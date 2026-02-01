יוחננוף ממשיכה לבצע רכישות. לגלובס נודע כי רשת הקמעונאות של משפחת יוחננוף (68%) רוכשת 30% מהזכויות בקרקע סמוך לבנימינה, תמורת כ-17 מיליון שקל ולפי שווי של 57 מיליון שקל. המטרה היא להקים מרכז מסחרי חדש, שצפוי להתחרות בקניון "מול זכרון", המרכז המסחרי הפתוח הסמוך. במתחם החדש צפוי לקום גם סניף חדש של יוחננוף.

את החלק בקרקע רוכשת יוחננוף מחברת הנדל"ן שי חי של עופר ביטון שבונה בעיקר בצפון, וממשקיעים נוספים.

הקרקע היא בשטח של 17 דונם ועליה יוקם מרכז מסחרי בשטח של כ-14 אלף מ"ר. בנוסף לעלות רכישת הקרקע, ההערכה היא שיוחננוף תצטרך להשקיע עוד 16 מיליון שקל בבנייה.

ככל הידוע, הכוונה היא לפתוח את המתחם כבר בשנת 2029. נכון להיום, לקרקע אין עדיין היתר בנייה להקמת המתחם והשותפים פועלים בנושא.

לא הרכישה היחידה

אפשר כבר לזהות כי מדובר בדפוס פעולה אצל יוחננוף. היא פועלת לאחרונה במקומות רבים נוספים לכניסה עם שותפים או הכנסת שותפים לקרקע קיימת וזו אסטרטגיית ההתרחבות של החברה. כך, הרכישה הזו מגיעה אחרי שיוחננוף רכשה לאחרונה קרקע של 19 דונם בדימונה יחד עם שותף ב-30.5 מיליון שקל. בחודש נובמבר יוחננוף אף רכשה 107 דונם בנס ציונה תמורת 27 מיליון שקל בתוספת 5.1 מיליון שקל לצד שלישי כדמי ייזום, במטרה לגדל על הקרקע גידולים חקלאיים כמו פירות וירקות, לשימוש הרשת.

עוד קודם לכן, דיווחה החברה על הסכם קומבינציה באור יהודה, להקמת פרויקט קרקע שבבעלותה בשטח של כ-18.5 דונם. שם מתכננת החברה להקים מרכז מסחרי ושטחים לוגיסטיים בשטח של כ-69 אלף מ"ר - מתוכם כ-49 אלף מ"ר להשכרה. במקרה הזה, היה מדובר בעלות של 280 מיליון שקל.

המהלך הזה מגיע כאשר בחודשים האחרונים יוחננוף מכרה קרקע באופקים לחברת מבנה תמורת כ־26 מיליון שקל, ובעסקה אחרת התקשרה עם קרן JTLV למכירת מחצית מזכויות קרקע בפתח תקווה ב־42 מיליון שקל.

מניית יוחננוף נסחרת כעת לפי שווי של 5.35 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עליה של 52% בשנה האחרונה ו-120% במהלך שלוש השנים האחרונות.

חברת הנדל"ן שי חי פועלת בעיקר באזור פרדס חנה, שם שוכנים גם משרדיה. בנוסף, היא פועלת גם בטבריה, בשרון, יהוד וראשון לציון ונמצאת ויש לה פרויקטים נוספים בתכנון גם ברחובות, רמת גן, אשקלון ועוד. לצד פעילות המגורים יש לרשת גם פעילות של מסחר ומשרדים, מלונאות ושני בתי אבות.