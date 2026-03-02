ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם פתוחים או סגורים? האירוע שמבלבל את פלטפורמת פולימרקט
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיצרי הורמוז

פתוחים או סגורים? האירוע שמבלבל את פלטפורמת פולימרקט

הימורים של כ-5 מיליון דולר הצטברו בפלטפורמת הימורים, המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם על מידע פנים, בשאלה מתי איראן תסגור את מיצרי הורמוז • עם זאת, התברר שלשאלה יש יותר מתשובה אפשרית אחת, והרוחות בפולימרקט סוערות

עידן ארץ 15:37
ספינות במיצרי הורמוז (ארכיון) / צילום: ap, Jon Gambrell
ספינות במיצרי הורמוז (ארכיון) / צילום: ap, Jon Gambrell

האם מיצרי הורמוז נסגרו או לא? השאלה הזו מסעירה ביממה האחרונה את פולימרקט, פלטפורמת הימורים המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם על מידע פנים.

מקטאר ועד טורקיה: נפילות בבורסות ברחבי המזרח התיכון
למה חיזבאללה הצטרפו למערכה, אבל החות'ים לא?

בעוד שאין הודעה רשמית של המשטר האיראני על השימוש ב"נשק יום הדין" של חסימת המיצרים, שמובילים 20% מתעבורת הנפט והגז בעולם, בפועל מיכליות מותקפות וענקיות הספנות מתרחקות מהמיצרים. מדווחים על ירידה ב-70% בתעבורה ביחס ליום קודם, ובמקביל מחיר הנפט מזנק לשיא מאז המערכה הקודמת מול איראן ביוני.

בפלטפורמת ההימורים עולות שאלות רבות סביב המלחמה (למשל מתי היא תיגמר), וחלק מהן גם נוגעות במיצרי הורמוז, ובעיקר למועד שבו הוא ייסגר. אך בגלל שהתשובה לשאלה לא חד משמעית, כמעט 5 מיליון דולר במצטבר בפוזיציות השונות עומדים כעת בסימן שאלה, מתוכם 3.5 מיליון דולר על התאריך של 31 במרץ, והשאר על תאריכים מאוחרים יותר. המהמרים הגדולים הניחו על השאלה הזו עשרות אלפי דולרים כל אחד.

משנים את הכללים אחרי ההימור

אז מה עושים בפולימרקט נוכח קושי? מנסים לדייק את השאלה - צעד שזוכה לביקורת מצד המשתמשים.

תחילה השאלה עד איזה תאריך איראן תחסום את המיצרים הוגדרה כך: "אם איראן תעצור או תגביל באופן חמור את השינוע הימי הבינ"ל רך מיצרי הורמוז עד לתאריך X, השוק יוכרע ל'כן'. אחרת, השוק יוכרע ל'לא'. המקור העיקרי להכרעה לשוק זה יהיה מידע ממשלתי רשמי. אך קונצנזוס של מקורות אמינים ישמש גם כן".

אך הניסוח מעלה את השאלה: מה זה "תגביל באופן חמור"? ההגדרה הלא ברורה הפכה לרועץ עבור המהמרים, שכן המציאות מסרבת להתנהג בצורה בינארית. התפרקות תשתיות הפיקוד והשליטה באיראן הביאה למתקפות ספורדיות ללא הכרזה רשמית של ממשלת איראן, מה שעיקר את המקור העיקרי לו קיוו מנסחי השאלה. כרגע ישנם דיווחים על ירידה של 70% בתנועה הימית. אך האם זה מספיק "חמור" כדי להצדיק הכרעה בשוק?

על כן, אתמול (א'), ביום השני של המלחמה, הוסיפו מנסחי השאלה הגדרה חדשה: "'תגביל באופן חמור' יוגדר כירידה של 80% בממוצע הנע של 7 ימים בתנועת אוניות הסוחר ביום מסוים, בהשוואה לממוצע הנע של 7 ימים 30 ימים קודם לכן, על פי שירות PortWatch של קרן המטבע הבינ"ל". הם גם הוסיפו לינק למעקב לשירות שאכן מעדכן על התנועות, אך בעיכוב של יותר משבוע. כך שיכול להיות שייקח זמן אפילו מרגע שהתנאים יתמלאו עד שתהיה הכרעה. וחמור מכך: מדובר על תנאי חדש, שהמהמרים לא ידעו עליו כשהניחו את כספם על קרן הצבי. זה יצר זעם גדול בקרב רבים, ותלונות שהוגשו לאתר פולימרקט עצמו וטרם הוכרעו.

בלילה שבין שישי לשבת, ערב המתקפה הישראלית-אמריקאית באיראן, הסיכוי לחסימה כזאת עד ה-31 במרץ עמד על 30%. בלילה שבין שבת לראשון, עם התגברות הדיווחים על התגובה האיראנית, הסיכוי כבר זינק ל-65%. אך ברגע שעודכנו הכללים החדשים, סיכוי זה צנח חזרה ל-33%. כעת, נכון ליום שני, ניתן לקנות הימור על סגירת מיצרי הורמוז על פי הכללים החדשים ב-39%.

דבר זה מעיד על החשיבות של הגדרות מדויקות מצד אחד, והקושי של אירועים גאופוליטיים אמיתיים להתאים לתבניות הבינאריות של שווקי הימורים כמו פולימרקט מצד שני. טרם ברור כיצד שינוי החוקים בדיעבד ישפיע על השוק הזה, כאשר פולימרקט משתמשת בשיטה מבוזרת ייחודית להכרעת השווקים, שעתה תצטרך להתמודד עם אתגר לא טריוויאלי בכלל.