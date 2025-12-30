ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בשורה לנהגים: הירידה החדה במחיר הדלק בינואר
בשורה לנהגים: הירידה החדה במחיר הדלק בינואר

לראשונה מזה שנתיים, מחיר הבנזין יורד מתחת ל-7 שקלים לליטר

אורן דורי 12:08
תדלוק בתחנת דלק / צילום: טלי בוגדנובסקי
תדלוק בתחנת דלק / צילום: טלי בוגדנובסקי

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (א') כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני (30.11-01.12.2025) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 6.85 שקלים לליטר, ירידה של 26 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.80 שקלים לליטר, ירידה של 23 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, ציינה כי "לראשונה בשנתיים האחרונות, מחיר הבנזין יורד מתחת ל-7 שקלים לליטר. מדובר בירידה משמעותית, שנובעת מצניחה של כ-11% במחירי הבנזין הבינלאומיים באזור הים התיכון, בין היתר בשל עודף היצע של תזקיקים בשוק הבינלאומיים, ירידה בביקושים לבנזין וירידה בפרמיית הסיכון הגאו-פוליטית".

עוד היא הסבירה כי הירידה במחיר נובעת גם מ"היחלשות של שער הדולר בשיעור של כ-2%", ומסרה כי "משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לציבור להשוות מחירים בין התחנות ומאחל שנה אזרחית טובה ונסיעה בטוחה".