גלולת ההרזיה וויגובי אושרה לשיווק בארה"ב ותושק בתחילת 2026

ה-FDA, מינהל המזון והתרופות האמריקאי, אישר לשיווק אמש (ב') את תצורת הגלולה של התרופה וויגובי. חברת נובו נורדיסק הדנית, יצרנית הגלולה, מסרה כי תשווק אותה בארה"ב מתחילת 2026.

מניית נובו נורדיסק עלתה במסחר שאחרי הסגירה בבורסה של ניו יורק ב-10%, ובקרוב ניתן יהיה לראות את תנועת המניה בבורסה של דנמרק. שווי החברה בניו יורק בסגירה, כלומר לפני העליות, היה כ-165 מיליארד דולר.

גלולת וויגובי, הניטלת פעם ביום, הפחיתה תוך 64 שבועות של טיפול כ-16.6% בממוצע ממשקלם של מי שהצליחו להתמיד בטיפול. אם לוקחים בחשבון את הנתונים של מי שלא התמידו בטיפול עד סוף התקופה, התוצאה היא כ-14%.

ניסויים שונים בזריקת וויגובי הניבו תוצאות של בין 15%-20% ירידה בממוצע, כלומר לגלולה יש יעילות מעט פחותה, אך היא נחשבת למתאימה למי שלא אוהבים זריקות, או שיש להם פחות משקל להוריד (ורואים את המצב שלהם כלא מספיק חמור כדי להצריך זריקה). אפשרות נוספת היא שמטופלים יתחילו את מסע ההרזיה שלהם עם זריקה וישמרו את התוצאות עם גלולה, שכן מחקרים מראים כי הפסקת הטיפול לגמרי מובילה בדרך-כלל לעלייה במשקל.

את התרופה יש ליטול פעם ביום על בטן ריקה, ואז להמתין עוד חצי שעה עד אכילה, שתייה או נטילה של תרופות נוספות - וזאת לעומת הזריקה, אותה לוקחים פעם בשבוע. הגלולות בבליעה נמצאו גם כבעלות תופעות לוואי עיכוליות מעט יותר נפוצות מאשר הזריקות.

מקדימה את המתחרה

נובו נורדיסק מקדימה בכך את המתחרה שלה אלי לילי להשיק תרופה בבליעה לטיפול בהשמנה. גם התוצאות מהתרופה של נובו הן מעט יותר טובות בפרמטר היעילות מאשר אלה של אלי לילי. עם זאת, את המוצר של אלי לילי לא חייבים לקחת על בטן ריקה, וגם קל יותר לייצר אותו.

נובו נורדיסק הקדימה את אלי לילי לשוק הטיפול בהשמנה גם עם התרופה שלה בהזרקה, אולם בהדרגה המוצר של אלי לילי עקף את זה של נובו, מה שהוביל לירידות חדות במניה של נובו בשנה האחרונה. העקיפה התאפשר גם משום שהזריקה של אלי לילי נמצאה מעט יעילה יותר, ואילו לנובו היו בתחילת הדרך אתגרי כושר ייצור שהשאירו מקום לאלי לילי להיכנס לשוק, למרות שהגיעה אליו מאוחר יותר. במקרה הנוכחי, אין לגלולה של אלי לילי יתרון יעילות, אולם כאמור, יש לה יתרון בצורת המתן.

בינתיים, גלולת הוויגובי לבד בשוק. התרופה תהיה זמינה בארה"ב בבתי המרקחת וגם בערוצי שיווק ישיר, כולל ערוץ השיווק הישיר הממשלתי לתרופות TrumpRX. ה-FDA אישר את התרופה לא רק לאנשים עם השמנה מסוכנת אלא גם להפחתה של אירועי לב, לאחר שניסויים קודמים עם החומר הפעיל הראו תועלת בתחום זה, מעבר לתועלת בהפחתת המשקל.

סקר של ארגון המחקר KFF, שנערך בנובמבר האחרון, מצא כי אחד מכל שמונה אנשים בארה"ב כבר לוקח תרופה ממשפחת ה-GLP-1 (התרופות של אלי לילי או נובו נורדיסק) כדי לרדת במשקל או כדי לטפל בסוכרת או בבעיה רפואית אחרת. זהו שיעור חדירה משמעותי מאוד, אך עדיין מדובר בפחות ממספר האנשים הסובלים מעודף משקל, סוכרת או בעיות לב בארה"ב.