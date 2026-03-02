מחיר הגז והנפט מזנק, אלו הישראליות שמרוויחות

המתקפות האיראניות על נסיכויות המפרץ, לצד החסימה החלקית של מיצרי הורמוז, גוררות תגובת שרשרת חריפה בשוקי האנרגיה. מחיר הנפט מסוג ברנט, שעמד ערב המלחמה על 73 דולר לחבית, עלה ל־79 דולר ואף נגע במהלך היום ברף 80 הדולר. מחיר הגז הטבעי באירופה מזנק בשיעור חד אף יותר: מ־32 אירו למגה־ואט־שעה לא פחות מ־46 אירו כעת.

הזינוק הדרמטי במחירי הגז, כ־43%, נובע בעיקר מעצירת ייצור הגז הטבעי הנוזלי (LNG) בידי חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר, QatarEnergy. קטאר אף הבטיחה להגיב בעקבות המתקפות האיראניות על שטחה, שהובילו להשבתת יצוא האנרגיה - מקור ההכנסה המרכזי שלה, כמו גם מתקפות נוספות באיחוד האמירויות, בחריין, כוויית וסעודיה.

קטאר מחזיקה בשדה הגז הבודד הגדול בעולם, המכונה אצלה "הכיפה הצפונית", לצד איראן המחזיקה בחלקו האחר - "דרום פארס". בשל פערים כלכליים משמעותיים וסנקציות כבדות על איראן, קטאר מפיקה ממנו הרבה יותר. כתוצאה מכך היא יצואנית ה־LNG השלישית בגודלה בעולם, אחרי ארה"ב ואוסטרליה. לאחר שאירופה צמצמה משמעותית את תלותה בגז רוסי בעקבות הפלישה לאוקראינה, הפכה קטאר לספקית מהותית עבורה - כ־8% מצריכת הגז האירופית. כעת, כאשר היצוא הקטארי מצטמצם בחדות, המחירים מזנקים מחדש, לאחר שהתמתנו בשנה האחרונה. אירופה צפויה כעת להתחרות ישירות מול מדינות אסיה על היצע LNG מוגבל.

מדד תל אביב נפט וגז זינק ביותר מ־9%

ההתפתחויות מדגישות את חשיבותו של הגז הטבעי המקומי של ישראל ואת החוזים ארוכי הטווח שנחתמו בענף. אמנם, חלק ניכר מהחוזים צמודים למחיר הברנט, שגם הוא עלה, אך בשיעור נמוך בהרבה. אחרים צמודים למחירי החשמל במשק, מה שמייצב אותם אף יותר ומאפשר לישראל ליהנות ממחירים זולים יחסית לייצור חשמל ולתעשייה.

בבורסה בתל אביב נרשמות עליות חדות במניות האנרגיה: מדד תל אביב נפט וגז מזנק ביותר מ־9% - כפול מקצב העלייה הכללי בבורסה, הגבוה גם כך. חברת מודיעין אנרגיה , המחזיקה במספר שדות נפט בארה"ב, בלטה בעליות חדות. אחריה תמר פטרוליום , השותפה הציבורית במאגר תמר, שממשיך לפעול למרות המלחמה; ניו־מד , השותפה המרכזית במאגר לווייתן; ונאוויטס , המחזיקה במאגרי נפט משמעותיים בחצי הכדור המערבי. החברות נהנות מהעלייה במחירי האנרגיה, בעוד נכסיהן אינם מושפעים ישירות מהטלטלה האזורית.

למעשה, כל מניות מדד תל אביב נפט וגז נסחרו בעליות. העלייה מתונה יחסית נרשמה במניית אנרג'יאן , המחזיקה במאגר כריש־תנין הסמוך ללבנון, הנחשב רגיש יותר להתפתחויות ביטחוניות. החברה מחזיקה גם במאגרים נוספים בעולם. גם שברון, שמפעילה את מאגרי תמר ולווייתן בישראל ומחזיקה בנכסי אנרגיה רבים בעולם, נסחרות בעליות בארה"ב.

גם חברות האנרגיה המתחדשת נהנות מהעלייה הצפויה במחירי האנרגיה, על רקע הציפייה לעלייה במחירי החשמל: מדד תל אביב קלינטק טיפס בכ־5%, מעט מעל העלייה הכללית בשוק, כאשר אנרג'יקס (עם השקעה דרמטית בפולין, שדווקא פגעה בה בדוחות האחרונים) היא בין המובילות, כמו גם אלקטריאון ודוראל אנרגיה .