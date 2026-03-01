בזו אחר זו: חברות הספנות הגדולות עוצרות את הפעילות במיצרי הורמוז

חברות הספנות מהגדולות בעולם מרחיקות בזו אחר זו את ספינותיהן מהמפרץ הפרסי וממיצרי הורמוז המחברים אותו עם האוקיינוס ההודי. חברות כמו מארסק והפג-לויד (שהציעו לקנות את צים), כמו גם MSC ו-CMA CGM, הורו לספינותיהם להישאר במים בטוחים ולא להתקרב לאזור המלחמה הפעיל של המפרץ הפרסי. זאת על רקע הפעילות הצבאית באזור, שהביאה כבר לפגיעה בשלוש מכליות נפט במפרץ.

ענקית השינוע הימי MSC הודיעה היום (א') אחר-הצהריים כי "כצעד מניעה, MSC עצרה את כל המשלוחים לאזור המזרח התיכון עד להודעה חדשה".

על-פי לינרליטיקה, חברת מודיעין עסקי של תעשיית הספנות, ישנן 170 ספינות שתקועות במפרץ הפרסי וכרגע עוד לא יוצאות ממנו. יחד הן מגיעות ל-450 אלף מקבילי-מכולות, שהם 1.4% מקיבולת ספינות המכולות בכל העולם. מספר חברות נוספות מיפן הודיעו כך אף הן, וספינות הנושאות את דגל יוון הורחקו מהמיצרים בהוראה ממשלתית.

מיצרי הורמוז הם גוף מים צר בין איראן לחצי האי ערב, המחבר בין המפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי ומשם לעולם כולו. בשל כך, 20% מתעבורת הנפט והגז עוברת דרך אגן מים שקל להפריע לו, בדומה לבאב אל-מנדב בין תימן לאפריקה, המוביל לתעלת סואץ. אלה, יש לציין, חזרו כעת להיות מקום מסוכן עקב איומי החות'ים לשבש את התנועה הימית גם שם.

השפעה על מחירי הנפט

למיצרי הורמוז יש חשיבות גדולה למחירי הנפט הבינלאומיים, ועבור מדינות רבות זהו המוצא היחיד שלהן למערכת האוקיינוסים. מספר נמלים במפרץ, כמו בבחריין, בקטאר ובכווית, הפסיקו זמנית את פעילותם. באיחוד האמירויות ממשיכים בינתיים לפעול כרגיל.

מספר פעמים בהיסטוריה איראן איימה לסגור את המיצרים, אך מעולם לא ביצעה זאת בפועל. הדבר הקרוב ביותר לכך היה המתקפות ההדדיות בין איראן ועיראק על המכליות אחת של השנייה, אך המיצרים מעולם לא נחסמו במלואם.

אולם כעת נראה כי מערכת הספנות העולמית הולכת ומתרחקת ממיצרי הורמוז. ברויטרס כבר מדווחים על שלוש מכליות נפט שנפגעו במפרץ, ומחירי הביטוח לספינות שחוצות את המיצרים זינקו ב-50%, דבר שבפני עצמו מקשה על המעבר ויעלה את מחירי השינוע ומכאן את המחירים של כל סחורה שהן מעמיסות. זאת, כמובן, אם מספיק ספינות יעברו מלכתחילה במיצרים.

באחד המקרים, אחת הספינות שהותקפו הייתה תחת סנקציות אמריקאיות דווקא, כנראה חלק מצי הצללים של איראן. על-פי דיווחים, ההתקפה בוצעה מחופי איראן.