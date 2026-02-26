מיום שבת בערב: מחיר הדלק מטפס מעל ל-7 שקלים

מחיר הדלק יעלה ב־14 אגורות בחצות הלילה שבין יום שבת לראשון - כך עולה מעדכון של משרד האנרגיה והתשתיות. כך, המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 7.02 שקלים לליטר, עלייה של 3 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.95 שקלים לליטר, עלייה של 12 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

"המתיחות הביטחונית והגאו־פוליטית הובילה לעלייה במחיר הבנזין הבינלאומי, בשיעור מצטבר של 7.06% לעומת העדכון הקודם. בנוסף, העדכון משקף עלייה של כ־0.3% בשער החליפין. משרד האנרגיה והתשתיות שב וממליץ לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק ומאחל נסיעה טובה ובטוחה", נמסר מטעם משרד האנרגיה.