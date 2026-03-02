קנצלר גרמניה פרידריך מרץ נשא אתמול (א') נאום יוצא דופן, במיוחד בעבור מנהיג אירופי, שבו הביע ספק ביעילות החוק הבינלאומי במקרה האיראני ותמך במרומז במלחמה האמריקאית-ישראלית נגד איראן. הקנצלר, העומד בראש מפלגת ה-CDU השמרנית, התייחס למלחמה ולתגובה האיראנית להתקפות נגדה ברחבי המזרח התיכון וציין את תמיכתה האיתנה של ברלין בביטחונה של ישראל.

בניגוד לדברים הזהירים של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר בימים האחרונים בנוגע לכיבוד החוק הבינלאומי, ולדברים החריפים יותר של ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז שגינה את "ההתקפות החד-צדדיות" של ארה"ב וישראל על איראן - מרץ הביע עמדה שקולה ומפוכחת הרבה יותר. "עכשיו זה לא הזמן להרצות לשותפינו ולבעלי הברית שלנו", אמר בנוגע לדיונים אם המלחמה מוצדקת מבחינת החוק הבינלאומי.

"למרות הספקות, אנחנו שותפים לרבות מהמטרות שלהם, מטרות שאנחנו בעצמנו לא יכולים להשיג אותן", הוסיף, "אנחנו ערים לדילמה לפיה כל הצעדים הבינלאומיים והצעדים שניסינו שוב ושוב ליישם בעשורים האחרונים היו לחלוטין בלתי יעילים נגד משטר המפתח נשק גרעיני ושמדכא באלימות את אנשיו". הוא גם רמז כי יש לשבח את ישראל וארה"ב על "שהחליטו לפעול באופן עצמאי... למרות הסיכונים הרבים".

מרץ אמר כבר בעבר כי ישראל "מבצעת את העבודה המלוכלכת של העולם", על רקע מלחמת 12 הימים נגד תוכנית הגרעין האיראנית ביוני אשתקד, וציין כי יש להודות לה על כך. הוא גם הביע ספק לגבי אכיפת צו המעצר הבינלאומי שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמין את ראש הממשלה לביקור בגרמניה.

בביקור בישראל בחודש שעבר הביע שוב את התחייבות גרמניה לסייע לביטחון ישראל. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא האמריקאי טראמפ בבית הלבן מחר (ג'), במה שתהיה הפגישה הראשונה של מנהיג אירופי עם הנשיא מאז פתיחת המלחמה. על רקע המלחמה באיראן הגיע ביום שבת מטוס ראש הממשלה "כנף ציון" לשדה התעופה הבינלאומי של ברלין. הוא חונה שם כעת, בניגוד למקרי עבר שבהם חנה במדינות סמוכות לישראל.

"לא תהיה כל מעורבות צבאית גרמנית"

בניגוד לבריטניה ולצרפת - מעצמות צבאיות בעלות הסכמי ביטחון עם מדינות המפרץ ועם ארה"ב, ובעלות היסטוריה ארוכה של התערבויות צבאיות לצד ארה"ב (עיראק, אפגניסטאן, לוב, סוריה ועוד) - גרמניה נמצאת "מחוץ למשחק" מבחינה צבאית, מה שמקל על הקנצלר להתייחס באופן תיאורטי לסוגיה. "לא תהיה כל מעורבות צבאית גרמנית במלחמה", הבהיר הבוקר שר החוץ הגרמני יוהאן וואדפול. גם הוא אמר כי איראן מאיימת לא רק על המפרץ ועל ישראל "אלא גם על אירופה", וכי סיכול יכולות צבאיות שלה "יתרום לביטחונה של אירופה"

היחסים הביטחוניים בין גרמניה לישראל התהדקו משמעותית אחרי הפסקת האש בעזה בסתיו האחרון. שורת עסקאות ענק לרכש מערכת החץ-3, מיירטים למערכת, מל"טים תוצרת ישראל ואפילו צוללת בלתי-מאוישת לצי הגרמני צאו לפועל בחודשים האחרונים. לפי מקורות ישראלים, עצם העובדה כי הגרמנים רכשו את מערכת החץ-3 וישראל הציבה אותה במהירות על אדמת גרמניה סייעה לישראל "על הדרך" להצטייד במיירטים רבים.

הייצור המשותף של המיירטים גם מאפשר להתחמק מסנקציות אפשריות על יצוא נשק לישראל, בשל העובדה כי גם גרמניה היא יעד לגטימי לטילים אלה. לפי גורם ישראלי בכיר שדיבר בעת השקת מערכת החץ-3 בגרמניה לפני שלושה חודשים העסקה "תרמה לביטחונה של ישראל" לא רק מבחינה פיננסית, אלא מבחינה מבצעית.