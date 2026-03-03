זה היה התרחיש שממנו חששו רבים, אמש (ב') הודיעו משמרות המהפכה על סגירת מיצרי הורמוז לתעבורה ימית. והנה כל מה שכדאי לדעת על הצעד שמאיים לטלטל את הכלכלה העולמית.

● פתוחים או סגורים? האירוע שמבלבל את פלטפורמת פולימרקט

● בזו אחר זו: חברות הספנות הגדולות עוצרות את הפעילות במיצרי הורמוז

מה הם מיצרי הורמוז?

מיצר ימי צר יחסית, שרוחבו נע בין 39 ל־96 קילומטרים בלבד, אך חשיבותו האסטרטגית עצומה מכיוון ומדובר בעורק קריטי למדינות המפרץ. הם ממוקמים באזור שבו נמצאות חמש מתוך עשר מדינות ייצור הנפט הגדולות בעולם: ערב הסעודית, עיראק, איחוד האמירויות הערביות, איראן וכווית.

למה הם כה חשובים?

כ-20 מיליון חביות של נפט גולמי ומוצרי נפט עוברות דרך המצר מדי יום - שווה ערך לכ-20% מצריכת הנפט הנוזלית העולמית, על פי מינהל המידע לאנרגיה של ארה"ב. מדובר בכ-15.5 עד 16 מיליון חביות של נפט גולמי ביום וכ-4 מיליון חביות של מוצרים מזוקקים וגז טבעי נוזלי ביום.

מיצרי הורמוז הם גם מפתח לסחר המכולות העולמי. נמלים באזור זה, כמו ג'בל עלי וחור פקאן, הם מרכזי שינוע המשמשים כנקודות ביניים ברשתות עולמיות.

מה הודיעו משמרות המהפכה והאם זה היה צפוי?

משמרות המהפכה הודיעו כי סגרו את המיצרים וכי יתקפו כל ספינה שתנסה להתקרב אליהם. אנליסטים בתחום הנפט ומומחים בתחום העריכו שאיראן לא תמהר לסגור את המיצרים אך חברות הספנות כבר נערכו לתסריט הזה בימים האחרונים, והחלו להסיט תעבורה ימית לאפיקים אחרים.

ההערכות שאיראן לא תעז לבצע את הצעד נבעו מהעובדה שהצרכנית הגדולה ביותר של הנפט האיראני היא סין, אליה מגיע 88% מהיצוא. אולם, התלות של איראן בסין היא חד־צדדית: לסין יש מקורות נפט מגוונים שכוללים גם את רוסיה, ערב הסעודית, מלזיה ועומאן.

לפיכך, ד"ר מנחם מרחבי, מומחה לאיראן במכון טרומן במרכז האקדמי שלם, הסביר בעבר בשיחה עם גלובס שסגירת מיצרי הורמוז תהווה צעד דרסטי וקיצוני בעיקר עבור איראן. לדבריו, "איראן היא לא יצואנית נפט גדולה וסגירת הורמוז היא לא גיים צ'יינג'ר כמו בעבר. מהלך כזה ייפגע בין היתר באירופה ומזרח אסיה. טהרן לא תרצה להתגרות במדינות האלה. מדובר במהלך נואש בעיני. הרי כולם מבינים שיש לו השלכות גם על שחקנים שאיראן לא בהכרח תרצה לפגוע בהם והיא תסכן את הקשרים שלה עם כל האזור״.

מה ההשלכות של סגירת מיצרי הורמוז?

בעקבות ההודעה של משמרות המהפכה זינק מחיר הנפט ב-9% באופן מיידי.

״זה סיוט מוחלט שכנראה יעלה את מחירי הנפט מעל ל-100 דולר", הזהירו בפירמת Global Risk Management, המספקת ייעוץ וניהול סיכונים לארגונים שונים רק ביוני האחרון.

ואכן התרחיש שחוזר על עצמו שוב ושוב הוא קפיצה במחיר הנפט שנסחר מאז תחילת המלחמה באיראן סביב ה-75 דולר לחבית לאזור ה-100 דולר לחבית ולמעלה מכך.

״ההשפעה הפוטנציאלית על אספקת הנפט העולמית ועל הכלכלה העולמית עלולה להיות כה משמעותית, עד שקשה לדמיין שהתרחיש הגרוע ביותר - ללא מכליות שיעברו את מצר הורמוז - יימשך יותר מזמן קצר", אמר ג'ים בורקהרד, סגן נשיא וראש מחקר נפט גולמי עולמי ב-S&P Global Energy ל-MarketWatch.

"זהו זעזוע היצע עם ציר זמן לא ודאי כאשר המשתנה הקריטי הוא משך הזמן", אמרה אנג'י גילדיאה, ראש אסטרטגיית האנרגיה בארה"ב ב-KPMG, ל-MarketWatch ביום שני, וציינה כי שיבושים מתמשכים במצרי הורמוז "מתורגמים ישירות לסביבת מחירי נפט גבוהים יותר".

אסטרטגים בראשות ויקאס דוויבדי ממקווארי אמרו שהם מאמינים שהעולם יכול להתמודד עם סגירת המצר למשך שבוע עד שבועיים, אך ההשפעה על מחירי הנפט תגבר "במהירות לאחר השבוע השלישי, ובוודאי לאחר השבוע הרביעי".

פיטר סאנד, אנליסט ראשי ב-Xeneta, אמר כי יש לקחת בחשבון תעריפי שילוח מכולות גבוהים יותר באזור המזרח התיכון לפחות כל עוד הסכסוך נמשך, והוסיף כי "אין אלטרנטיבה אמיתית" להובלת מכולות ימית.

"הסיכון של גיאופוליטיקה הראה את פניו המכוערות בתדירות גבוהה יותר ובחומרה רבה יותר בשנים האחרונות מאי פעם", אמר סאנד לתוכנית "Squawk Box Europe" של CNBC ביום שני.