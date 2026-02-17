בגלל הסיכוי למלחמה עם איראן: הנגיד הותיר את הריבית על כנה

בנק ישראל הודיע היום (ב') על החלטתו להשאיר את הריבית ללא שינוי, על רמה של 4%; זאת לאחר שתי הורדות ריבית רצופות מאז נובמבר 2025.

בהצהרת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, נמסר כי "אי הוודאות הגיאופוליטית שבה לעלות בימים האחרונים על רקע עימות אפשרי מול איראן. האינפלציה הוסיפה להתמתן והפעילות במשק ממשיכה להתרחב. שוק העבודה עודנו הדוק נוכח מגבלות ההיצע. מאז החלטת הריבית האחרונה השקל התחזק במעט מול הדולר, בדומה למגמה העולמית, ופרמיית הסיכון של ישראל עלתה מעט".

גם קצב הצמיחה היווה שיקול בהחלטה של הבנק המרכזי: "מהאומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הרביעי של שנת 2025 עולה כי קצב הצמיחה הרבעונית עמד על 4% (במונחים שנתיים בניכוי עונתיות), מעל המגמה ארוכת הטווח".

הוועדה המוניטרית התייחסה גם לעלייה במחירי השכרת הדירות, וציינה כי "קצב העלייה השנתי של סעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים (שכר דירה בחוזים חדשים ומתחדשים) עלה מ-2.6% במדד נובמבר ל-3.8% במדד ינואר. קצב העלייה השנתי בחוזים בהם הייתה תחלופת שוכר עלה מ-4.6% בדצמבר ל-6% בינואר. מחירי הדירות שבו לעלות בשני המדדים האחרונים".

עוד נמסר בהצהרה כי "במהלך התקופה הנסקרת, הוסיפו לעלות מדדי המניות המקומיים ובלטו לטובה ביחס לעולם. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי במרווח ה-CDS ובמרווח הדולרי מול אג"ח של ממשלת ארה"ב, עלתה מעט בימים האחרונים בעקבות ההתפתחויות הגיאופוליטיות. האשראי העסקי ממשיך להתרחב בקצב גבוה מאוד, בהובלת האשראי הבנקאי. האשראי הצרכני למשקי בית ממשיך לצמוח בקצב גבוה מכל המקורות. שיעורי הפיגורים בכל מגזרי הפעילות שומרים על רמה נמוכה. נתוני סקר המגמות לחודש ינואר מציגים נגישות גבוהה יחסית לאשראי עבור עסקים קטנים וגדולים".

בבנק ישראל ציינו כי "השכר במגזר העסקי עלה בחודשים ספטמבר-נובמבר בשיעור גבוה, של כ-5.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שיעור הדומה לעלייה בחודשים אוגוסט-אוקטובר. נתון ההבזק לגבי קצב עליית השכר הכללי בחודשים אוקטובר-דצמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עמד על 3.4%, ירידה בהשוואה לחודשים הקודמים, דבר המצביע על האפשרות שגם קצב גידול השכר העסקי יתמתן".

להערכת הוועדה, עדיין קיימים מספר סיכונים לעלייה מחודשת של האינפלציה: ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק, עלייה בביקושים לצד מגבלות ההיצע וההתפתחויות הפיסקליות.

בעקבות הותרת הריבית על כנה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת X כי "ההחלטה של הנגיד להותיר את הריבית ברמה גבוהה היא החלטה שגויה, שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד. אני קורא לנגיד לחזור מהחלטתו ולהמשיך במגמת הפחתת הריבית".

ההערכות בשוק התהפכו בתוך שבוע אחד

בתוך שבוע אחד בלבד התהפכו ההערכות בשוק לגבי החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל. בתחילת השבוע שעבר, לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן שהפתיע לטובה (הרחבה בהמשך), גילמו השווקים הסתברות של כ-80% להפחתת ריבית נוספת. אלא שרוחות המלחמה מול איראן טרפו את הקלפים, ורוב אנליסטים סברו שבנק ישראל יבחר להשאיר את הריבית על כנה.

מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק הפועלים, העריך בשבוע שעבר כי נתוני הצמיחה החזקים מהווים "תמרור עצור" להורדות הריבית. הוא הסביר כי הצמיחה האיתנה, לצד ההתעוררות המחודשת במחירי הדיור והשכירות ושוק העבודה ההדוק, הם שיקולים כבדי משקל נגד הקלה מוניטרית נוספת. כשמוסיפים לכך את הצהרות הנגיד על מדיניות "זהירה" ואת המתיחות הגאו־פוליטית, התמונה הופכת למורכבת. "אנו מעניקים הסתברות של 50:50 להחלטת הריבית הקרובה", העריך שפריר.

גישה דומה נקטו באגף הכלכלה והמחקר של הראל, שם ציינו כי "אנו סבורים שבנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת הריבית למרץ. זאת לאור התחזקות של כ-1.5% בלבד בשקל מול סל המטבעות מאז ההחלטה הקודמת, העלייה במתיחות הגיאופוליטית והמשך העלייה המהירה בשכר".

מנגד, היו גם מי שהעריכו כי נתוני האינפלציה ידחפו את בנק ישראל לבצע הפחתת ריבית. יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, ציין כי "במדד ינואר היו חדשות טובות וחדשות פחות טובות. החדשות הטובות: אינפלציית הליבה התמתנה ל-1.9% מ-2.6% בדצמבר, זאת עקב התמתנות חדה במחירי המוצרים (לאפס שנה אחורה). גם מחירי השירותים ללא דיור ונסיעות לחו"ל התמתנו ל-2.8% מ-3.1%. החדשות הפחות טובות: מחירי הדיור (גם שכירות וגם רכישה) מאיצים. בסך הכול, המדד נמוך יחסית לציפיות וההתמתנות באינפלציית הליבה תומכים בהורדת ריבית".

מדד המחירים הפתיע לטובה

ההחלטה מגיעה לאחר שמדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שפורסם בתחילת השבוע שעבר, הפתיע לחיוב והצביע על ירידה של 0.3% - ירידה חדה יותר מקונצנזוס הכלכלנים, שעמד על 0.2%. כך, קצב האינפלציה השנתי ירד ל-1.8%, מתחת לאמצע יעד יציבות המחירים של בנק ישראל - והרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2021. הסיבה לירידה היא טכנית בחלקה: מדד ינואר 2025, שרשם בשנה החולפת עלייה חריגה בשל העלאת המע"מ שנכנסה אז לתוקף, נגרע מחישוב האינפלציה השנתית, מה שמשך את הממוצע כלפי מטה. אך גם ההתחזקות המתמשכת של השקל, ששבר לאחרונה שיא של 30 שנה ביחס לדולר, סייעה למתן את סביבת האינפלציה - ואנליסטים מעריכים כי המגמה צפויה להימשך.

לצד היחלשות הדולר בעולם, התחזקות השקל בחודשים האחרונים נרשמת על רקע גאות בבורסה בתל אביב, עסקאות ענק בהייטק ובתעשייה הביטחונית ומגמת מעבר של משקיעים ממסלולי חו"ל למסלולים מקומיים. מוקדם יותר החודש, תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל בכיר ומנה"ל אגף השקעות באיילון ביטוח, ציין כי "לאור הניסיון שלנו, ראינו כמה הכלכלה הישראלית והשקל יצאו מחוזקים מאירועים משמעותיים. לכן, מבחינתי, הכיוון ברור - מתחת ל-3 שקלים לדולר, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים".

על אף נתוני האינפלציה המעודדים, ישנם מספר גורמים שתמכו בהותרת הריבית על כנה: צמיחת המשק ב־2025 עמדה על 3.1%, גבוה מההערכות המוקדמות; שוק העבודה נותר הדוק, עם אבטלה חיכוכית בלבד; הרכישות בכרטיסי אשראי צומחות בקצב שנתי של 4.5%; והכנסות המדינה ממסים בינואר שברו שיאים.