המומחה שמסביר: למה חיזבאללה "לא יכל להרשות לעצמו לשבת בצד"

למרות המכות שספג חיזבאללה במהלך המלחמה, לרבות ב"מבצע הביפרים" ובפעולות צה"ל בדרום לבנון במסגרת "חצי צפון", הארגון בחר בלילה שבין ראשון לשני להיכנס למערכה באמצעות שיגור טילים וכטב"מים. בתגובה פתחה ישראל במתקפה נרחבת על מטרות חיזבאללה בלבנון, כולל ב"הדאחיה" שבביירות. זאת בניגוד גמור להתנהלותו במלחמת 12 הימים ("עם כלביא"), שבה בחר שלא לפעול ולהתמקד בשיקום.

לדברי אייל זיסר, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב, חיזבאללה אינו יכול להרשות לעצמו, מבחינה דתית, לשבת מהצד כאשר המשטר שהקים אותו נמצא בסכנה.

"קודם כל, צריך לזכור שגם אחרי 7 באוקטובר חיזבאללה הצטרף יום למחרת עם מתקפה חלשה יחסית. היו חששות שכוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, יתקוף את יישובי הצפון. פינו את יישובי הצפון, אבל בפועל פלישה כזאת לא התרחשה".

במקום זאת, הלחימה נותרה בעצימות נמוכה יחסית, עם חילופי אש הדדיים, עד מבצע הביפרים ב-17 וב-18 באפריל. המבצע הוביל להסלמה ולכניסת כוחות צה"ל לדרום לבנון, מה שהסתיים בהפסקת אש ובהבטחה מצד מדינת לבנון לפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו. כעת, עם זאת, חיזבאללה החליט להפר את ההסכם ותקף את ישראל בתמיכה באיראן.

"איראן הקימה אותם, איראן מימנה אותם, איראן חימשה אותם. אבל זה לא בגלל העיניים היפות שלהם, אלא כדי שיסייעו לה במלחמה", אומר פרופ’ זיסר. "ב’עם כלביא’ הם ישבו בצד כי זה היה מבצע קצר ונקודתי יותר, בלי יומרה להפיל את המשטר. כנראה שאיראן וחיזבאללה החליטו יחד שעדיף שהארגון ישתקם אחרי המהלומה שספג ב-2024". אלא שהפעם, האיום הממשי על המשטר האיראני הופך את המצב לשונה לחלוטין.

"האורים והתומים שלהם"

"חמינאי הוא גם המנהיג העליון של חיזבאללה על פי הדוקטרינה הדתית שלהם. הוא, מבחינתם, נציגו של אללה עלי אדמות", מסביר פרופ’ זיסר. "זה עיקרון שנקרא ‘וליאת אל-פקיה’. וליה פירושו שלטון, ופקיה הוא חכם הלכה. זה עיקרון שמצווה ללכת אחרי איש הדת הבכיר. הם מחויבים לעשות כל מה שהוא אומר. הוא האורים והתומים שלהם לכל דבר ועניין".

לדבריו, אין מדובר בעיקרון יסוד במחשבה השיעית הקלאסית, אלא ב"חידוש מודרני שיזם חומייני כשהקים את הרפובליקה האסלאמית באיראן". גם כיום לא כל השיעים מאמצים אותו: "בעיראק, מנהיג הדת הבכיר הוא סיסתאני, והם אינם מאמינים בעיקרון הזה. גם אמל, בני בריתו השיעים של חיזבאללה, אינם כפופים לו. מבחינתם איראן היא בת ברית או פטרונית, אך לא ברמה הזו".

זיסר משווה זאת לדבקות של חסידים באדמו"ר, אלא שכאן מדובר במנהיג המחזיק גם בכוח פוליטי ממשי. "חיזבאללה, כארגון דתי, מחויב מאוד לעיקרון הזה ולחמינאי באופן אישי. הוא האדמו"ר במובן זה שהוא קובע מה צריך לעשות בכל עניין. אם חוסל מנהיג איראני בכיר, איך הם יכולים שלא להגיב? ואם צפויה מלחמה משמעותית נגד איראן, כיצד יוכלו להישאר אדישים?"

מבחינה אסטרטגית, אומר פרופ’ זיסר, "ייתכן שהם קיוו לבצע מהלך סמלי בלבד, כדי לומר שלא ישבו בשקט, בזמן שישראל עסוקה בזירות אחרות ולא תגיב בחריפות. אבל כפי שראינו, הם טעו. עכשיו נראה לאן הדברים יתפתחו".

תגובות חריפות

המהלך מעורר תגובות חריפות בלבנון. "שאר הציבור בלבנון מתנגד להם וכעת גם משמיע ביקורת גלויה, אם כי בינתיים ללא צעדים מעשיים. האוכלוסייה השיעית מזוהה פוליטית עם חיזבאללה, ומבחינתה פגיעה בארגון היא פגיעה ישירה בה. עם זאת, קיימת ביקורת גם בקרב שיעים על כך שחיזבאללה גורר אותם לעימות".

בעקבות הודעות הפינוי הנרחבות של צה"ל ביישובי דרום לבנון, החל גל עקירה משמעותי צפונה, והכבישים באזור עמוסים. באשר ליכולות הארגון, אומר זיסר: "כפי שאפשר לראות, חיזבאללה עדיין מצליח לירות ויש לו יכולות, אם כי פחותות מבעבר. נצטרך להמתין ולראות לאן זה יוביל".

ומה באשר לחות’ים בתימן, שגם הם שיעים? "הם אינם קיצוניים דתית כמו חיזבאללה, אך עוברים תהליכים דומים. החיבור שלהם לאיראן נובע בראש ובראשונה מאינטרס פוליטי. בשלב הזה הצטרפותם למלחמה היא כנראה רק שאלה של זמן. ייתכן שנראה גם מהם טיל אחד מדי כמה ימים".