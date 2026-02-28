ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם שעות לפני התקיפה: פלטפורמת ההימורים התחילה לגעוש
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
שוקי חיזוי

שעות לפני התקיפה: פלטפורמת ההימורים התחילה לגעוש

בזמן שמערכות המכ"ם התחממו, פלטפורמת "פולימרקט" כבר הראתה זינוק של 100% בהסתברות לעימות • אחרי שהשוק "סגר את הפינה" על התקיפה האמריקאית הקרובה, השאלה הגורלית על עתיד המשטר ב-2027 נסחרת כעת ביותר מ־50%

תומר שמאי 11:21
עשן מתנשא מעל מרכז העיר טהרן לאחר פיצוץ, הבוקר / צילום: Reuters, Anadolu
עשן מתנשא מעל מרכז העיר טהרן לאחר פיצוץ, הבוקר / צילום: Reuters, Anadolu

שעות לפני התקיפה, פולימרקט - פלטפורמת הימורים המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם על מידע פנים - החלה לתסוס. ב־27 בפברואר סביב 02:00 לפנות בוקר, ההסתברות לתקיפה ישראלית באיראן עד סוף פברואר זינקה מ־8.5% ל־24% - ללא הודעות רשמיות, ללא דיווחים תקשורתיים. רק כסף שנע לכיוון אחד.

למה טראמפ העדיף לתקוף דווקא בתזמון הזה?
הטילים האיראניים שמאיימים על ישראל, ומערכות ההגנה נגדם

בבוקר שבת 28 בפברואר, החלה התקיפה הישראלית באיראן. מי שהשקיע 10 דולר כשההסתברות עמדה על 8.5% - קיבל בחזרה כ־117 דולר. מי שחיכה לזינוק של הלילה והשקיע אותם 10 דולר ב־24% - קיבל בחזרה כ־41 דולר. ההבדל בין מי שהאמין מוקדם למי שהגיע מאוחר היה משמעותי.

ההימור הגדול הבא - האם המשטר האיראני בדרך ליפול?

עכשיו המבט עובר לשלב הבא. בפולימרקט נסחרת שאלה על תקיפה אמריקאית משמעותית תתרחש עד 11־12 במרץ, עם נפח של 510 מיליון דולר - אחד הגדולים בהיסטוריית הפלטפורמה. ההסתברות בשני התאריכים: 99%. כאן כבר אין הרבה מה להרוויח - מי שישקיע 10 דולר היום יקבל בחזרה 10.10 דולר. רווח של 10 סנט בלבד. השוק כבר סגר את הפינה .

ומעבר לכך, יש את השאלה המשמעותית יותר: האם המשטר האיראני ייפול לפני 2027? נכון לעכשיו פולימרקט עומד על 52%. השוק לא יודע לאן המערכה הולכת ומה יעלה בגורל המשטר האיראני הנוכחי. זה תלוי בפרמטרים שונים, וקשה לחזות את העתיד בשלב זה.