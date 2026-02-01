המניה שתזנק מחר בבורסה, והשתיים שצפויות לרדת בחדות

1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המתיחות בין ארה"ב ואיראן נותרת ברמות שיא, בעוד ממשיכים לזרום הדיווחים על היערכות אמריקאית לתקיפה, במקביל לדיווחים על מו"מ אפשרי המתנהל בין הצדדים מאחורי הקלעים. להתפתחויות בגזרה זו השלכות גאופוליטיות נרחבות בטווח הארוך, אם כי בטווח הקצר, הן משפיעות בעיקר על מחירי הנפט - אלו רשמו בינואר את העלייה החודשית הראשונה שלהם מזה כחצי שנה.

עונת הדוחות בוול סטריט תמשיך לצבור תאוצה, עם דיווחים של ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) ואמזון , לצד שמות מרכזיים נוספים בתחומי השבבים וה-AI, כמו פלנטיר , AMD וקוואלקום .

בנוסף, המשקיעים יסבו את תשומת לבם לדוח התעסוקה שיפורסם בארה"ב ביום שישי הקרוב וישפוך אור על מצבו של שוק העבודה האמריקאי.

2 איך ייראה המסחר במניות הביטחוניות?

הבורסה המקומית סגרה את יום שישי האחרון במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.6%, ומדד ת"א 90 ירד בכ-0.7%. בסיכום חודש ינואר, במהלכו נרשמה תנודתיות במרבית הבורסות בעולם, מדד ת"א 35 עלה בשיעור מרשים של כ-10%, בעוד מדד ת"א 90 רשם עלייה של קרוב ל-5%.

מדד ת"א־ביטחוניות בלט לשלילה במיוחד ביום שישי. המדד השיל מערכו כ-6% והשלים כך צניחה של כ-10% בתוך שני ימי מסחר - אם כי בסיכום חודשי, המדד עדיין רשם עלייה של כ-21%. מנהל השקעות בכיר ששוחח עם גלובס ייחס את הירידות בסקטור הביטחוני ל"יציאת אוויר" וציין כי "המניות הללו עלו בהגזמה". מנהל אחר העריך כי "מדובר בעיקר בסגירת פוזיציות, אחרי רווחים גדולים מאוד בזמן קצר".

מחזור המסחר בשוק המניות הסתכם ב-2.95 מיליארד שקל. ביחידת המחקר של הבורסה ציינו כי "בנטרול הפקיעה החודשית הגדולה שהייתה בשבוע שעבר בהיקף של 2.4 מיליארד שקל ונטרול הפקיעה השבועית הגדולה שהייתה היום [שישי] בהיקף של כ-260 מיליון שקל, מחזור המסחר היה הגבוה ביותר מתחילת המעבר למסחר בימים שני-שישי".

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.5%, אחרי שסקטור הטכנולוגיה ספג לחצים ביום שישי האחרון בבורסה בניו יורק. הלחצים נרשמו על רקע הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט , מטא , טסלה ואפל . בעוד שמטא וטסלה התרוממו בעקבות הדוחות, מיקרוסופט צנחה בכ-10%, לאחר שהמשקיעים התאכזבו מההאטה שנרשמה בצמיחה בתחום הענן, ומחקה מעל 350 מיליארד דולר במונחי שווי שוק.

בפתח המסחר ביום שני, ירידות בולטות יירשמו במניות השבבים הדואליות נובה וקמטק , שצפויות להיחלש בשיעור של כ-8% וכ-5%, בהתאמה. מנגד, מניית טבע צפויה לפתוח את היום עם עלייה של כ-4.3%.

3 לאחר ראלי מדהים של המתכות היקרות - הגיעה הנפילה

ביום שישי האחרון, הדולר התחזק מול השקל בכ-1% ושערו נעמד על 3.10 שקלים, אם כי הוא עדיין נסחר סביב שפל של מעל ארבע שנים. זאת, בהתאם להתחזקות שרשם הדולר ברחבי העולם, בין היתר, על רקע בחירתו של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא (ראו הרחבה מטה).

בבנק דיסקונט מציגים אינדיקטור חדש לאמידת כוחו של השקל - סל מטבעות מערב ללא דולר, אשר מנטרל את ההשפעה של מגמת ההיחלשות או ההתחזקות של הדולר בעולם. בבנק מציינים כי בעוד שמתחילת השנה, השקל התחזק מול הדולר ב-2.7%, מול סל מטבעות המערב הוא התחזק ב-1.4% בלבד. שמואל קצביאן, האסטרטג הראשי של הבנק, מסביר כי "התחזקות השקל מול הדולר מרשימה, אך היא הושפעה מהיחלשות הדולר בעולם, בעוד שבהשוואה ליתר מטבעות המערב, ההתחזקות הייתה מתונה יותר ובוודאי שאינה חריגה במיוחד". בבנק ממשיכים להעריך כי השקל יתחזק ב-2026, אך מאמינים כי מגמה זו לא תהיה אחידה במהלך כל השנה.

בשוק הסחורות, מפולת נרשמה במחירי המתכות היקרות, לאחר שאלו המריאו במהלך החודש, בין היתר, על רקע חולשת הדולר והתגברות המתחים הגאופוליטיים. הכסף צלל בכ-31% למחיר של כ-78.5 דולר לאונקיה - ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז 1980; במקביל, הדולר נפל בכ-10% למחיר של כ-4,680 דולר לאונקיה. רון אלבהארי, מנהל השקעות ראשי ב-Laird Norton Wetherby, אמר למרקטוואץ' כי "ראינו בעבר תנועות פרבוליות בזהב ובכסף. ברגע שרואים את הגרף טס כלפי מעלה, צריך לחשוב על זה כמעט כאילו היה מדובר בנשק טעון".

צניחה חדה נרשמה גם בשוק הקריפטו. הביטקוין צנח בכ-7% לרמה של כ-78 אלף דולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל האחרון. בבלומברג ציינו כי במהלך סוף השבוע נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על־ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.

4 בוול סטריט מרוצים ממועמדו של טראמפ לתפקיד יו"ר הפד

הנשיא טראמפ הכריז כי בחר בקווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא ביום שישי. ב-CNBC דיווחו כי הבחירה בוורש מפיגה מעט את החששות לגבי עצמאות הבנק המרכזי, בשל ניסיונו כמושל פד והעמדות החזקות בהן נקט בעבר נגד עליית האינפלציה. לפי הדיווח, בעוד שוורש צפוי לדחוף לכיוון של ריביות נמוכות יותר בזמן הקצר, כפי שרוצה טראמפ, השווקים הפיננסיים רואים אותו כדמות שלא תמיד תתיישר עם הדירקטיבה של הנשיא, וככזו שתשמור על האמינות של המדיניות המוניטרית.

ריצ'רד ספרשטיין, מנהל השקעות ראשי ב-Treasury Partners, אמר ל-CNBC כי "מועמדתו של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפד היא בדיוק מה שהשווקים קיוו לו: ידו לא קלה על ההדק, הוא דמות מוכרת, והוא צפוי לשמור על עצמאות הבנק המרכזי - שהיא קריטית לשווקים". ספרשטיין הוסיף כי "תיתכן תנודתיות בשווקים, בעוד המשקיעים מתרגלים לקולו של יו"ר פד חדש ולמסרים שהוא מפנה לשווקים. זה נפוץ לראות תנודתיות במהלך תקופת חילופים של יו"ר הפד".

5 ה-S&P 500 סיים את ינואר בירוק - מה זה אומר לגבי ההמשך?

בסיומו של חודש תנודתי בוול סטריט, ה-S&P 500 הצליח לסגור עלייה של כ-1.4% - ואנליסטים מעריכים כי מדובר בבשורה חיובית גם עבור השנה כולה. בשוק מכנים את התופעה "הברומטר של ינואר": מאז 1945, בשנים שבהן ה-S&P 500 סיים את ינואר בעליות, התשואה הממוצעת עמדה על 16.2% - זאת, לעומת תשואה שנתית ממוצעת של 9.3%.

ג'ף הירש, מנכ"ל חברת הפיננסים Hirsch Holdings, אמר ל-CNBC כי "זהו הדבר הטוב ביותר עבור השוק. אין שום אינדיקטור עונתי שמתקרב לכוח הניבוי הזה. כשהשוק עולה בינואר, זה מאשר שהפרשנות של וול סטריט לגבי הפעילות הכלכלית, הגאופוליטיקה, הפוליטיקה בארה"ב והתוצאות הכספיות של החברות, היא שורית".

עם זאת, רבים מן החודשים בשנה החולפת לא התנהגו בהתאם לציפיות העונתיות, ויש מי שדואג להצביע על כך. סם סטובל, אסטרטג שווקים ראשי ב-CFRA, ציין בשיחה עם מרקטוואץ' את ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, את איומי המכסים של טראמפ בעקבות המחלוקת על גרינלנד ואת המתיחות בין ארה"ב לאיראן, כדי להזכיר - "לא מדובר בחודש ינואר טיפוסי, ולא בממשל טיפוסי".