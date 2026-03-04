המניות שצפויות לרדת בבורסה, וזו שתזנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בת"א חוזר מחופשת פורים בצל הירידות אתמול בוול סטריט והבוקר הקריסה בבורסות באסיה.

לאחר שהבורסה של ת"א זינקה ביום שני בניגוד למגמה בעולם, יתכן שכך יהיה גם הבוקר אך יתכן גם שיהיו מימושים, שהמשקיעים מתמחרים תרחיש פחות אופטימי, של עימות ממושך עם השלכות מאקרו רחבות, ולא רק אירוע ביטחוני נקודתי שיסתיים מהר ובטוב, מה גם שלאור השיאים שנקבעו בשני, יהיו אולי משקיעים שיעדיפו לפזר את ההשקעות שלהם.

גם במניות הדואליות אין בשורה והן חוזרות להיסחר בת"א בפער שלילי די גדול - ביניהן טבע, טאואר, נובה, קמטק ואיי.סי.אל ירדו בפתיחה בשיעורים של 2%-4%, נייס עם פער חיובי של 5.5%.

דרור קרני, מנכ"ל ומייסד קרני פמילי אופיס, אמר לגלובס כי "החזרה מהחג מחר תפגיש את השוק המקומי עם מציאות גלובלית מורכבת בהרבה, הכוללת גם את התחממות החזית הלבנונית".

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי־טפחות אומר הבוקר ש"נוכח העליות החדות שאפיינו את יום המסחר הראשון, חלקן על רקע ההתלהבות מהתפתחות שעשויה לקרב את הוצאתה של איראן מהמשוואה, ייתכן כי הערכה מפוכחת יותר - תגרור תיקון (חלקי) לעליות. זה, להערכתנו, תרחיש הבסיס, אך השוק כבר ידע להפתיע לא אחת".

כאמור, ביום שני שהיה היום הראשון למלחמה המשקיעים תמחרו תרחיש אופטימי והבורסה סיכמה את היום החזק ביותר זה שש שנים, עם שיאים חדשים בקרב המדדים המובילים.

מדד ת"א 35 זינק בכ-4.6% וחצה לראשונה את רף ה-4,300 נקודות - השיא ה-20 שלו מתחילת השנה. מדד ת"א 90 קפץ בכ-5.1% ורשם את היום החזק ביותר שלו מאז מגפת הקורונה ב-2020. מדד ת"א 125 טיפס בכ-4.7% ורשם את השיא ה-19 שלו מתחילת השנה.

את העליות החדות הובילו מדד ת"א־ביטוח ומדד ת"א־נפט וגז, שרשמו עלייה של כ-8.5% וכ-8.4%, בהתאמה. אחריהם, בלטו לחיוב מדדי המניות הביטחוניות והבנייה, עם עליות של כ-6.8% וכ-6.3%, בהתאמה. מדד הבנקים הוסיף לערכו כ-4%.

הבוקר באסיה נרשמת מגמה שלילית עם ירידות חדות. זה היום השלישי ברצף שבו מוכרים בורחים מנכסי סיכון ביבשת. מדד הקוספי הדרום-קוריאני מאבד כ-10%, ההנג סנג יורד ביותר מ-2.5% ומדד הדגל של יפן יורד ביותר מ-3.5%.

החוזים העתידיים על וול סטריט, נמצאים אף הם בירידות קלות של עד 0.6%.

אתמול בוול סטריט, הירידות החדות שנרשמו במניות ובאג"ח בפתיחה נחלשו בהמשך יום המסחר, לאחר הבטחות מצד ארה״ב לפעולה צבאית שתבטיח את חופש השיט, מה שצינן גם את הזינוק של כ־9% במחירי הנפט.

לאחר שבשלב מוקדם יותר צנח מדד S&P 500 עד 2.5%, הירידות הצטמצמו לפחות מ־1% בעקבות דברי הנשיא טראמפ כי ארה״ב תלווה ואף תבטח מכליות נפט העוברות במצר הורמוז - צעדים שנועדו למנוע משבר אנרגיה פוטנציאלי כתוצאה מהמלחמה. גם נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו ירידות של כ-1%.

בין המניות היורדות בלטו מניות השבבים - תעודת הסל על מניות השבבים, SOXX איבדה כ-4%. אנבידיה בירידה צנועה יחסית, מיקרון ירדה בחדות וכך גם ואינטל, הישראליות שביניהן לא יוצאות מן הכלל - טאואר סמיקונדקטור וקמטק איבדו אחוזים רבים.

לעומת זאת מניות התוכנה עלו זה היום השני ברציפות השבוע. קרן הסל איישיירס אקספנדד טק - סופטוור סקטור ‏(סימול: IGV) עלתה בכ־2%, מהאזורים הבודדים בשוק שנסחרו בטריטוריה חיובית. ביום שני היא סיימה בעלייה של 1.5%. בין מניות התוכנה שעלו יש גם כמה ישראליות: פאלו אלטו נטוורקס , מאנדיי ווויקס .

חטיבת הענן של אמזון (AWS) חוותה אתמול אירוע חריג וחמור במיוחד, כאשר אישרה כי מרכזי נתונים (Data Centers) שלה באיחוד האמירויות ובבחריין ספגו פגיעות ישירות של כטב"מים. המתקפה, שמתרחשת על רקע ההסלמה הצבאית מול איראן, גרמה לנזק מבני משמעותי, שיבושי חשמל ואף נזקי מים כתוצאה מהפעלת מערכות כיבוי האש במתקנים.

המסחר אתמול היה קשוח במיוחד גם עבור סקטור הכרייה, ככל שמחירי הסחורות נחלשו, כך צללו גם מניות כורי הזהב והכסף; חברות כמו Hycroft Mining ו- הקלה מיינינג הובילו את המגמה השלילית עם נפילות חדות של בין 12% ל-17%.

גם גזרת הליתיום ספגה חבטה רצינית: תעודת הסל של ענף הליתיום והסוללות (LIT ) רשמה את יומה הגרוע ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה במרץ 2020, כאשר ענקיות בתחום כמו אלבמארל ו- ליתיום אמריקס מאבדות אחוזים דו-ספרתיים מערכן.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמו ביום ב' ביקושים מרשימים, ובבורסה לני"ע ציינו כי "הפעילות הערה בשוק האג"ח מגיעה על רקע ציפיות גוברות להפחתת ריבית, תיאבון גובר לסיכון וירידה בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל".

מנגד, מגמה הפוכה נרשמה בשוק החוב האמריקאי, שם מתרחש גל מכירות של אג"ח ממשלתיות לכל אורך העקום, שמשתקף בעליית התשואות. המגמה הזו משקפת את העלייה במפלס הסיכון, וכן את העובדה שהמשקיעים רואים בהתפתחויות הביטחוניות ככאלו שמרחיקות הורדות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב בטווח הזמן הקרוב.

אתמול תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים עלתה בשתי נקודות בסיס ל־4.05%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחיר הנפט מוסיף לטפס והבוקר נפט ברנט נסחר בכ-82 דולר לחבית.

סול קבוניק, ראש מחלקת מחקר האנרגיה ב־MST Marquee, אמר ל־CNBC כי במקרה קיצוני של שיבוש המעבר בהורמוז, "מדובר באירוע שיהיה גדול פי שלושה בחומרתו מהחרם הערבי ומהמהפכה האיראנית בשנות ה־70. הוא עשוי להזניק את מחירי הנפט לסכום תלת־ספרתי, מעל 100 דולר לחבית, ולהחזיר את מחירי הגז הטבעי לשיא שנרשם בפלישה הרוסית לאוקראינה".

הדולר האמריקאי ממשיך להתחזק ולמעשה והפך ליעד המרכזי לבריחה מסיכון, דווקא בזמן שמניות וזהב נסוגים.

מדד הדולר DXY עולה ב־0.8%, במקביל, הזהב חווה תפנית חדה לאחר ארבעה ימי עליות רצופים, כאשר המשקיעים מאזנים בין ההסלמה במזרח התיכון לבין התחזקות הדולר והחשש מאינפלציה גבוהה ומתמשכת.

מחיר הזהב הספוט ירד ב־4% ועמד על 5,090 דולר לאונקיה, הכסף ירד ב-7% ל-82.7 דולר. מצד אחד, עימות צבאי מתרחב תומך בביקוש לנכסי מקלט, מצד שני, התחזקות הדולר מייקרת את הזהב למשקיעים מחוץ לארה״ב ופוגעת בביקוש. בנוסף, אם האינפלציה תישאר גבוהה והבנקים המרכזיים יידחו הורדות ריבית, תשואות האג״ח הגבוהות מעלות את העלות האלטרנטיבית של החזקת זהב, נכס שאינו נושא ריבית. בפועל, השוק מאותת שבשלב זה כוחו של הדולר והציפיות המוניטריות גוברים על אפקט ה"בריחה לבטוח".

המסר מהשווקים חד למדי: אם המשקיעים מתמחרים תרחיש של הסלמה רחבה, הם בוחרים בדולר לפני כל אלטרנטיבה אחרת. כפי שניסח זאת מארק צ'נדלר מ־Bannockburn Capital Markets: "אם זו מלחמת עולם שלישית, העולם רוצה דולרים. אף מטבע אחר לא מתנהג כמקלט בטוח. אפילו לא הזהב".

4. מאקרו

מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק הפועלים, ציין בסקירתו השבועית כי "השפעת המלחמה תוביל, מחד, לעלייה חדה יחסית בגירעון התקציבי ב־2026 ולפגיעה בצמיחת הכלכלה ברבעון הראשון (תלוי באורך המלחמה), אך ההיסטוריה מלמדת כי כלכלת ישראל יודעת להתאושש מהר ובחדות מאירועים ביטחוניים".

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים טוען ההשלכות הכלכליות יהיו תלויות במשך המערכה. אם לא תהייה ארוכה, התוצאות צפויות להיות טובות מבחינת כלכלת ישראל והעולם.

"העובדה שארה"ב מובילה כעת את המערכה הצבאית על כל עוצמתה, מאפשרת להניח כי הנזקים והעלות הכלכלית יהיו נמוכים יותר בהשוואה למבצע הקודם, ושהתוצאות יהיו חיוביות עבור ישראל ועבור העולם המערבי. אם המבצע יסתיים תוך זמן יחסית קצר (בדומה למבצע הקודם), צפויה ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל והמשך התחזקות השקל, תהליך שעשוי לאפשר לבנק ישראל לשוב למסלול של הפחתות ריבית ובעולם (המערבי) נראה חזרה לירידה במחירי הנפט"

קליין מתייחס גם להשפעה על האינפלציה, "יש פה שני שחקנים, מחירי הנפט ושער החליפין - בטווח הקצר ההשפעה מנוגדת מחירי הנפט עולים אך השקל מתחזק. אם העלייה החדה הנוכחית במחירי הנפט, תימשך מעבר לשבועיים, נעדכן מעט כלפי מעלה את תחזית האינפלציה לאפריל בהמשך ההשפעה יכולה להיות הפוכה כאשר מחירי הנפט והשקל יפעלו שניהם להפחתת האינפלציה".

5. תחזית

המלחמה לא תמשך לנצח ולדברי קריסטין ליוואג ממורגן סטנלי, משקיעים עשויים למצוא הזדמנויות קנייה במקומות הנכונים. היא מציינת כי קבלניות הביטחון הגדולות נסחרות כיום בדיסקאונט של כ־20% לעומת מדד S&P 500 על בסיס תזרים מזומנים חופשי.

ההיקף העצום של המבצע עשוי לדברי לחזק את הדחיפה הממשלתית להאצת הוצאות הביטחון. ולסמן עידן חדש של חוזי ייצור רב־שנתיים.

בהצביעה על פוטנציאל אפסייד משמעותי, ליוואג מציינת בין הבחירות המובילות שלה להתמודדות עם התנודתיות הנוכחית את מניית ג'נרל דינמיקס (יעד מחיר 410 דולר), RTX Corporation (יעד 235 דולר) ו־ נורתרופ גרומן (יעד 765 דולר).

חוץ מהן, מי שחוזרת למרכז הבמה היא פלנטיר טכנולוג'יס . וול סטריט מציגה כיום את אחת מרמות האופטימיות הגבוהות אי־פעם כלפי החברה, לאחר ארבעה חודשי ירידות.

המניה השלימה עלייה של 13% בארבעה ימי מסחר רצופים. הראלי החל בשבוע שעבר, במקביל להחרפת האיומים של הנשיא טראמפ כלפי איראן, וממשיך על רקע התקיפות הצבאיות של ארה״ב וישראל.

פלנטיר, המפתחת תוכנות לניתוח נתונים מתקדמות עבור גופים ממשלתיים וצבאיים, מפיקה כ־50% מהכנסותיה מחוזים עם ממשלת ארה״ב וזרועות הביטחון. בתרחיש של עימות ממושך, כפי שמעריכים בבית הלבן (שבועות ואף יותר), המשקיעים מתמחרים, גידול פוטנציאלי בתקציבי ביטחון, הרחבת חוזים קיימים, האצה בביקוש לפתרונות מודיעין וניתוח מבצעי בזמן אמת.

המניה מרכזת עניין מחודש מצד וול סטריט. בחודש שעבר לפחות שמונה חברות מחקר העלו את דירוג המניה, לאחר גל שלילי ששלח את המניה לצלול בכ־38% מרמה שיא ב־3 בנובמבר לשפל ב־24 בפברואר. הירידה נבעה בין היתר מהתנגדות ציבורית מצד המשקיע המפורסם מייקל ברי, שהביע דאגות לגבי שווי החברה, פוטנציאל הצמיחה שלה ועסקאותיה מול גופי ממשל.

גם לפני התקיפות באיראן, אנליסטים בוול סטריט הראו אופטימיות כלפי החברה. החשש מפני "דיסרפשן" (אימוץ איטי) של בינה מלאכותית בתעשיית התוכנה מסביר חלק מהצניחה מהשיא, אך Palantir נחשבת למקבלת יתרונות מהשימוש ב־AI, נראית היטב בדוחות הרווחים האחרונים שלה, שהיו חזקים ותומכים בתרחיש זה.

דייב מאצה, מנכ״ל Roundhill Investments, שמחזיקה במניות Palantir בקרן ה-AI של החברה, מציין כי ש"פלנטיר הציגה מסלול לצמיחה יציבה גם בסביבה מאתגרת במיוחד. ההעלאות בדירוג משקפות את החוזק הפונדמנטלי של החברה".

עם זאת, הסיכון המרכזי נותר שווי השוק הגבוה של החברה. לפי בלומברג, היא נמנית כיום על חמש המניות היקרות ביותר במדד S&P 500:מכפיל רווח צפוי ל־12 החודשים הבאים עומד על כ־104 ומכפיל מכירות צפוי ל־12 החודשים הבאים עומד על 45, הגבוה ביותר במדד. למרות זאת, מדובר בירידה משמעותית ביחס למכפילים הקודמים: מכפיל הרווח היה 247 ב־30 באוקטובר ומכפיל המכירות היה 89 ב־8 באוגוסט.

מבחינה יחסית, המניה נראית כיום כהזדמנות "זולה" יותר ביחס לשיאים הקודמים, גם אם עדיין מדובר במניה יקרה במונחי השוק. ההערכה היא שהבסיס הפיננסי שלה חזק, אך המשקיעים צריכים לאזן בין הפוטנציאל הצמיחה לבין העלות הגבוהה של הכניסה למניה. דייב מאצה מ־Roundhill Investments אומר ש"אם האנליסטים אהבו את הפונדמנטלים כשהמניה הייתה ב־200 דולר, הם יאהבו אותם אפילו יותר כשהיא ב־140 דולר."

העלאות הדירוג האחרונות, שיפרו בצורה דרמטית את התחושה לגבי החברה. מבין 31 האנליסטים שעוקבים אחר החברה. 20 ממליצים לקנות, 9 ממליצים להחזיק ו-2 ממליצים למכור, זאת לעומת תחילת השנה, אז רק תשעה אנליסטים המליצו לקנות. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים עומד על כ־192 דולר, מה שמרמז על עלייה של כ־32% לעומת מחיר הסגירה ביום שני.

קרל קירסטיד, אנליסט ב־UBS, כינה את פלנטיר "סיפור הצמיחה המרכזי בתחום התוכנה וחברה שממוקמת במפגש של שני מגמות ההוצאה החזקות ביותר - AI ונתונים", הוא הוסיף כי מכפיל השוק "לבסוף הגיע לרמה שמאפשרת למשקיעים רבים להצדיק בצורה חזקה את השווי של המניה."