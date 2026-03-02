שוק ההימורים הפופולרי: הפסקת אש עם איראן? לא בקרוב

יממה בלבד לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז שהמערכה באיראן צפויה להימשך כחודש, פולימרקט, פלטפורמת הימורים המבוססת על חוכמת ההמונים (ולעיתים גם על מידע פנים) - מציגה תמונה שמתיישבת היטב עם הערכה זו, ואולי אף פסימית יותר ממנה.

● עשרה סנט הפכו למיליון דולר: שישה חשבונות בפולימרקט ידעו בדיוק מתי להמר על מלחמה

● שעות לפני התקיפה: פלטפורמת ההימורים התחילה לגעוש

נכון לשלב זה, כבר יותר מ־4 מיליון דולר הוזרמו, אבל הנתונים ממש לא מראים תמונה חד־משמעית: הסיכוי להפסקת אש עד ל־6 במרץ עומדת על 7% - ירידה חדה של 28% מהיום הקודם; עד 15 במרץ - 20%.

הפער בין 46% בסוף מרץ ל-67% בסוף אפריל הוא אולי הנתון המעניין ביותר. בחודש אחד קופצת ההסתברות ב־21%. המהמרים רואים חלון זמן קריטי דווקא באפריל. ייתכן שזה משקף את הזמן הנדרש להתגבשות שלטון חדש באיראן שיוכל לנהל משא ומתן. יחד עם זאת, ייתכן שהדבר משקף לחץ אמריקאי גובר לסיים את המלחמה וזאת לפני שמחירי הנפט יתחילו לפגוע בכלכלה האמריקאית. ואולי פשוט כי חודש וחצי הוא הזמן המינימלי הריאלי שנדרש לסיים מערכה בסדר גודל כזה.

האם המשטר בדרך ליפול? לא לפני יוני

נתוני פולימרקט עוסקים בכמה שאלות מרכזיות שהשוק מנסה לתמחר כעת בנוגע למערכה במזרח התיכון. השאלה הבוערת ביותר היא מי יהיה המנהיג העליון הבא של איראן: חסן חומייני, נכדו של מייסד המהפכה, מוביל עם 22%. שאלה נוספת שמעסיקה את המהמרים היא מתי יוכרז המנהיג החדש: 9% מציינים כי עוד היום (2 במרץ), לעומת 49% שסבורים עד 6 במרץ. כך או כך, השוק מצפה להכרזה בימים הקרובים.

שאלה גורלית נוספת: האם המשטר האיראני ייפול עד 30 ביוני? כאן השוק מתמחר 42% - נתון גבוה במיוחד, שמשקף את הציפייה שחיסול ההנהגה יוביל להתפוררות בסופו של דבר. במקביל, סיכוי חסימת מיצרי הורמוז עומד על 37% עד סוף מרץ ו־41% עד סוף יוני - איום שהשוק לוקח ברצינות אך לא רואה כוודאי.

ועוד נושא שמעסיק את שוק ההימורים: האם רזא פהלווי, יורש העצר שגלה עם הוריו לארה"ב בעקבות המהפכה האיראנית, ייכנס לאיראן? 8% עד סוף מרץ, 27% עד סוף יוני. לא סביר, אבל לא בלתי אפשרי.

בראיון לדיילי מייל, חשף טראמפ את ציר הזמן המתוכנן למערכה מול משטר האייתוללות. "זה תהליך של ארבעה שבועות", אמר הנשיא, "חשבנו שזה ייקח בערך ארבעה שבועות - אולי פחות".

טראמפ הדגיש שהמבצע מתנהל לפי התוכנית, ואף הוסיף שהתוצאות עד כה עלו על הציפיות. לדבריו, כוחות ארה"ב וישראל חיסלו עשרות בכירים במשטר האיראני. "הרבה יותר ממה שחשבנו", הוא הוסיף.