חברת התעופה שתחדש בשנה הבאה את טיסותיה לישראל

לאחר כשנתיים בהן לא פעלה באופן סדיר בקו לישראל, חברת התעופה ההודית אייר אינדיה הודיעה כי תשוב לטוס בקו תל אביב-דלהי החל מ-1 בינואר 2026. על-פי הודעת החברה, היא תפעיל חמש טיסות שבועיות בימים ראשון עד חמישי, והטיסה תארך בממוצע כחמש וחצי שעות.

● המסלול למזרח יתקצר? הקו הישיר להודו תלוי באור ירוק מהמדינה הזאת

מדובר בחזרה משמעותית של אחת מחברות התעופה הזרות שפעלו כאן בעבר ומקשרות את ישראל לנמל תעופה עם קישוריות ליעדים רבים למזרח.

מאז תחילת המלחמה נקטה אייר אינדיה קו זהיר יחסית. לאורך השנתיים האחרונות נרשמו רק חזרות נקודתיות וקצרות של פעילותה בקו, והחברה נמנעה מלטוס לישראל אם לא נרשמה רגיעה ביטחונית ארוכה באופן יחסי באזור.

בפעם האחרונה שבה אייר אינדיה חידשה את טיסותיה לארץ, במרץ האחרון, נמשכה הפעילות לתקופה קצרה בלבד לפני שהופסקה שוב במאי בעקבות פגיעת הטיל החות'י בנתב"ג.