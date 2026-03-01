תחכה לאמריקאים? תגובת סעודיה לתקיפה מאיראן תעצב את המזה"ת

מאז תחילת הלחימה הנוכחית בין ארה"ב וישראל מול איראן, המשטר בטהרן תקף מטרות במדינות המפרץ כולל בערב הסעודית - שניצבת בעקבות זאת בפני צומת אסטרטגי. נראה כי האזור נכנס למצב של חוסר ודאות, שעשויות להיות לו השלכות על היציבות במפרץ ועל המאמצים לנורמליזציה אזורית.

"סעודיה שוקלת צעדיה מחדש לאחר המתקפה האיראנית", אומר לגלובס פרופ' יוסי מן, מומחה למפרץ הערבי ושוק הנפט באזור מהמחלקה ללימודי המזה"ת באוני' בר־אילן. לדבריו, "מבצע שאגת הארי מגיע בשיאו של משבר חסר תקדים בין סעודיה לאיחוד האמירויות. למשבר זה גם זווית ישראלית - הסעודים הרבו לתקוף את מנהיגי האמירויות על הנורמילזציה. בעקבות המשבר, החריף הטון מריאד כלפי ישראל ונדמה היה שהנורמליזציה עם סעודיה מתרחקת".

חיזוק רשת הבריתות הרעועות

"מאז שנות האלפיים נתפסה ישראל כמי שאמורה לסייע בריסון האיומים על סעודיה ובראשם איראן", מסביר מן. "זאת גם לאחר שבשנים האחרונות נראה שריאד בוחרת בשכנתה במפרץ על פני ישראל. אך תקיפות איראן על מדינות המפרץ מציפות מחדש את החשדנות ההדדית בין הצדדים". זאת ועוד, ביממה האחרונה התפרסמו ידיעות כי מוחמד בן סלמאן, יורש העצר של ערב הסעודית, "דחף את האמריקאים לתקוף באיראן".

מן מוסיף כי "בעקבות המלחמה התפתח במדינות הליבה של המפרץ גל דיפלומטיה אינטנסיבי בדרג גבוה בהובלת ערב הסעודית. ב־27 וב־28 בפברואר יזם בן סלמאן תקשורת ישירה עם מנהיגי קטאר וכווית, והציג חזון מחודש לביטחון פאן־ערבי". זאת כדי "להובילן כגוש אחד מול איראן, דבר המחיה ומחזק את רשת הבריתות הרעועות במפרץ הערבי".

לפי מן, "כבר עתה ניתן לומר מס' דברים על הלך הרוח הסעודי: ראשית, התקיפה באיראן יכולה לסיים, לפחות רשמית, את העימות בין סעודיה לאיחוד האמירויות; בצד האסטרטגי, המתקפה יכולה להכשיר את הקרקע לשיח מחודש על נורמליזציה בין ישראל לסעודיה; כמו כן, השיח בין מדינות המפרץ על איום איראן כלפיהן יחזור להיות יחסית הומוגני. אלה יכולים לפעול לטובת ישראל". עוד לדבריו, בסעודיה לא יורים בחזרה על איראן "כי הם מעדיפים שארה"ב תעשה זאת מחשש למהומות פנימיות".

יציבות כלכלית מעל הכול

אשר פרדמן, מנכ"ל מכון משגב לביטחון לאומי ומומחה להסכמי אברהם ולשת"פ האזורי סבור כי "אומנם זו הפעם הראשונה שאיראן תוקפת את סעודיה באופן ישיר, אך בעשור האחרון החות'ים, ארגון פרוקסי של משטר האייתוללות, תקפו את סעודיה אלפי פעמים ופגעו במתקנים אסטרטגיים, ובכללם מתקני נפט, שדות תעופה ומתקנים צבאיים. לאור חוסר ההצלחה לעצור את החות'ים, ועל רקע היחסים הרעועים עם ממשל ביידן, החליט בן סלמאן לבחור בפיוס דיפלומטי עם איראן בחסות סין ב־2023. אך למרות הפיוס, החשדות והעוינות ההיסטורית העמוקה בין סעודיה הסונית־ערבית לבין איראן השיעית־פרסית נותרו בעינם".

פרדמן סבור כי "סעודיה ממשיכה לחשוש מאיראן, אך גם חוששת מישראל. יורש העצר גם רגיש לדעת הקהל השלילית כלפי ישראל בממלכתו עקב המלחמה בעזה. מעל הכול, הוא זקוק ליציבות כלכלית להגשמת חזון 2030 ולהבטחת המשך שלטונו. קיים חשש ממלחמה רחבה בשל ההשלכות האפשריות על היציבות האזורית ועל מצבה הכלכלי של הממלכה".

כעת, "גם לאחר הירי האיראני לעברה, סביר להניח שסעודיה תשאף שלא להישאב לתוך המלחמה, ושלא למשוך אליה אש נוספת מכיוון טהרן. היא תעדיף שארה"ב תילחם במשטר, תוך שהיא מסייעת לה לוגיסטית ומודיעינית. אם איראן תמשיך לירות עליה, והיא תרגיש שכבודה הלאומי נפגע באופן בלתי נסבל, ייתכן שתבצע כמה תקיפות מוגבלות יחסית נגד איראן".

פרדמן מוסיף כי "נפילת משטר האייתולות והקמת ממשלה מתונה ופתוחה למערב בטהרן ישפיעו באופן היסטורי על המזה"ת: אומנם מעמד סעודיה עלול להיפגע מכך שתהיה באזור עוד מדינה עתירת משאבים ואנרגיה ובעלת עוצמה כלכלית שתהפוך לשותפה של ארה"ב ואולי אף של ישראל. אך בסופו של דבר, האינטרס של יורש העצר הוא קידום האינטגרציה האזורית, הבטחת השגשוג הכלכלי והחלשת גורמים קיצוניים שעלולים לערער יציבות ולאיים על שלטונו. לכן, גם סעודיה וגם האזור כולו ירוויחו מאיראן מתונה, שמשתלבת מחדש במשפחת העמים ובארכיטקטורה אזורית חדשה".