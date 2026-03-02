פתוחים או סגורים? האירוע שמבלבל את פלטפורמת פולימרקט

האם מיצרי הורמוז נסגרו או לא? השאלה הזו מסעירה ביממה האחרונה את פולימרקט, פלטפורמת הימורים המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם על מידע פנים.

בעוד שאין הודעה רשמית של המשטר האיראני על השימוש ב"נשק יום הדין" של חסימת המיצרים, שמובילים 20% מתעבורת הנפט והגז בעולם, בפועל מיכליות מותקפות וענקיות הספנות מתרחקות מהמיצרים. מדווחים על ירידה ב-70% בתעבורה ביחס ליום קודם, ובמקביל מחיר הנפט מזנק לשיא מאז המערכה הקודמת מול איראן ביוני.

בפלטפורמת ההימורים עולות שאלות רבות סביב המלחמה (למשל מתי היא תיגמר), וחלק מהן גם נוגעות במיצרי הורמוז, ובעיקר למועד שבו הוא ייסגר. אך בגלל שהתשובה לשאלה לא חד משמעית, כמעט 5 מיליון דולר במצטבר בפוזיציות השונות עומדים כעת בסימן שאלה, מתוכם 3.5 מיליון דולר על התאריך של 31 במרץ, והשאר על תאריכים מאוחרים יותר. המהמרים הגדולים הניחו על השאלה הזו עשרות אלפי דולרים כל אחד.

משנים את הכללים אחרי ההימור

אז מה עושים בפולימרקט נוכח קושי? מנסים לדייק את השאלה - צעד שזוכה לביקורת מצד המשתמשים.

תחילה השאלה עד איזה תאריך איראן תחסום את המיצרים הוגדרה כך: "אם איראן תעצור או תגביל באופן חמור את השינוע הימי הבינ"ל רך מיצרי הורמוז עד לתאריך X, השוק יוכרע ל'כן'. אחרת, השוק יוכרע ל'לא'. המקור העיקרי להכרעה לשוק זה יהיה מידע ממשלתי רשמי. אך קונצנזוס של מקורות אמינים ישמש גם כן".

אך הניסוח מעלה את השאלה: מה זה "תגביל באופן חמור"? ההגדרה הלא ברורה הפכה לרועץ עבור המהמרים, שכן המציאות מסרבת להתנהג בצורה בינארית. התפרקות תשתיות הפיקוד והשליטה באיראן הביאה למתקפות ספורדיות ללא הכרזה רשמית של ממשלת איראן, מה שעיקר את המקור העיקרי לו קיוו מנסחי השאלה. כרגע ישנם דיווחים על ירידה של 70% בתנועה הימית. אך האם זה מספיק "חמור" כדי להצדיק הכרעה בשוק?

על כן, אתמול (א'), ביום השני של המלחמה, הוסיפו מנסחי השאלה הגדרה חדשה: "'תגביל באופן חמור' יוגדר כירידה של 80% בממוצע הנע של 7 ימים בתנועת אוניות הסוחר ביום מסוים, בהשוואה לממוצע הנע של 7 ימים 30 ימים קודם לכן, על פי שירות PortWatch של קרן המטבע הבינ"ל". הם גם הוסיפו לינק למעקב לשירות שאכן מעדכן על התנועות, אך בעיכוב של יותר משבוע. כך שיכול להיות שייקח זמן אפילו מרגע שהתנאים יתמלאו עד שתהיה הכרעה. וחמור מכך: מדובר על תנאי חדש, שהמהמרים לא ידעו עליו כשהניחו את כספם על קרן הצבי. זה יצר זעם גדול בקרב רבים, ותלונות שהוגשו לאתר פולימרקט עצמו וטרם הוכרעו.

בלילה שבין שישי לשבת, ערב המתקפה הישראלית-אמריקאית באיראן, הסיכוי לחסימה כזאת עד ה-31 במרץ עמד על 30%. בלילה שבין שבת לראשון, עם התגברות הדיווחים על התגובה האיראנית, הסיכוי כבר זינק ל-65%. אך ברגע שעודכנו הכללים החדשים, סיכוי זה צנח חזרה ל-33%. כעת, נכון ליום שני, ניתן לקנות הימור על סגירת מיצרי הורמוז על פי הכללים החדשים ב-39%.

דבר זה מעיד על החשיבות של הגדרות מדויקות מצד אחד, והקושי של אירועים גאופוליטיים אמיתיים להתאים לתבניות הבינאריות של שווקי הימורים כמו פולימרקט מצד שני. טרם ברור כיצד שינוי החוקים בדיעבד ישפיע על השוק הזה, כאשר פולימרקט משתמשת בשיטה מבוזרת ייחודית להכרעת השווקים, שעתה תצטרך להתמודד עם אתגר לא טריוויאלי בכלל.