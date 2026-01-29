ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אחרי ההוזלה בינואר: מיום ראשון מחיר הדלק יעלה ב-3 אגורות לליטר

משרד האנרגיה הודיע כי מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 יתעדכן בחצות הלילה שבין יום שבת לראשון ויעמוד בחודש פברואר 2026 על 6.88 שקלים בתדלוק בשירות עצמי • מדובר בעלייה של 3 אגורות לעומת המחיר בינואר, שעמד על 6.85 שקלים לליטר אחרי הוזלה ניכרת של 26 אגורות

אורן דורי 11:10
תעריף הדלק עודכן / צילום: ap, Marta Lavandier
תעריף הדלק עודכן / צילום: ap, Marta Lavandier

מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 יתעדכן בחצות הלילה שבין יום שבת לראשון ויעמוד בחודש פברואר 2026 על 6.88 שקלים בתדלוק בשירות עצמי. מדובר בעלייה של 3 אגורות לעומת המחיר בינואר, שעמד על 6.85 שקלים לליטר - כך הודיע היום (ה') משרד האנרגיה.

בחודש ינואר החולף נרשמה הוזלה ניכרת במחיר הדלק, שירד ב-26 אגורות לליטר בנזין.

לשם השוואה, תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז בשלוש השנים האחרונות נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, עד כה המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותן שנים נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק.

מחיר הבנזין בתחנות הדלק מחושב על-ידי משרד האנרגיה לקראת סוף כל חודש, בהתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון ושער הדולר. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק לתחנה, מס הבלו ומע"מ.