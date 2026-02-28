שעות לפני התקיפה: פלטפורמת ההימורים התחילה לגעוש

שעות לפני התקיפה, פולימרקט - פלטפורמת הימורים המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם על מידע פנים - החלה לתסוס. ב־27 בפברואר סביב 02:00 לפנות בוקר, ההסתברות לתקיפה ישראלית באיראן עד סוף פברואר זינקה מ־8.5% ל־24% - ללא הודעות רשמיות, ללא דיווחים תקשורתיים. רק כסף שנע לכיוון אחד.

בבוקר שבת 28 בפברואר, החלה התקיפה הישראלית באיראן. מי שהשקיע 10 דולר כשההסתברות עמדה על 8.5% - קיבל בחזרה כ־117 דולר. מי שחיכה לזינוק של הלילה והשקיע אותם 10 דולר ב־24% - קיבל בחזרה כ־41 דולר. ההבדל בין מי שהאמין מוקדם למי שהגיע מאוחר היה משמעותי.

ההימור הגדול הבא - האם המשטר האיראני בדרך ליפול?

עכשיו המבט עובר לשלב הבא. בפולימרקט נסחרת שאלה על תקיפה אמריקאית משמעותית תתרחש עד 11־12 במרץ, עם נפח של 510 מיליון דולר - אחד הגדולים בהיסטוריית הפלטפורמה. ההסתברות בשני התאריכים: 99%. כאן כבר אין הרבה מה להרוויח - מי שישקיע 10 דולר היום יקבל בחזרה 10.10 דולר. רווח של 10 סנט בלבד. השוק כבר סגר את הפינה .

ומעבר לכך, יש את השאלה המשמעותית יותר: האם המשטר האיראני ייפול לפני 2027? נכון לעכשיו פולימרקט עומד על 52%. השוק לא יודע לאן המערכה הולכת ומה יעלה בגורל המשטר האיראני הנוכחי. זה תלוי בפרמטרים שונים, וקשה לחזות את העתיד בשלב זה.