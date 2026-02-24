הדוח האפוקליפטי שהפחיד את המשקיעים בוול סטריט

לא נדרש הרבה כדי לגרום לתנועות סוערות בשוק עמוס במניות טכנולוגיה ובחששות בנוגע לעתיד הבינה המלאכותית.

אך שום דבר אינו מדגים את הרגישות של המניות כרגע כמו מה שקרה ביום שני, כאשר אחד הגורמים לירידה של 800 נקודות בדאו ג'ונס היה מסמך היפותטי בן 7,000 מילים.

● הלהיט החדש בוול סטריט, והאם הוא באמת יחליף את מניות ה-AI?

● בישראל מרוצים מביטול מכסי טראמפ: "מעניק יתרון במשא-ומתן"

דוח ויראלי של חברת Citrini Research נתן ביטוי לזרם חדש של חששות בנוגע לבינה מלאכותית, וצייר דיוקן אפל של עתיד, שבו ההתפתחות הטכנולוגית מניעה מרוץ שמדרדר את העבודות דורשות-הידע של מגזר הצווארון הלבן. החששות מהוצאות היתר של חברות הענק יצאו מן האופנה. כעת, אין גבול לחששות משיבושים בתעשיית התוכנה. "משבר הבינה העולמי" בדרך.

השאלה החדשה והרחבה יותר: מה אם בינה מלאכותית היא כל-כך שורית עבור הכלכלה, עד שלמעשה היא דובית?

"היזהרו מהשינוי שאתם מקווים לו"

"במשך כל ההיסטוריה הכלכלית המודרנית, האינטליגנציה האנושית הייתה המשאב הנדיר", נכתב בפוסט של סיטריני שתואר כתרחיש מיוני 2028, ולא כתחזית. "אנו חווים כעת את היחלשות היתרון הזה".

רבים מן המהלכים של יום שני תאמו פחות או יותר את המצב שתואר על ידי סיטריני, שבו כלי בינה מלאכותית המתקדמים במהירות מאפשרים קיצוצים בהוצאות בתעשיות שונות, מה שגורם לאבטלה המונית של עובדי צווארון לבן ובסופו של דבר להתפשטות של משבר פיננסי.

חברות התוכנה Datadog ,CrowdStrike ו-Zscaler צנחו כל אחת ביותר מ-9%. הירידה של International Business Machines ב-13% היוותה את היום הגרוע ביותר שלה מאז שנת 2000. אמריקן אקספרס, KKR ובלקסטון - כולן הוזכרו בשמן על ידי סיטריני - וצנחו.

חרדה זו, יחד עם אי ודאות מחודשת בנוגע למדיניות הסחר הנקבעת בוושינגטון, הכבידה על המדדים העיקריים ביום שני. מדד דאו ג'ונס התעשייתי הוביל את הירידות, וירד ב-1.7%, או 822 נקודות. מדד S&P 500 ירד ב-1%, ואילו מדד נאסד"ק נסוג ב-1.1%.

חששות משיבושים שייגרמו מהבינה המלאכותית התפשטו בשבועות האחרונים בחברות תוכנה, אשראי פרטי, ביטוח וניהול עושר. מוקדם יותר החודש, מניות התחבורה חוו את אחד הימים הגרועים ביותר שלהן אי פעם, לאחר שיצרנית מכונות קריוקי לשעבר הציגה כלים חדשים של בינה מלאכותית כדי לשפר את ייעול ההובלה במשאיות. רבות מהמניות הללו החזירו חלק ניכר מהפסדיהן זמן קצר לאחר מכן, מה שגרם לחלק מן המשקיעים לתאר את השוק כ"בעל אצבע קלה על ההדק".

השפעת השיבושים הצפויים בעקבות בינה מלאכותית על המחירים "מתרחשת מוקדם ממה שרוב האנשים ציפו", אמר ג'ורדן ריזוטו, מנהל ההשקעות הראשי של GammaRoad Capital Partners. "זהו טבעה של טכנולוגיה מואצת".

משקיעים המשיכו אמנם להעביר כסף למגזרים כמו אנרגיה ומוצרי צריכה בסיסיים ביום שני, אך לענפים אלה משקל נמוך יחסית במדדים העיקריים. ריזוטו ציין גם כי הפופולריות הגוברת של מהלכים הגנתיים עשויה לרמוז על כך שוול סטריט נעשית זהירה יותר לגבי המשך הדרך. "היזהרו בשינוי שאתם מקווים לו", הוא אמר.

החברות שצנחו והתחום שהתאושש

במהלך סוף השבוע, אמר הנשיא טראמפ כי יגדיל ל-15% את המכס הגלובלי החדש שלו, שנועד להחליף רבים ממסי היבוא שבית המשפט העליון פסק בשבוע שעבר שהם בלתי חוקיים. המהלך החדיר אי ודאות נוספת לעסקאות סחר או לשיחות מתמשכות, אך אנליסטים רבים סבורים כי ההשפעה הכלכלית תהיה מוגבלת יחסית.

"אנו ממליצים למשקיעים לא להגיב יתר על המידה לכותרות", אמר האסטרטג אנג'לו קורקאפס מחברת הייעוץ וניהול העושר אדוארד ג'ונס.

עם זאת, חברות יחידות הממתינות להחזרי מכסים פוטנציאליים או מתכננות השקעות חדשות עשויות לא להיות חסינות. מניות שהן רגישות לסחר, לרבות אמריקן איגל אאוטפיטרס, ראלף לורן ו-Yeti Holdings , צנחו ביום שני. כך גם חברות לוגיסטיקה ותחבורה, מה שדחף מטה את מדד דאו ג'ונס לתחבורה ב-2.8%.

האג"ח התאוששו, ונהנו מבריחת המשקיעים אל נכסים בטוחים יותר. התשואה של אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים נסגרה ביום שני על 4.026%, הסגירה הנמוכה ביותר שלה מאז סוף נובמבר. גם מתכות יקרות חידשו את העלייה שלהן. חוזים עתידיים קרובים על זהב עלו ב-2.9% ל-5,204.70 דולר לאונקיה, בעוד שכסף עלה ב-5.2% ל-86.52 דולר לאונקיה.

"הקרקע נעה תחת רגלינו"

התנודות בשוק ביום שני המשיכו רצף של תנודתיות שקשורה לבינה מלאכותית. בפוסט החדש של סיטריני - חברת מחקר קטנה שצברה קהל עוקבים עצום בפלטפורמת הניוזלטרים Substack בזכות ניתוחי מאקרו ומחקרים תמטיים על שוק המניות - נכתב כי חברות תוכנה, מעבדי תשלומים וחברות אחרות יצרו "שרשרת אחת ארוכה של הימורים מתואמים על צמיחת פריון צווארון לבן", שהבינה המלאכותית עומדת לשבש.

חברות אשראי פרטיות, שהלוו סכומים עצומים לתעשיית הטכנולוגיה בשנים האחרונות, היו בין אלה שנפגעו ביום שני. Blue Owl ירדה ב-3.4%, ו'אפולו גלובל מנג'מנט' ירדה ב-5%. המניות של גופים מלווים, החל מהבנקים הגדולים ביותר בוול סטריט ועד למקביליהם האזוריים, ירדו משמעותית גם כן.

"מבחינת אשראי, הסיכון המרכזי הוא המהירות שבה יחול השיבוש ולא עצם קיומו", אמרו אנליסטים של UBS ללקוחות לאחרונה. "זעזוע מהיר תוך 12 חודשים עלול להפיל את ההגנות החוזיות, אך אנו רואים הסתגלות רב-שנתית כסבירה הרבה יותר".

מניות אפליקציית המשלוחים DoorDash ירדו גם הן ב-6.6% ביום שני, לאחר שכונתה על ידי סיטריני ב-Substack "דוגמה מושלמת" לאופן שבו כלים חדשים יערערו חברות שמרוויחות מחיכוכים בין-אישיים. בתרחיש של חברת המחקר, סוכני בינה מלאכותית יעזרו לנהגים וללקוחות כאחד לנווט משלוחי מזון בעלויות נמוכות בהרבה.

בפוסט ברשתות החברתיות ביום שני, בתגובה לסיטריני, אמר אחד המייסדים של DoorDash, אנדי פאנג, כי המגמה הגוברת של "מסחר באמצעות סוכנים" תדרוש מחברתו להתפתח בדרכים שיתאימו הן לסוכני בינה מלאכותית והן לסוחרים בעולם האמיתי.

"הקרקע נעה תחת רגלינו", כתב פאנג, "והתעשייה תצטרך להתאים עצמה לכך".