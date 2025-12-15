חברת התרופות הווטרינריות Okawa מסן פרנסיסקו יוצאת בניסוי קליני בתרופה ממשפחת ה-GLP-1 (כמו אוזמפיק ומונג'ארו) לטיפול בהשמנת יתר בחתולים. בניסוי ישתתפו 50 חתולים, שיטלו את התרופה למשך חצי שנה. התוצאות צפויות במהלך 2026, וההגעה לשוק - בין 2027 ל-2028.

בינתיים, ישנם וטרינרים אשר רושמים לפציינטים הפרוותיים שלהם אוזמפיק של בני אדם. מלבד מיעוט המידע הרפואי הייעודי בנושא, זו בדרך כלל גם הוצאה כספית שהציבור אינו יכול לעמוד בה. בנוסף לכך קיים הצורך להזריק את המוצר לחתול פעם בשבוע. התרופה החדשה אמורה להינתן בשתל המוזרק לחתול באופן תת עורי, ולהשתחרר בהדרגה לאורך חצי שנה. עלותה צפויה לעמוד על כ-100 דולר לחודש.

החומר הפעיל בתרופה אינו אוזמפיק, למרות שהתקשורת הבינלאומית התייחסה לתרופה בניסוי כ"אוזמפיק לחתולים", אלא תרופה לסוכרת מהדור הקודם של תרופות ה-GLP-1, שהייתה מוכרת בישראל בשם בייטה, ובניסויים נמצאה כיעילה להפחתה של אחוזים בודדים מן המשקל, רחוק מן ההשפעה של התרופות החדשות, אוזמפיק, ווגובי ומונג'ארו. כעת החברה תצטרך להראות כי למוצר יש יעילות משמעותית בחתולים.

הניסוי נקרא MEOW-1, ראשי תיבות של Manag Ement of Over Weight cats with OKV-119. אם הניסוי יצליח, החברה תערוך ניסוי דומה גם בכלבים, אך יש לה עוד כמה שנים לחשוב על שם ממנו ניתן לאלץ את ראשי התיבות Woof.

אוקווה היא חברת וטרינריה צעירה יחסית שאין לה עדיין מוצרים בשוק. מלבד המוצר להרזיית חתולים, היא מפתחת מוצר נוסף לטיפול במחלות אוטואימוניות בחיות מחמד, כמו דלקת מפרקים ואטופיק דרמטיטיס, אשר גם היא מבוססת על תרופה הניתנת לבני אדם.

הבעלים מתקשים לסרב למחאות החתולים

נתונים של חברת אוקווה ושל האיגוד האמריקאי למניעת השמנת יתר בחיות, מראים כי מעל מחצית מחתולי המחמד בארה"ב מוגדרים כסובלים מהשמנת יתר. לכאורה, הטיפול בכך הוא פשוט, שכן בניגוד לבני אדם, חתולי בית לכאורה אינם שולטים במזון שהם מקבלים, והשוק מלא במגוון מוצרים דלי קלוריות ועתירי רכיבים תזונתיים לחתול. אלא שנראה כי בעלי החתולים מתקשים להגביל את החתולים שלהם נגד מחאותיהם, ובסופו של דבר אצל רבים מהם הבעיה אינה נפתרת. "אנחנו רוצים לעזור לחתולים לחיות שנים רבות יותר, בלי לפגוע במערכת היחסים של הבעלים והחתול סביב אוכל", אומרים באתר החברה.

אוקווה מציעה לבעלי חיות המחמד הצעה מפתה: באמצעות טיפול דומה לזה שמקבלים בני אדם, תוחלת החיים של חיות המחמד עשויה לעלות כמו שעלתה זו של בני אדם בעקבות הרפואה המודרנית. בתור יעד ראשון הם מכוונים להוספת שלוש שנות חיים בממוצע לחתולים. להערכת החברה, ההשקעה במו"פ בתחום התרופות לחיות מחמד עומדת היום על כמיליארד דולר, ומובילה לאישור של 1-2 תרופות בשנה, בעוד השוק לתרופות הללו עומד על כ-150 מיליארד דולר. התרופות לחיות מחמד, כמו לבני אדם, מאושרות על ידי ה-FDA, אך במסלול קצר משמעותית מזה שדרוש לאישור תרופות לבני אדם.