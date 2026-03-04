שאלת המיליארדים: מה תעשה המלחמה לעסקה למכירת צים?

פחות משבועיים לאחר שנחתמה העסקה למכירת חברת התובלה הימית צים , ב־4.2 מיליארד דולר להפג לויד וקרן פימי, פרצה המלחמה מול איראן. ביום ב' נסחרה מניית החברה הישראלית בבורסת ניו יורק ללא שינוי, בזמן שהמשקיעים ממתינים לראות מה יהיו השפעות המלחמה על פעילותה ועל השלמת המכירה. כעת נסחרת צים בשווי של כ־3.5 מיליארד דולר, הנמוך ב־18% ממחיר העסקה, פער שמשקף את חוסר הוודאות בנוגע להשלמתה.

● חברת הדירוג S&P: "התרחיש מול איראן חמור, אבל ישראל הוכיחה חוסן היסטורי"

● הוא בדרך כלל נביא זעם, אבל דווקא ביחס להשלכות המלחמה הוא אופטימי

על פי תנאי העסקה, תרכוש ענקית הספנות הפג לויד מגרמניה את צים ותפצל את הפעילות הקשורה לישראל ("צים החדשה") לידי קרן פימי שמוביל ישי דוידי. למדינת ישראל יש "מניית זהב" בצים, שנועדה להגן על האינטרסים של המדינה, כך שנדרש אישורה לעסקה. בין תנאי מניית הזהב נמנים שמירה על הישראליות של צים ועל צי מינימלי של אוניות.

יש מי שמעריך שהמלחמה הנוכחית מציפה את האתגרים של חברת תובלה ימית ישראלית קטנה יחסית שתפוצל מצים הקיימת. בדיון שנערך לאחרונה בוועדת הכלכלה של הכנסת, הובעו חששות כי "צים החדשה", שתחזיק 16 אוניות, לא תספיק לצרכי המדינה במצב חירום (למרות שהדרישה במסגרת "מניית הזהב" היא ל־11 אוניות, וגם היא לא תמיד נאכפה). ישי דוידי, מנכ"ל ומייסד קרן פימי, דחה אז את הטענות והבהיר כי לא יהיה מצב שבו החברה לא תעמוד בכך.

הדיון נערך לפני שרוכשות צים העבירו את הבקשה הרשמית לאישור העסקה ואת פרטיה לרשות החברות (הגוף הממשלתי המופקד על ישום "מניית הזהב"), לכן טרם החלה הבחינה הפורמלית של העסקה. עם זאת, ההערכה היא שאירועים דרמטיים שהתרחשו בשנים האחרונות יובאו בחשבון - לדוגמה, מגפת הקורונה שהובילה לשיבוש שרשראות האספקה, מלחמת חרבות ברזל והמערכה מול איראן.

ועד עובדי צים, שפתח בשביתה על רקע העסקה מחשש לפיטורים ופגיעה בתנאי העסקתו מצד הרוכשות (ובהמשך צמצם אותה לאחר מו"מ עם ההנהלה), הפסיק לשבות עם פרוץ הלחימה ביום שבת. באותו יום ציינו בוועד כי "מה שקורה מוכיח בדיוק למה אנחנו נאבקים. המרחב האווירי סגור; חברות הספנות הזרות - כמו תמיד בשעת משבר - לא נכנסות (לנמלי ישראל) ורק צים נכנסת".

עם זאת, הרוכשת הפג לויד דיווחה ביום ראשון השבוע כי היא ממשיכה להגיע לנמלי ישראל, וציינה כי "החברה מחויבת להמשך שירות רציף, אחראי ובטוח לשוק הישראלי, גם בימים אלה", וכי היא מקיימת שירות סדיר של הובלה ימית אל ישראל וממנה ופוקדת את נמלי חיפה ואשדוד. זאת לאחר שגם בשנות המלחמה היא המשיכה להגיע לישראל.

"ישראל בראש דאגותינו"

בינתיים, צים דיווחה השבוע על החזרתם לארץ של רופאים לישראל באוניות שלה. המנכ"ל אלי גליקמן מסר כי "הבאת הנוסעים והסחורות החיוניות תימשך ככל שמדינת ישראל תצטרך ותנחה. דאגותינו העיקריות בזמנים כאלו הן מדינת ישראל וצרכיה בשעת חירום".

יו"ר ועד העובדים של צים, אורן כספי, הוסיף כי "המדינה מבינה את החשיבות של חברת ספנות לאומית גדולה שפרוסה בכל קצוות תבל. העמדנו את כל הצי, שזה 140 אוניות בקירוב, לטובת המדינה - בלי קשר למניית הזהב ומתוך רצון לסייע ופטריוטיות".

נכון לעכשיו תהליך המכירה מתקדם כמתוכנן מבחינת הכנת והעברת החומר הנדרש לרגולטורים, וברור כי יקח עוד זמן עד להשלמת העסקה, שכבר בעת חתימתה לפני כשבועיים דובר על השלמה רק בסוף שנת 2026.

מרשות החברות נמסר לגלובס כי "הנושא טרם הגיע באופן רשמי לפתחה של הרשות. עם הגעת כלל החומרים תיבחן הבקשה בידי גורמי המקצוע בממשלה ולאחר מכן תגובש עמדה מקצועית שתוצג לשרים האחראיים - הממונה על רשות החברות ועל התחבורה, תוך היוועצות עם שר האוצר".

בפימי מנסים להרגיע

בדיון בוועדת הכלכלה שהתנהל בשבוע שעבר, גם גורמים מקצועיים (לא פוליטיים) ובהם נציגי משרד הביטחון ומשרד החוץ העלו חששות בנוגע לצורך בחברת תובלה ימית חזקה, שתוכל לפעול בשעת חירום. בין היתר דובר על הובלה של ציוד ביטחוני שעובר דרך תחנות ביניים באירופה, והשפעה של מגבלות בנמלי הביניים (בין שרשמיות או לא).

דוידי מקרן פימי ניסה כאמור להרגיע את החששות ואמר באותו דיון כי "אנחנו הולכים להקים את צים החדשה, חברה שתענה על הביטחון הימי והכלכלי של מדינת ישראל והיא חברה מאוד חזקה". הוא הזכיר כי במצב הנוכחי צים היא חברה שנסחרת בבורסת ניו יורק ללא גרעין שליטה, כך ש"מחר יכול מישהו לקנות 20% מהחברה בלי לשאול אף אחד ולא מעניין אותו מניית הזהב. זה יכול להיות כל גורם".