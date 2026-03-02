תרחיש יום הדין של הכלכלה: מיצרי הורמוז נסגרים, מחיר הנפט מזנק

משמרות המהפכה הודיעו הערב כי סגרו את מיצרי הורמוז וכי יפגעו בכל ספינה שתנסה לעבור בהם. בתגובה, מחיר חבית נפט מסוג ברנט מזנק בכ-9% ומתקרב ל-80 דולר, ונפט מסוג WTI עולה בכ-8% לרמה של כ-72.5 דולר לחבית.

מיצרי הורמוז הם מיצר ימי צר יחסית, שרוחבו נע בין 39 ל־96 קילומטרים בלבד, אך חשיבותו האסטרטגית עצומה: מדובר בעורק קריטי למדינות המפרץ בו מובלים 20% מתעבורת הנפט והגז בעולם. כל איום על חופש השיט במיצר הזה גורר תגובת שרשרת בכלכלה העולמית, לרבות עליית מחירי הדלק והנפט, ולכן אירוע כזה נחשב "תרחיש יום הדין של הכלכלה".

אנליסטים הציגו בימים האחרונים מספר תחזיות בהקשר זה: סול קבוניק, ראש מחלקת מחקר האנרגיה ב־MST Marquee, אמר ל־CNBC כי במקרה קיצוני של שיבוש המעבר בהורמוז "מדובר באירוע שיהיה גדול פי שלושה בחומרתו מהחרם הערבי ומהמהפכה האיראנית בשנות ה־70. הוא עשוי להזניק את מחירי הנפט לסכום תלת־ספרתי - מעל מאה דולר לחבית - ולהחזיר את מחירי הגז הטבעי לשיא שנרשם בפלישה הרוסית לאוקראינה".

אלכס זבז'ינסקי ממיטב אמר אתמול לגלובס כי "השאלה הגדולה היא כמה זמן זה יימשך. אם יסגרו את המיצרים לגמרי, ברור שזה גדול. אבל אם זה רק כמה ימים, זה פחות דרמטי. וכמובן הכל תלוי בתרחיש שהשווקים יגלמו".

עוד טרם הסגירה, קיבלו ספינות יפניות ויווניות המלצות להימנע מהמעבר במצרים. על פי הניו יורק טיימס, תנועת הספינות באזור צנחה בכ־70% בימים האחרונים, אך סגירה הרמטית של המיצרים היא אירוע בסדר גודל אחר.