תרופת ה"מנגנון המשולש" של איליי לילי - הדור הבא של תרופות ההרזיה של החברה - השיגה בניסוי קליני את התוצאות הטובות ביותר שנצפו עד היום בתחום זה. הנבדקים היו משתתפים עם השמנת יתר ודלקת מפרקים ניוונית בברך, ללא סוכרת.

לאחר 68 שבועות איבדו המטופלים, שנטלו את המינון הגבוה של התרופה, כ־28.7% ממשקל גופם - ירידה ממוצעת של כ־32.3 קילוגרם. גם מינון מעט נמוך יותר, של 9 מ"ג, היה אפקטיבי מאוד והוביל לירידה ממוצעת של 26% במשקל, שהם 29.1 קילוגרם. נוסף על כך דיווחו המשתתפים על שיפור משמעותי בכאבי הברכיים ובתפקוד.

● "אולי אם הייתה לי קרחת היו רואים אותי": חולי סרטן חיים יותר שנים. אבל המדינה לא ערוכה לזה

● בפה אחד: ועדת ה-FDA הצביעה נגד אישור המוצר של החברה הישראלית

קשה להשוות בין הנתונים הללו לבין ניסויים קליניים קודמים, בשל הייחוד של קבוצת הניסוי, אולם מדובר בתוצאות מרשימות במיוחד ביחס למה שנראה עד כה בתחום.

התרופה, ששמה המקצועי הוא רטטרוטייד (שם מסחרי יינתן בהמשך), נבחנת כיום בשבעה ניסויים קליניים גדולים (שלב 3), ביניהם ניסויים בהשמנת יתר, סוכרת 2 והתוויות נוספות. הניסויים המרכזיים בתרופה צפויים להסתיים במהלך השנה הקרובה. החברה אינה יודעת עדיין להעריך מתי תגיע התרופה לשוק.

רטטרוטייד כוללת חומרים המעוררים את הפרשת ההורמונים GLP-1 ו-GIP - כמו בתרופה מונג'ארו של לילי, הנחשבת היום למובילת שוק תרופות ההרזיה - וכן חומר נוסף שמעורר את הפרשת ההורמון גלוקגון.

לדברי החברה, תופעות הלוואי תואמות את אלה שנצפו בתרופות הרזיה מבוססות אינקרטינים (כמו GLP-1). התופעות הנפוצות היו בחילות (38.1% ו־43.2%, בהתאם למינון), שלשולים (34.7% ו־33.1%), עצירות (21.8% ו־25.0%), הקאות (20.4% ו־20.9%) ודיססתזיה (כאב נוירופתי) ב־8.8% ו־20.9%.

בחברה מציינים כי אירועי הדיססתזיה היו לרוב קלים ורק לעיתים נדירות הובילו להפסקת הטיפול. שיעור הפסקת הטיפול עקב תופעות לוואי היה 12.2% ו־18.2% ברטטרוטייד 9 מ"ג ו־12 מ"ג, בהתאמה, לעומת 4.0% בפלצבו. חלק מהמטופלים הפסיקו את הטיפול עקב ירידה מוגזמת במשקל.