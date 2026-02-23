חברת נובו נורדיסק הודיעה היום (ב') כי בניסוי השוואתי שערכה למוצר CagriSema, זריקה חדשה להרזיה, מול המתחרה הנחשבת היעילה ביותר בשוק, מונג'ארו (טריזפטייד) של אלי לילי, לא הצליחה התרופה של נובו לנצח או אפילו להשתוות למתחרה.

המשתמשים בקגריסמה ירדו 20.2% בממוצע במשקל, תוצאה לא רעה בכלל - אבל המטופלים בתרופה של אלי לילי ירדו 23.6% בממוצע, כל זאת לאחר 84 שבועות טיפול. ההבדל בין התוצאות נחשב מובהק סטטיסטית.

בתגובה, מניית נובו נורדיסק יורדת, ומניית אלי לילי עולה.

נובו נורדיסק הייתה חלוצת תחום הטיפול בהרזיה עם וויגובי, המבוססת על ההורמון GLP1, אך אלי לילי עקפה אותה מבחינת יעילות, נתח שוק בארה"ב וחיבת המשקיעים, עם מונג'ארו, המשלבת GLP1 עם הורמון נוסף בשם GIP.

קגריסמה של נובו נורדיסק משלבת GLP1 עם חומר המפעיל בגוף קולטנים להורמון אמילין, הנחשב למאט את התרוקנות הקיבה, מעודד שובע ומונע עליות וירידות חדות ברמות הסוכר.

נובו נורדיסק, שהייתה כאמור חלוצת התחום, הגיעה ב-2024 לשווי שוק של 636 טריליון דולר בבורסה של ניו יורק, אולם לאחר שאלי לילי החלה לכבוש ממנה נתחי שוק, היום היא נסחרת במחיר נמוך ב-67% מהשיא.

נובו הצליחה להחזיר לעצמה חלק מן הירידות כאשר הקדימה את אלי לילי בהשקה של גלולת וויגובי הניתנת בבליעה, אולם אלי לילי נושפת בעורפה גם בתחום הזה, שכן הגלולה שלה מעט פחות יעילה מהגלולה של נובו, אך היא פשוטה יותר לשימוש, ואלי לילי מייעדת אותה כמוצר שיאפשר לאנשים שירדו במשקל עם הזריקות לשמור על המשקל הנמוך לאורך זמן.

מוצר נוסף בקנה

לאלי לילי יש מוצר נוסף בקנה - זריקה בשם retatrutide המכילה GLP1, GIP וגלוקגון, אשר בניסויים נמצאה כמפחיתה גם 30% ממשקל המטופלים בממוצע. אובדן המשקל היה כה מהיר, שחלק מן המטופלים הפסיקו את הניסוי כי חשו שהם יורדים במשקל יותר מדי או מהר מדי. תופעות הלוואי היו מעט חמורות מאשר אלה של התרופות הקיימות. המוצר ישווק ככל הנראה לבעלי עודף משקל גבוה במיוחד.

כעת שתי המתחרות הללו לבד בשוק, כאשר מספר חברות נוספות מפתחות מוצרים להרזיה, אך תצטרכנה להוכיח עדיפות משמעותית כדי למצוא מקום.