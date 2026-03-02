המלחמה באיראן מדאיגה את מדינות המפרץ, ובאחת מהן אף נקטו צעד חריג וסגרו ליומיים הקרובים את הבורסות.

באיחוד האמירויות הודיעו כי שני בשני השווקים המרכזיים, דובאי (DFM) ואבו דאבי (ADX), לא יתקיים מסחר ביומיים הקרובים. זאת, כדי למנוע אפשרות של קריסה בשל המתקפות האיראניות במדינה.

● בזו אחר זו: חברות הספנות הגדולות עוצרות את הפעילות במיצרי הורמוז

● "סוף עידן היציבות והשקט": מדינות המפרץ סופגות נזקים של מיליארדי דולרים

בהודעה הרשמית של רשות ניירות ערך המקומית נכתב כי "הרשות תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באזור ותעריך את המצב באופן שוטף, תוך נקיטת צעדים נוספים ככל שיידרש".

שווי השוק של החברות הנסחרות באמירויות עומד על מעל טריליון דולר, והבורסות שם הן בין ה-20 הגדולות בעולם.

מדובר כאמור בצעד חריג יחסית, שכן ביתר הבורסות באזור מתקיים מסחר חרף הסנטימנט השלילי ודאגות המשקיעים. כך למשל, בבורסות בכווית, קטאר, סעודיה, קפריסין וטורקיה נרשמות ירידות שערים. אתמול (א') נקטה כווית צעד דומה, אך הבוקר הבורסה שם נפתחה למסחר.

החשש באמירויות מגיע לאחר שספגו מאות מתקפות של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. חרף העובדה שרובן נבלמו, המשקיעים חוששים מאובדן המוניטין כיעד בטוח של סחר, לוגיסטיקה ותיירות. לשם המחשה, בקניונים בדובאי מבקרים כ-120 מיליון מבקרים בשנה.

בבלומברג אף ציינו כי המצב מאיים לטלטל את שוק הנדל״ן המקומי ולפגוע בביקוש לדירות באמירויות. האטה מסוג זה תפגע הן בחברות הפועלות בתחום ובבנקים המקומיים.

סגירת הבורסה היא צעד חריג הן מבחינת האמירויות והן בעולם כולו. בישראל לדוגמה הבורסה נפתחה לאחר 7 באוקטובר, ללא כל השהייה. עם זאת, ישנן גם דוגמאות הפוכות: בטורקיה ב-2023 לאחר רעידת האדמה לא התקיים מסחר במשך מספר ימים וכך גם ברוסיה לאחר הפלישה לאוקראינה ב-2022.