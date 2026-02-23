בסר הנדסה בדרך להנפקה לפי שווי של עד 1.5 מיליארד שקל

חברת הנדל"ן בסר הנדסה מדווחת הערב כי היא "בוחנת אפשרות להציע" מניות של החברה למשקיעים מוסדיים. לגלובס נודע כי החברה מתכננת להנפיק כ-20% מהמניות לפי שווי של 1.3-1.5 מיליארד שקל לפני הכסף, כאשר המטרה היא לגייס כסף פנימה לחברה.

אם החברה אכן תצליח בכך, יהיה מדובר בהצפת ערך נוספת מהירה יחסית בחברה שבספטמבר האחרון קיבלה אמון מפועלים אקוויטי שרכשו 10% ממניות החברה לפי שווי חברה של כמיליארד שקל אחרי הכסף. בנוסף, ניתנה לפועלים אקוויטי אופציה לשנתיים לרכוש מבסר בדרך של הקצאה פרטית עוד כ-5% ממניות (5.6 מיליון מניות), כך שככל שתמומש האופציה יחזיק הפועלים ב-15% ממניות ב.ס.ר.

ב.ס.ר הנדסה מוחזקת ע"י נחשון קיוויותי וקרן JTLV שמובילים עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן, אשר מחזיקים בכ-24.5% מהמניות כל אחד. קרן JTLV נכנסה להשקעה לפני שנתיים, לפי שווי חברה של 670 מיליון שקל. עוד מחזיקים במניות גם קרן צדקה שוויצרית בשם TRL, איש העסקים איתן אלדר (12.9%) וגם רעיה שטראוס מחזיקה ב-7% מהמניות, רועי גיל (4.9%) ואייל בצלאל, מנכ"ל ב.ס.ר (1.5%).

ב.ס.ר הנדסה היא קבוצה יזמית־הנדסית שמתמחה בייזום, הקמה וניהול של פרויקטי נדל"ן בארץ. הקבוצה נחשבת לחלוצת המארגנים של קבוצות הרכישה בישראל ("שיטת ב.ס.ר"). החברה הוקמה לפני ארבעה עשורים ואף הייתה ציבורית ב-2007, אך נמחקה מהבורסה בעשור שלאחר מכן.

בשנה שעברה, חזרה ב.ס.ר להיות חברה מדווחת, כשהנפיקה אג"ח בהיקף של כ-181 מיליון שקל. ממצגת החברה עולה כי לאורך שנותיה, הקימה ב.ס.ר הנדסה מעל 4,000 דירות ו-1 מיליון מ"ר של פרויקטים בתחומי המגורים, משרדים, מסחר ולוגיסטיקה. בין היתר, היא אחראית לפרויקטים אשר "עיצבו את קו הרקיע של ת"א וגוש דן", דוגמת מגדלי אלון, ב.ס.ר סיטי ואייקון. החברה פועלת כיום להקמת קרוב ל-2,000 דירות, לצד פרויקטים להקמת 429 אלף מ"ר שטחי משרדים בת"א, ירושלים, רמת גן וראשון לציון, ויש לה עוד כ-12.5 אלף דירות בתכנון באזורי הביקוש. בין אלה - 7,000 יחידות להקמה בפרויקטי התחדשות עירונית שיוזמת הקבוצה.

בין הפרויקטים בהם מעורבת ב.ס.ר, נמצאים ורטיקל ברמת גן, להקמת משרדים, מסחר, דיור להשכרה ומלונאות; גייט בירושלים, שם מתוכננים שטחי מלונאות ודיור להשכרה; מדיסיטי בפתח תקווה, להקמת מתחם משרדים ומסחר ליד ביה"ח בילינסון; ומתחם היקב בראשון לציון, לבניית מגורים ודיור מוגן.

עלות שכרו של היו"ר נחשון קיויתי אשתקד עמדה על 2.7 מיליון שקל, והמנכ"ל בצלאל קיבל שכר בעלות של 1.6 מיליון שקל. ברשימת מקבלי השכר גם סמנכ"ל הפיתוח העסקי גלעד קיויתי, בנו של בעל השליטה, שעלות שכרו הסתכמה ב־1.8 מיליון שקל.