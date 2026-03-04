דובר צה"ל הודיע הבוקר (רביעי) על היסטוריה שהתרחשה בשעות אלה בשמי טהראן. מטוס אדיר (F35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס קרב איראני מסוג YAK-130 מעל בירת איראן. זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי מטוס קרב מסוג F-35.

בפעם האחרונה שבה חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס הייתה ב-24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון. בקרב זה מטוס F-15 "בז" של חיל האוויר הפיל שני מטוסי MiG-23 סוריים.

המטוס האיראני שהופל הוא מטוס אימון קרבי רוסי דו‑מושבי מתקדם מסוג Yak‑130: המטוס מסוגל לבצע משימות תקיפה קלות, ולוחמת אוויר‑קרקע ואוויר‑אוויר. ה-YAK-130 מגיע למהירות מרבית של יותר מ-1,000 קמ"ש ומסוגל לשאת עד 3,000 ק"ג מטען קרבי (טילים ופצצות מונחים ולא מונחים, תותחים וכו) על תשע נקודות תלייה חיצוניות. המטוס משמש בעיקר לאימונים, ויכול לדמות התנהגות של מטוסי קרב שונים.

המטוס YAK-130 הוא מטוס אימון ותקיפה קל מתקדם המשמש כמטוס האימון העיקרי של טייסי הקרב בחיל האוויר הרוסי. הוא פותח ב-1991, וב-2002 רוסיה הכריזה שהוא זכה בתחרות על מטוס האימון המתקדם של חיל האוויר, גם בגלל היכולת שלו לשמש כמטוס תקיפה קל נגד כטב"מים.

הבוקר אישר צה"ל כי פתח בגל תקיפות עשירי בטהראן: "חיל האוויר החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהראן".

