קפריסין

כטב"ם מתאבד התפוצץ בבסיס בריטי בקפריסין, ועדיין לונדון מנסה להתרחק מהמלחמה

בסיס חיל אוויר בריטי בקפריסין, הותקף על ידי כטב"ם שנשלח מאיראן או חיזבאללה • למרות האירוע התקדימי, ראש ממשלת בריטניה הבהיר כי מדינתו "לא תהיה מעורבת במתקפה על איראן"

אסף אוני 09:18
ראש ממשלת בריטניה כאשר ביקר בעבר בבסיס חיל האוויר הבריטי ארקוטירי שבקפריסין / צילום: ap, Kirsty Wigglesworth
ראש ממשלת בריטניה כאשר ביקר בעבר בבסיס חיל האוויר הבריטי ארקוטירי שבקפריסין / צילום: ap, Kirsty Wigglesworth

כטב"ם מתאבד, שנשלח מאיראן או על ידי חיזבאללה, התפוצץ אמש (א') בבסיס חיל האוויר הבריטי ארקוטירי שבקפריסין, באירוע חסר-תקדים במסגרת המלחמה הנוכחית, כך אישר משרד ההגנה הבריטי הבוקר. האירוע התרחש סמוך לחצות (שעון מקומי), ותושבים באזור דיווחו על הדי פיצוצים גדולים.

בזו אחר זו: חברות הספנות הגדולות עוצרות את הפעילות במיצרי הורמוז
המדינה המפתיעה שתמכה בתקיפה באיראן והסכסוך שיכול להגיע לקיצו

למרות ההתקפה, ולמרות שמדובר בשטח ריבוני של בריטניה באי כתוצאה מהסכמי עבר, ראש הממשלה קיר סטארמר התייצב מול מצלמות התקשורת והבהיר כי בריטניה "לא תהיה מעורבת במתקפה על איראן". כ-2,000 חיילים ומשפחותיהם מוצבים בבסיס, והם התבקשו להסתגר בבתיהם אמש. לפי הדיווחים, לבסיס נגרם "נזק מינימלי".

חיזבאללה איים בעבר לפגוע בקפריסין במסגרת מלחמה אזורית, וכך גם איראן. אך עצם שיגור הכטב"ם לעבר שטח ריבוני בריטי במלחמה הנוכחית הוא אירוע יוצא-דופן. בסיסים שבהם ישנם חיילים בריטים בקטר, בחריין ובעיראק הותקפו גם הם על ידי טילים בליסטיים. אתמול (א') דיווח שר ההגנה הבריטי על כך שטילים שהיו בדרכם לקפריסין יורטו, אך כי הממשלה "לא מאמינה שקפריסין הייתה היעד שלהם". הממשלה מיהרה להבהיר זאת גם בהודעה שפרסמה מוקדם יותר.

ההכחשות הללו מסמלות את חוסר הרצון הגדול של בריטניה לקחת חלק במלחמה הנוכחית. ואולם אחרי פגיעת הכטב"ם האיראני התמונה עשויה להשתנות.

הרשויות בקפריסין לקחו את ההתקפה ברצינות רבה, והודיעו על סגירת בתי ספר באזורים מסוימים, ועל פינוי חלקי של תושבים מאזורים הסמוכים לבסיסים הבריטיים. לפי הדיווחים במדינה, מל"ט מתאבד שני יורט בדרכו לקפריסין. נשיא המדינה הבהיר כי "קפריסין לא לוקחת חלק ולא תיקח חלק במלחמה" וכי תנסה לסייע למאמצי החילוץ של אזרחים זרים מהמזרח התיכון.

ראש ממשלת בריטניה: "לא ניקח חלק בהתקפות האמריקאיות-ישראליות"

סטארמר חזר כמה פעמים אמש על הבטחתו לתושבי בריטניה "לא לקחת חלק בהתקפות האמריקאיות-ישראליות". הוא הבהיר כי בניגוד לעמדתו לפני כיומיים, הוא החליט לאשר לארה"ב להשתמש בבסיסים בריטיים באזור "לצרכים הגנתיים בלבד". הוא אמר כי קיבל חוות דעת משפטית המכשירה את המהלך. "הכל ייעשה לפי החוק הבינלאומי ונפרסם את חוות הדעת", אמר ראש הממשלה הבריטי, שהבטיח לציבור במדינה כי ממשלתו "למדה את לקחי העבר" מהמלחמה בעיראק.

במפרץ, מטוס בריטי היה מעורב ביירוט מל"ט איראני שנשלח לכיוון קטאר, שבה בריטניה מחזיקה טייסת משותפת עם האמירות הקיצונית. ההודעה שפרסם משרד ההגנה הבריטי על התקרית, הבהירה גם היא כי היה "מדובר בפעולה הגנתית בלבד". היה מדובר בפעם הראשונה שבה בריטניה "נחלצה" לסייע לקטאר, כמתחייב מהסכם הגנה ביניהן ומהצבת כוחות בריטיים בבסיס אל עודייד.

את רוב תשומת הלב שלהם, מרכזים הבריטים בניסיונות לחלץ יותר מ-100 אלף אזרחים הנמצאים באזור המפרץ, ככל הנראה באמצעות רכבת אווירית שתפעל מסעודיה. מדובר בתיירים, באנשי עסקים ובאנשי סגל בבסיסים של נאט"ו ושל בריטניה ברחבי האזור. גם אזרחים בריטים ישראל התבקשו להירשם במאגר חירום, בעוד הממשלה מגבשת תוכניות חילוץ.