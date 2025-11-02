ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המסלול למזרח יתקצר? הקו הישיר להודו תלוי באור ירוק מהמדינה הזאת

ארקיע הודיעה כי היא מקיימת מגעים לחידוש הקו הישיר בין ישראל להודו, שנסגר במהלך הקורונה • הסיבה: הפסקת האש החזירה לשולחן את האפשרות לטוס מעל עומאן – התפתחות שעשויה לקצר את המסלול למזרח ולהפוך את הקו לרווחי עבור החברות הישראליות, במיוחד כל עוד אייר אינדיה נעדרת מנתב"ג

ניו דלהי, הודו / צילום: Shutterstock

לאחר שהישראלים התרגלו לטוס להודו דרך דובאי או דוחה, הדרך הישירה למומבאי ולניו דלהי עשויה להיפתח מחדש. אל על וארקיע בוחנות הפעלת קו ישיר שימלא את החלל שהותירה אייר אינדיה - שטרם הודיעה על חידוש פעילותה בישראל ודחתה את חזרתה האפשרית לתחילת 2026.

הדרישה החריגה של וויזאייר, ואיך היא תשנה את שוק התעופה הישראלי
חברת התעופה האמריקאית שמחזירה שני יעדים לישראל

שתי החברות ממתינות לאישור לטוס מעל עומאן - אפשרות שחזרה לשולחן בעקבות הפסקת האש. אישור כזה עשוי לשנות את מפת התעופה הנוכחית. כך, למשל, הקו להודו צפוי להתקצר מתשע לשבע שעות. כיום, המסלול הארוך בן תשע השעות הופך את הטיסות הישירות לפחות משתלמות, שכן נוסעים רבים מעדיפים לטוס בקונקשן דרך האמירויות בעלות נמוכה יותר.

הבוקר (א') הודיעה ארקיע כי היא כבר מקיימת מגעים לחידוש הקו הישיר בין ישראל להודו. בפגישה שנערכה בין מנכ"ל החברה עוז ברלוביץ’ ונציגי הנהלתה לבין שגריר הודו בישראל ג’. פ. סינג והנספח הכלכלי ד"ר גאריקה טג’סוואר, נדונה האפשרות לחדש את הקו שבוטל לפני מגפת הקורונה.

ארקיע הפעילה בעבר טיסות ישירות ליעדים בהודו, וכיום בהיעדר אייר אינדיה אין חברת תעופה שמפעילה קווים ישירים בין המדינות, אף שמדובר ביעד מבוקש במיוחד בקרב נוסעים ישראלים. בפגישה נדונו גם ההיבטים הטכניים של הפעלת הקו, תוך ניסיון לקדם טיסות ליעדים כמו מומבאי, דלהי, גואה ובנגלור.

כ־500 דולר לטיסה

המסלול המקוצר מעל עומאן יאפשר הפעלת קווים במטוסים צרי גוף מסוג Airbus A321neo LR מטוסים לטווח בינוני, שבהם משתמשת ארקיע. לעומת זאת, במסלול הארוך שעוקף את עומאן מטוסים מסוג זה אינם מתאימים.

לפי הערכות החברה, המסלול המקוצר יאפשר תמחור של כ־500 דולר לטיסה ישירה. במסלול הארוך, לעומת זאת, עלויות התפעול צפויות לעלות משמעותית, ולכן הפעלת הקו ללא אישור לטוס מעל עומאן אינה משתלמת.

האפשרות לטוס מעל עומאן נפתחה לראשונה בפברואר 2023, אז הודיעה המדינה כי תאפשר למטוסים ישראליים לעבור בשטחה האווירי. הצעד אפשר לקצר משמעותית את הטיסות למזרח, להפחית את עלויות הדלק ולאפשר לחברות הישראליות להתחרות ישירות בחברות בינלאומיות הפועלות במסלולים דומים.

במהלך תקופת הקורונה הפסיקו חברות התעופה הישראליות את פעילותן בקווים למזרח. אל על הסיטה מטוסים שטסו לבייג’ינג, מומבאי והונג קונג ליעדים אחרים, וארקיע הפסיקה את טיסותיה לקוצ’ין וגואה. בפברואר 2023 פתחה ארקיע קו לקולומבו, אך סגרה אותו כעבור שלושה חודשים עקב חוסר רווחיות.

אם תאושר האפשרות לטוס מעל עומאן, יושפעו גם טיסות ליעדים נוספים במזרח ובשאר העולם. טיסות ישירות לתאילנד יתקצרו בכשעתיים, והטיסות הישירות לווייטנאם יתקצרו בכשעה.

קיצור המסלולים יאפשר לחברות התעופה לייעל את פעילותן גם באמצעות הסטת מטוסים ליעדים נוספים או הגדלת תדירות הקווים הקיימים. זמני הטיסה הקצרים יותר ישחררו מטוסים וצוותים מוקדם מהמתוכנן, ויאפשרו ניצול יעיל יותר של הצי הקיים והוזלת עלויות התפעול