא איירליינס האמריקאית הודיעה כי היא מחזירה את הטיסות הישירות מתל אביב לאטלנטה ולבוסטון, אך רק בשנה הבאה • החברה מצטרפת למגמת ההתרחבות של מתחרותיה ובהן יונייטד איירליינס ואמריקן איירליינס שהודיעו כי ישובו לישראל

סתיו ליבנה 17:35
מטוס של חברת דלתא איירליינס / צילום: מיכל רז־חיימוביץ'

חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס מודיעה כי תחזיר את הטיסות הישירות מתל אביב לאטלנטה ולבוסטון בשנה הבאה. נכון להיום החברה מפעילה קו יומי מתל אביב לניו יורק (JFK).

לפי הודעת החברה, הטיסות לאטלנטה יחודשו ב־15 באפריל 2026 ויפעלו שלוש פעמים בשבוע - בימי ראשון, רביעי, שישי. הקו לבוסטון יחודש ב־24 באוקטובר 2026 ויפעל מדי יום.

במהלך המלחמה, חברות התעופה האמריקאיות שמרו על פעילות מצומצמת לישראל והפעילו טיסות לניו יורק בלבד. כעת דלתא מצטרפת למגמת ההתרחבות של מתחרותיה: יונייטד איירליינס הודיעה כי תוסיף טיסות ישירות גם ליעדים וושינגטון ושיקגו, ואמריקן איירליינס הודיעה כי תשוב לפעול בקו תל אביב-ניו יורק במסגרת לוח טיסות הקיץ שלה, שיחל בסוף מרץ הקרוב לראשונה מאז תחילת המלחמה.