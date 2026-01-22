ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
30% יותר מקודמתו: השכר של מנכ״ל אל על החדש נחשף

אל על מבקשת לאשר ללוי הלוי שכר של 8.5 מיליון שקל בשנה שיורכב משכר, מענק חתימה ומניות • אל על מסבירה את השכר של הלוי, שאין לו נסיון בניהול חברת תעופה ב"התחשבות ברקע ובניסיון העשיר של מר לוי ותרומתו הצפוייה לקידום החברה" • המנכ"לית היוצאת דינה בן טל גננסיה מבקשת מענק פרישה של 830 אלף שקל והשלמת פיצויים

בועז בן נון 21:23
לוי הלוי / צילום: ענבל מרמרי
כארבעה חודשים לאחר שנבחר למנכ"ל אל על , היום מבקשת חברת התעופה לאשר את שכרו של לוי הלוי.

על פי תנאי העסקתו של הלוי לשלוש השנים הבאות הוא יזכה לשכר בעלות שנתית של 8.5 מיליון שקל המורכב משכר של 2.94 מיליון שקל, מענק חתימה של 2.56 מיליון שקל ומניות בשווי של 3 מיליון שקל.

אל על מסבירה את השכר ב"התחשבות ברקע ובניסיון העשיר של מר לוי ותרומתו הצפוייה לקידום החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח".

הלוי שנכנס בתחילת החודש לתפקידו באל על, מגיע אמנם עם ניסיון בעולם הפיננסים והטכנולוגיה: בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל חברת כרטיסי האשראי כאל. הוא שימש בעבר במגוון תפקידים בכירים בהם ראש חטיבת הטכנולוגיות בקבוצת דיסקונט, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים, מנהל אגף הפיתוח בבנק הפועלים, מנכ"ל קבוצת מלם ומנכ"ל קונסיסט מערכות. אך הוא אינו מגיע עם ניסיון קודם בניהול חברת תעופה או גוף תעופתי, זאת לאחר שבשנים האחרונות אל על נוהלה בעיקר בידי מנכ"לים שצמחו מתוך החברה או הגיעו עם ניסיון תעופתי מובהק.

הלוי יקבל ב-30% יותר מחבילת התגמול שהמנכ"לית היוצאת, דינה בן טל גננסיה קיבלה בשנה שעברה. בן טל גננסיה ביקשה לאשר לה מענק פרישה מיוחד של 830 אלף שקל והשלמת פיצויים בסכום של מיליון שקל. עלות שכרה בשנת 2024 היתה 6.5 מיליון שקל, מחצית מזה בונוס מהרווחים.